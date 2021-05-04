Otomatisasi proses robotik (RPA) adalah program (dalam kasus ini robot perangkat lunak) untuk meniru interaksi pengguna manusia dengan desktop mereka untuk melakukan tugas — misalnya, menyalin informasi dari spreadsheet Excel ke formulir, memasukkan data pelanggan dan menempatkan pesanan di situs web, dll. Meskipun kita berasumsi bahwa banyak tugas manusia telah diotomatiskan di dunia digital saat ini, masih ada sebagian besar pekerjaan kita sehari-hari yang membutuhkan tenaga kerja manual, dan sebagian besar dari pekerjaan tersebut bersifat repetitif.

Bayangkan jika Anda adalah petugas data yang bertanggung jawab untuk memproses faktur masuk yang dikirimkan kepada Anda melalui email atau faks. Anda harus membaca faktur yang masuk — bisa dalam bentuk dokumen PDF atau gambar faks — dan memasukkan pesanan secara manual ke dalam aplikasi pemesanan Anda. Jika ini adalah pemesanan dari pelanggan baru, Anda mungkin juga harus membuat akun pelanggan secara manual. Jika Anda memiliki RPA, robot dapat memanfaatkan berbagai teknik OCR (Pengenalan Karakter Optik) dan teknik pemrosesan dokumen cerdas untuk membaca faktur dan kemudian menyimulasikan klik mouse dan ketukan keyboard di layar komputer untuk memasukkan informasi ke dalam aplikasi pemesanan.

Salah satu perbedaan utama antara RPA dan metode otomatisasi lainnya, seperti skrip atau API, adalah bahwa RPA tidak terbatas pada baris perintah atau API, tetapi juga mencakup antarmuka pengguna. Meskipun ada kemajuan dalam berbagai teknik modernisasi, masih ada banyak aplikasi bisnis lama (misalnya, CICS, IMS, SAP) atau aplikasi asli (misalnya, berbasis Windows) yang tidak menyediakan API modern atau baris perintah untuk mengotomatiskan. Dalam beberapa kasus, pengguna tidak memiliki akses ke API (bayangkan Anda menggunakan aplikasi berbasis web pihak ketiga seperti situs web perbankan atau toko buku online) karena kecil kemungkinannya bahwa mereka memberi pengguna biasa akses ke API backend. Untuk mengotomatiskan tugas yang melibatkan sistem ini, Anda memerlukan RPA.