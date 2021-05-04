RPA terdiri dari tiga teknologi inti: otomatisasi alur kerja, ekstraksi data , mengambil data dari layar, dan AI. Kombinasi unik dari teknologi ini memungkinkan RPA untuk memecahkan tantangan produktivitas dari tugas desktop manual.
Pembahasan dalam bab ini:
Otomatisasi proses robotik (RPA) adalah program (dalam kasus ini robot perangkat lunak) untuk meniru interaksi pengguna manusia dengan desktop mereka untuk melakukan tugas — misalnya, menyalin informasi dari spreadsheet Excel ke formulir, memasukkan data pelanggan dan menempatkan pesanan di situs web, dll. Meskipun kita berasumsi bahwa banyak tugas manusia telah diotomatiskan di dunia digital saat ini, masih ada sebagian besar pekerjaan kita sehari-hari yang membutuhkan tenaga kerja manual, dan sebagian besar dari pekerjaan tersebut bersifat repetitif.
Bayangkan jika Anda adalah petugas data yang bertanggung jawab untuk memproses faktur masuk yang dikirimkan kepada Anda melalui email atau faks. Anda harus membaca faktur yang masuk — bisa dalam bentuk dokumen PDF atau gambar faks — dan memasukkan pesanan secara manual ke dalam aplikasi pemesanan Anda. Jika ini adalah pemesanan dari pelanggan baru, Anda mungkin juga harus membuat akun pelanggan secara manual. Jika Anda memiliki RPA, robot dapat memanfaatkan berbagai teknik OCR (Pengenalan Karakter Optik) dan teknik pemrosesan dokumen cerdas untuk membaca faktur dan kemudian menyimulasikan klik mouse dan ketukan keyboard di layar komputer untuk memasukkan informasi ke dalam aplikasi pemesanan.
Salah satu perbedaan utama antara RPA dan metode otomatisasi lainnya, seperti skrip atau API, adalah bahwa RPA tidak terbatas pada baris perintah atau API, tetapi juga mencakup antarmuka pengguna. Meskipun ada kemajuan dalam berbagai teknik modernisasi, masih ada banyak aplikasi bisnis lama (misalnya, CICS, IMS, SAP) atau aplikasi asli (misalnya, berbasis Windows) yang tidak menyediakan API modern atau baris perintah untuk mengotomatiskan. Dalam beberapa kasus, pengguna tidak memiliki akses ke API (bayangkan Anda menggunakan aplikasi berbasis web pihak ketiga seperti situs web perbankan atau toko buku online) karena kecil kemungkinannya bahwa mereka memberi pengguna biasa akses ke API backend. Untuk mengotomatiskan tugas yang melibatkan sistem ini, Anda memerlukan RPA.
Otomatisasi proses robotik (RPA) terdiri dari tiga teknologi inti: otomatisasi alur kerja, penggalian data di layar, dan kecerdasan buatan (AI). Kombinasi unik dari ketiga teknologi inilah yang memungkinkan RPA memecahkan tantangan produktivitas pada tugas desktop manual yang seharusnya memiliki Tingkat Pengembalian Investasi (ROI) rendah.
Ketika RPA pertama kali diperkenalkan, ada kesan bahwa ini hanyalah teknologi menggali data di layar. Dalam arti tertentu, itu tidak salah; RPA adalah perkembangan dari penggalian data di layar dengan penggunaan lebih cerdas pada teknologi variasi seperti bantuan layar, penguraian data UI yang lebih cerdas (misalnya, kontrol Windows bawaan, model DOM browser Web), dan cara yang lebih dapat diskalakan untuk mengelola banyak robot pada saat bersamaan.
Sebelum pengenalan pasar RPA yang luas dan beragam, kira-kira terdapat tiga kategori otomatisasi alur kerja: sepenuhnya manual, semiotomatis yang berpusat pada manusia, dan proses langsung yang sepenuhnya otomatis. Tujuan dari hampir semua proyek otomatisasi adalah untuk menggeser persentase proses yang sepenuhnya manual menjadi proses yang sepenuhnya otomatis. Keinginan untuk memiliki sebanyak mungkin proses langsung adalah hal yang membantu mendorong ekonomi API karena setiap layanan harus dapat diakses melalui API dan diprogram untuk menghilangkan semua intervensi manusia:
Masalahnya adalah ada investasi yang dibutuhkan antara proses yang berpusat pada manusia dan proses langsung, dan terkadang investasi yang dibutuhkan bisa jauh lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Akibatnya, kita akan melihat bahwa banyak proyek otomatisasi awal difokuskan pada proses yang penting bagi bisnis di mana ROI akan lebih kuat. Rangkaian proses bisnis penting ini sering kali hanya mencakup 10% dari proses perusahaan dan sebagian besar sisanya adalah apa yang kita sebut "proses ekor panjang" dan berpusat pada manusia, tetapi tidak cukup signifikan untuk membenarkan investasi yang diperlukan untuk membangun API baru atau rekayasa ulang proses.
Di sinilah penggunaan RPA menarik dan praktis. RPA pandai mengotomatiskan serangkaian tugas desktop berulang yang seharusnya sulit dan memakan waktu untuk diotomatiskan tanpa integrasi API yang tepat. Fakta bahwa banyak solusi RPA (termasuk IBM® Robotic Process Automation) menyediakan alat penulis dengan kode rendah yang dikombinasikan dengan perekaman layar dan teknologi visual yang lebih cerdas membuatnya lebih mudah dan lebih cepat bagi pengguna untuk membangun solusi.
Yang dicapai teknologi ini adalah memiliki jalan tengah antara proses yang berpusat pada manusia dan proses langsung di mana kami menggunakan pendekatan hybrid yang melibatkan manusia, robot, dan API untuk mendorong otomatisasi:
Untuk mengidentifikasi apakah ada peluang untuk menggunakan otomatisasi proses robotik (RPA) dalam organisasi Anda, ada tiga tempat yang dapat Anda lihat terlebih dahulu:
Ada dua bentuk utama robot dalam otomatisasi proses robotik (RPA): diawasi dan tidak diawasi. Ketika industri RPA pertama kali diperkenalkan di pasar, sebagian besar robot adalah 'tidak diawasi'. Intinya, bot tidak diawasi seperti cronjob, kecuali dalam kasus ini, bot dikirim (biasanya sesuai jadwal) untuk dijalankan di komputer yang ditetapkan.
'Bot diawasi,' kemudian diperkenalkan, yaitu bot yang dapat diluncurkan oleh pengguna di komputer mereka sesuai permintaan. Dalam kasus ini, bot kemungkinan hanya mengotomatiskan sebagian dari keseluruhan tugas, bukan seluruh tugas.
Ada dua keuntungan utama dari bot diawasi dibandingkan dengan bot tidak diawasi:
Baru-baru ini, kami melihat tren yang meningkat di mana perusahaan menerapkan lebih banyak bot yang dihadiri selain bot tanpa pengawasan yang lebih tradisional.
Kini ada beberapa area di mana otomatisasi proses robotik (RPA) memanfaatkan AI (dengan harapan penuh akan diperluas ke lebih banyak contoh penggunaan pada masa depan). Pada dasarnya, apa yang coba dilakukan RPA adalah meniru tindakan manusia saat mereka melakukan tugas mereka.
Ini adalah empat contoh:
Kekuatan RPA yang tak terbantahkan adalah ROI yang jelas dan dapat diprogram oleh pengguna bisnis sehari-hari. RPA, sebagai sebuah konsep, sangat kuat dan memiliki potensi besar untuk inovasi dan aplikasi lebih lanjut. RPA memungkinkan perusahaan untuk menjembatani sistem lama atau sistem yang ada ke dalam ekonomi API yang lebih modern tanpa mengharuskan mereka untuk memodernisasi platform mereka terlebih dahulu. Ada beberapa area di mana RPA akan berkembang:
