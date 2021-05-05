Ada bukti kuat bahwa terdapat permintaan untuk mengotomatiskan pemrosesan dokumen, di mana kombinasi kecerdasan buatan (AI) bersama dan kode rendah akan meningkatkan produktivitas pekerja di organisasi dan mendorong kinerja bisnis.

Faktanya, dalam bekerja dengan klien IBM sendiri, kami telah menemukan sejumlah contoh penggunaan di mana pemrosesan dokumen cerdas dapat diterapkan. Kami akan membahas tiga contoh kasus penggunaan di bawah ini dan manfaat potensial yang mungkin disadari oleh organisasi.

Asuransi: Pembukaan dan pelayanan rekening, klaim pribadi, dan komersial

Pembukaan dan pelayanan rekening, klaim pribadi, dan komersial Pemerintah: Pendaftaran dan kelayakan layanan sosial, pensiun dan perencanaan pensiun, izin dan lisensi

Pendaftaran dan kelayakan layanan sosial, pensiun dan perencanaan pensiun, izin dan lisensi Perbankan: Pembukaan dan layanan rekening, aplikasi hipotek/pinjaman

Aplikasi proses penawaran dan persetujuan untuk asuransi komersial

Proses penawaran dan persetujuan untuk asuransi komersial sangat kompetitif, di mana perusahaan pertama yang memberikan penawaran sering kali memenangkan bisnis. Tantangannya adalah bahwa di banyak perusahaan asuransi, proses ini memerlukan peninjauan, entri data aplikasi, dan membaca dokumentasi pendukung, sehingga sulit untuk bersaing atau melakukan peningkatan. Ini juga menjauhkan fokus agen dari layanan konsultasi, yang diperlukan untuk mempertahankan dan menumbuhkan bisnis yang ada. Pemrosesan dokumen cerdas dapat mengotomatiskan proses ini menggunakan AI dengan pembelajaran mendalam untuk membaca dan mengklasifikasikan setiap jenis dokumen dan mengekstraksi data yang sesuai dari format yang berbeda ini. Data yang diekstraksi kemudian dapat dihubungkan ke alur kerja untuk mempercepat pemrosesan bisnis untuk membuat penawaran dan menyetujui aplikasi.

Tiga manfaat potensial dari menerapkan pemrosesan dokumen cerdas adalah sebagai berikut:

Peningkatan pendapatan berkat lebih banyak transaksi yang ditutup tanpa perlu

menambah staf. Peningkatan pengalaman pelanggan dengan peningkatan kecepatan pemrosesan. Retensi dan pertumbuhan akun pelanggan yang ada.

Aplikasi pemrosesan pendaftaran layanan sosial

Pendaftaran untuk puluhan program pemerintah daerah — seperti bantuan makanan atau perumahan bersubsidi — memerlukan pemrosesan spreadsheet manual yang tidak efisien karena tim TI tidak memiliki sumber daya untuk membangun solusi yang diperlukan. Menggunakan alat kode rendah dan pemrosesan dokumen cerdas, pengguna bisnis dapat membangun aplikasi pemrosesan sederhana namun sesuai tujuan dan melatih sistem untuk mengenali bidang kunci dari formulir pendaftaran. Selain itu, validator yang mudah dikonfigurasi dapat memastikan kolom tanggal dan kolom mata uang dikenali secara akurat, dan validator yang sederhana dan khusus juga dapat dibuat untuk menangani kolom yang unik seperti nomor jaminan sosial.

Tiga manfaat potensial dari menerapkan pemrosesan dokumen cerdas adalah sebagai berikut:

Peningkatan pendaftaran program karena waktu penyelesaian yang lebih cepat. Peluncuran solusi otomatisasi khusus yang hemat biaya dengan tampilan berbasis peran yang sesuai untuk informasi identifikasi pribadi. Dibangun oleh pengguna bisnis dengan sedikit atau tanpa keterlibatan dari TI.

Layanan akun untuk perbankan pribadi

Bank dapat memiliki lebih dari 20 formulir layanan akun yang berbeda yang tersedia untuk diunduh dari situs webnya. Pemegang akun menggunakan formulir ini untuk membuat perubahan pada akun atau menutup akun. Hari ini, ini dapat memerlukan tim agen yang cukup besar untuk membaca formulir ini, memverifikasi data, dan kemudian memasukkan data ke dalam sistem manajemen akun. Namun, dengan alat kode rendah dan pemrosesan dokumen cerdas, bank dapat dengan cepat membangun solusi untuk memproses setiap formulir layanan rekening dan menggunakan pemrosesan dokumen cerdas untuk melatih sistem pada setiap formulir agar tidak hanya mengenali kolom umum seperti alamat nasabah dan nomor rekening, tetapi juga kolom unik untuk setiap formulir.

Dengan menggabungkannya dengan RPA, bank juga dapat mengambil data yang diekstraksi dan mengotomatiskan perubahan ke dalam sistem backend bank. Selain itu, dengan memanfaatkan klasifikasi dokumen yang cerdas, formulir penutupan akun dapat dengan cepat ditandai dan agen dapat memberi tahu klien yang mungkin memiliki potensi risiko penerbangan.

