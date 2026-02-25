Qu’est-ce que le stockage persistant pour les conteneurs ?

La conteneurisation consiste à empaqueter du code logiciel avec uniquement les bibliothèques et les dépendances du système d’exploitation (OS), généralement basées sur Linux, nécessaires à son exécution. Ce processus crée une unité légère unique, telle qu’un conteneur, qui peut fonctionner de manière cohérente dans n’importe quelle infrastructure.

Alors que l’entreprise est passée des machines virtuelles (VM) au conteneur, la nécessité de gérer le workload conteneurisé à l’échelle s’est accrue. Docker, introduit en 2013, a rendu les conteneurs largement accessibles en offrant aux développeurs un moyen standardisé de les construire et de les partager. Mais orchestrer des centaines voire des milliers de conteneurs à travers des environnements multicloud hybrides nécessite une manière de gérer la complexité. Par conséquent, Kubernetes a été développé pour automatiser le déploiement, la mise à l’échelle et la gestion des applications conteneurisées.

Créé par Google en 2014, Kubernetes est une plateforme open source soutenue par la Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Les principaux fournisseurs de cloud tels qu’AWS, Microsoft Azure, Google Cloud et IBM Cloud prennent en charge la plateforme.

Kubernetes exécute des conteneurs dans des pods, qui sont déployés à travers le nœud dans un Kubernetes cluster. Il gère la configuration et la communication entre les composants via des interfaces de programmation d’applications (API), assurant l’orchestration automatisée à travers divers systèmes. Aujourd’hui, Kubernetes est la norme de facto pour l’orchestration de conteneurs.

En matière de stockage de données, un aspect important du fonctionnement de Kubernetes consiste à comprendre la distinction entre les applications sans état et les applications avec état. Les applications sans état (par exemple, les serveurs web gérant les requêtes API) gèrent chaque requête de manière indépendante. Par conséquent, les données ne sont pas conservées entre les sessions. En revanche, les applications avec état (par exemple, les bases de données) conservent des données et dépendent des informations issues d’interactions précédentes pour fonctionner correctement.

De plus, les conteneurs et les pods de Kubernetes sont éphémères et peuvent être arrêtés, redémarrés ou reprogrammés à tout moment. Pour les applications sans état, ce comportement ne pose pas de problème. Cependant, dans les applications avec état, lorsqu’un conteneur s’arrête, toutes les données qui y sont stockées sont perdues. C’est ici que le stockage persistant joue un rôle essentiel dans les environnements conteneurisés en séparant les données du cycle de vie du conteneur.

Outre le transfert des applications traditionnelles vers des conteneurs, les workloads à forte intensité de données, telles que les bases de données, l’IA et ML, sont de plus en plus basées sur le cloud. Ces workload nécessitent un stockage persistant pour garantir que les données survivent à la terminaison du conteneur, maintiennent l’état au sein des systèmes distribués et fournissent les performances à haut débit et à faible latence que l’entraînement du modèle exige.