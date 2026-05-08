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Was ist Backup as a Service (BaaS)?

By Stephanie Susnjara , Ian Smalley
Veröffentlicht 8. Mai 2026

Backup as a service (BaaS), definiert

Backup as a Service (BaaS) ist ein cloudbasierter Datenschutzdienst, bei dem ein Drittanbieter das Backup, die Speicherung und Wiederherstellung der Daten eines Unternehmens verwaltet.

Bei diesem Cloud-Service-Modell übernimmt der BaaS-Anbieter den laufenden Betrieb, einschließlich der Backup-Software, des Speicherplatzes und der Überwachung der Datensicherheit. Unternehmen behalten die Kontrolle über die Sicherungsrichtlinien und können selbst entscheiden, in welchem Umfang sie Verwaltungsaufgaben auslagern möchten.

BaaS, das manchmal auch als Online-Backup oder Cloud-Backup bezeichnet wird, wurde ursprünglich als Tool für Backup und Notfallwiederherstellung (BCDR) eingeführt. Es wird häufig in Verbindung mit Disaster Recovery as a Service (DRaaS) und anderen Lösungen zur Notfallwiederherstellung eingesetzt, hat sich jedoch inzwischen zu einem umfassenderen Bestandteil der Datensicherungsstrategie entwickelt.

Zu den Serviceanbietern gehören mittlerweile Anbieter, die KI-gestützte Funktionen zur Erkennung von Bedrohungen und zur schnellen Datenwiederherstellung anbieten, die Unternehmen dabei unterstützen, die Geschäftskontinuität nach Hardwareausfällen, Naturkatastrophen, Cyberangriffen, Malware oder anderen schwerwiegenden Störungen aufrechtzuerhalten.

Laut Fortune Business Insights wird der weltweite Markt für BaaS-Lösungen voraussichtlich von 14,49 Mrd. USD im Jahr 2026 auf 132,02 Mrd. USD bis zum Jahr 2034 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 31,81 % entspricht.1 Dieses Wachstum spiegelt die zunehmende Verbreitung von Hybrid-Cloud-Lösungen sowie steigende Datenmengen in Unternehmen verschiedener Branchen wie dem Gesundheitswesen, dem Finanzdienstleistungssektor und dem Einzelhandel wider.

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Warum ist Backup as a Service wichtig?

Heutzutage generieren und speichern Unternehmen Daten schneller, als eine herkömmliche Backup-Infrastruktur bewältigen kann. KI-Workloads, Multicloud -Umgebungen und Datenverbreitung auf lokalen und Cloud-Systemen haben Backup-Umgebungen komplexer gemacht und die Nachfrage nach BaaS gesteigert. Unternehmen, die Initiativen zur Datenmodernisierung durchführen, stellen fest, dass herkömmliche Backup-Ansätze mit dem Umfang und der Komplexität moderner Datenumgebungen nicht Schritt halten können.

Darüber hinaus ist der Schaden durch Datenverluste, egal ob Hardwareausfälle oder Cyberangriffe, teurer geworden. Laut dem IBM-Bericht „Cost of a Data Breach Report 2025“ beliefen sich die weltweiten Durchschnittskosten einer Datenschutzverletzung auf 4,4 Millionen USD.

Ransomware ist ein weiteres wachsendes Problem. Bedrohungsakteure zielen oft direkt auf Backup-Systeme ab, daher benötigen Unternehmen unveränderliche, air-gapped Kopien ihrer Daten, die weder verschlüsselt noch gelöscht werden können. Die meisten BaaS-Anbieter bieten diese Schutzmaßnahmen zusammen mit automatisierten Scans an, die verdächtige Aktivitäten frühzeitig erkennen. Aus diesem Grund hat die Redundanz bei der Datensicherung eine zentrale Rolle bei der Planung der Cyber-Resilienz und der Cybersicherheit eingenommen.

Die regulatorischen Anforderungen wirken sich auch darauf aus, wie Unternehmen mit Backup umgehen. Sowohl das Gesundheitswesen als auch Finanzdienstleister und Anwaltskanzleien unterliegen strengen Vorschriften zur zur Datenaufbewahrung, darunter HIPAA und DSGVO, die dokumentierte und überprüfbare Sicherungsprozesse vorschreiben.

Viele nutzen integrierte Compliance-Funktionen wie die Verschlüsselung von Daten und die Protokollierung von Prüfvorgängen, um die Belastung der internen Teams zu verringern. Unternehmen kombinieren zudem die Datenspeicherung vor Ort mit Backups in der Public Cloud und in der Hybrid Cloud, um die Daten innerhalb der vorgeschriebenen geografischen Grenzen zu halten.

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Wie funktioniert BaaS?

Unternehmen, die „Backup as a Service“ (BaaS)-Modelle nutzen, legen fest, welche Daten geschützt werden müssen, und definieren Richtlinien dazu, wie oft Backups durchgeführt werden und wie weit die Versionshistorie zurückreichen soll. Im Rahmen von BaaS werden die Produktionsdaten eines Unternehmens kontinuierlich in die Infrastruktur des Cloud-Providers kopiert.

Hier ist ein Überblick über die Funktionsweise des Prozesses:

  • Datenerkennung: Zunächst definieren Unternehmen den Umfang dessen, was geschützt werden muss (zum Beispiel Dateien, Datenbanken, virtuelle Maschinen). Richtlinien können intern verwaltet oder an den Anbieter delegiert werden.
  • Verschlüsselung und Übertragung: Die Daten werden dann verschlüsselt, bevor sie das Unternehmen verlassen, und in mehreren Rechenzentren gespeichert. Auf diese Weise bleiben die Backup-Kopien an anderer Stelle intakt, falls eine Einrichtung ausfällt.
  • Aufbewahrung: Entscheidungen darüber, wie lange Backup aufbewahrt werden, wie viele Versionen gespeichert werden und wo (auch extern) die Speicherung erfolgt, hängen von der Branche des Unternehmens, den internen Richtlinien und den jeweils geltenden Vorschriften ab.
  • Wiederherstellung: Im Wiederherstellungsfall werden verlorene oder beschädigte Daten über die Verwaltungskonsole des Anbieters entweder am ursprünglichen Speicherort oder an einem alternativen Speicherort wiederhergestellt. Das Recovery Point Objective (RPO) legt fest, wie viel Datenverlust ein Unternehmen in Kauf nehmen kann; dies wird als Zeitintervall gemessen. Das Wiederherstellungszeitziel (Recovery Time Objective, RTO) definiert die maximal zulässige Ausfallzeit, bevor die Systeme wieder betriebsbereit sein müssen.
  • Bereitstellungsoptionen: BaaS kann in Public-Cloud-, Private-Cloud- und Hybrid-Cloud-Umgebungen betrieben werden, wobei jeder Cloud-Service unterschiedliche Ebenen hinsichtlich Kontrolle, Skalierbarkeit und Compliance-Unterstützung bietet. Zum Beispiel können Virtual Servers und Infrastructure as a Service (IaaS)- Umgebungen auf die gleiche Weise wie physische Systeme gesichert werden, ohne Anwendungen ändern zu müssen. Diese BaaS-Funktion ist wichtig für Unternehmen, die Workload in On-Premises- und Cloud-Infrastrukturen ausführen.

Arten von BaaS

Backup as a Service (BaaS) ist je nach Geschäftsbedarf in mehreren verschiedenen cloudbasierten Lösungen verfügbar. Zu den Optionen gehören folgende Lösungsarten:

  • Vollständiger Backup
  • Inkrementelles Backup
  • Differenzielles Backup
  • SaaS-Backup

Vollständiges Backup

Ein vollständiges Backup beinhaltet die Erstellung einer vollständigen Kopie aller zugewiesenen Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt.

Es ist das einfachste Tool für die Wiederherstellung, benötigt aber den meisten Speicher und das längste Backup-Fenster. Unternehmen führen üblicherweise ein Backup durch, wenn eine Richtlinie zum ersten Mal eingerichtet wird, und wiederholen dieses in festgelegten Abständen.

Inkrementelles Backup

Ein inkrementelles Backup kopiert nur das, was sich seit dem letzten Backup-Job geändert hat.

Diese Methode benötigt weniger Speicher und Zeit, allerdings ist für die Wiederherstellung der Daten die letzte vollständige Backup sowie alle seitdem erstellten inkrementellen Kopien erforderlich.

Differenzielles Backup

Ein differenzielles Backup kopiert alle Änderungen seit dem letzten vollständigen Backup, unabhängig davon, wie viele Differenzialsicherungen dazwischen durchgeführt wurden.

Da nur das letzte vollständige Backup und die letzte differenzielle Kopie benötigt werden, ist die Wiederherstellung schneller als mit einem inkrementellen Ansatz.

SaaS-Backup

Viele Unternehmen gehen davon aus, dass Software-as-a-Service-Anbieter (SaaS) die Daten-Backup automatisch verwalten. Allerdings ist der native Datenschutz in den meisten Plattformen begrenzt und entspricht oft nicht den Anforderungen von Unternehmen an Datenspeicherung und Datenwiederherstellung.

SaaS-Backup adressiert dieses Problem und deckt cloudnativ Daten von Plattformen wie Microsoft 365, Salesforce und Google Workspace gegen versehentliche Löschungen, Ransomware und mehr ab.

Vorteile von BaaS

Backup as a Service (BaaS) ist eine kosteneffiziente Backup-Lösung, die verschiedene Nutzen zur Unterstützung der Datenschutzanforderungen eines Unternehmens bietet. Diese Vorteile gehören zu den wichtigsten:

  • Einfaches Management: Einer der Hauptvorteile von BaaS besteht darin, dass Unternehmen keine eigene Backup-Hardware und -Software mehr unterhalten müssen. Anbieter verwalten Aktualisierungen, Kapazitätsplanung und Wartung. Die meisten Plattformen bieten ein zentrales Dashboard zur Überwachung des Backup-Status, zur Konfiguration von Richtlinien und zur Initiierung von Wiederherstellungen.
  • Skalierbarkeit: Mit BaaS skaliert der Cloud-Speicher bedarfsgerecht, ohne dass neue Hardwareinvestitionen oder lange Beschaffungszyklen erforderlich sind. Das bedeutet, dass Unternehmen nur für die Backup-Dienste zahlen, die sie nutzen.
  • Kosteneffizienz: Anstatt in Hardware, Softwarelizenzen und Erneuerungszyklen zu investieren, können Unternehmen eine wiederkehrende Betriebskostenpauschale entrichten. Dieser Ansatz reduziert zudem den Zeitaufwand des Personals für den Betrieb der Backup-Infrastruktur.
  • Sicherheit: Verschlüsselung während der Übertragung und im Ruhezustand, Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) und unveränderlicher Speicher verhindern, dass Backup-Kopien verändert oder gelöscht werden. Viele Plattformen verfügen auch über eine automatische Erkennung, die frühe Anzeichen von Ransomware-Angriffen oder unberechtigtem Zugriff erkennen kann.
  • Verfügbarkeit: Eine redundante Speicherung über mehrere Standorte hinweg trägt dazu bei, kritische Daten vor regionalen Ausfällen und Maschinenausfällen zu schützen. Auf die Backups kann von überall aus zugegriffen werden, was bedeutet, dass Unternehmen mit verteilten Teams und hybriden Umgebungen unabhängig vom Standort schnell Daten wiederherstellen können.
  • Compliance-Unterstützung: Mithilfe von Audit-Protokollierung und konfigurierbaren Aufbewahrungsrichtlinien können Unternehmen gesetzliche Anforderungen erfüllen, ohne eine dedizierte Compliance-Infrastruktur aufbauen zu müssen.

So wählen Sie einen BaaS-Anbieter aus

Unternehmen, die Backup as a Service (BaaS) in Betracht ziehen, sollten bei der Auswahl eines Anbieters die folgenden BaaS-Faktoren berücksichtigen:

  • Anforderungen des Anwendungsfalls: Ermitteln Sie, welche Daten Ihr Unternehmen schützen muss, und vergewissern Sie sich, dass der Anbieter Ihre spezifischen Workloads unterstützt, einschließlich lokaler Umgebungen, Cloud-Umgebungen, SaaS-Anwendungen oder einer Kombination daraus. Überlegen Sie, wie sich die Lösung in Ihren übergeordneten Notfallwiederherstellungsplan (DRP) einfügt und ob der Anbieter neben dem Backup auch Notfallwiederherstellungsfunktionen anbietet.
  • Kompatibilität: Bestätigen Sie, dass die BaaS-Plattform mit der bestehenden Infrastruktur integriert ist, einschließlich virtualisierter Umgebungen, Cloud-Plattformen und Anwendungen. Eine Inkompatibilität zwischen dem Anbieter und der aktuellen Technologie kann zu Versorgungslücken führen.
  • Skalierbarkeit: Da das Datenvolumen und die KI-Workloads zunehmen, müssen sich die Anforderungen an die Backup-Strategie entsprechend anpassen. Der richtige Anbieter ist in der Lage, größere Datenmengen, zusätzliche Workloads und eine steigende Nutzerzahl zu bewältigen, ohne dass größere Änderungen an der Architektur oder unerwartete Kostensteigerungen erforderlich werden.
  • Preisgestaltung: Die Preismodelle für BaaS variieren. So sind beispielsweise Abonnementmodelle, nutzungsabhängige Abrechnungen und nutzerbezogene Abrechnungen weit verbreitet. Unternehmen sollten auf Gebühren achten, die mit der Nutzung der Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) oder mit Wiederherstellungsvorgängen verbunden sind und nicht im Vorabpreis enthalten sind.
  • Sicherheit und Compliance: Informieren Sie sich über Verschlüsselungsstandards und Konformitätszertifizierungen, die für Ihr regulatorisches Umfeld relevant sind. Fragen Sie die Anbieter direkt, wie sie mit Standards wie HIPAA oder anderen geltenden Anforderungen umgehen.
  • Anbieterbindung: Bevor Sie eine langfristige Vereinbarung unterzeichnen, vergewissern Sie sich, dass Sicherungsdaten in Standardformaten exportiert werden können und dass ein späterer Anbieterwechsel oder die Hinzunahme weiterer Anbieter weiterhin möglich ist.

Stephanie Susnjara Staff Writer IBM Think Ian Smalley Staff Editor IBM Think

Stephanie Susnjara

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Ian Smalley

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Fußnoten

1 Back up as a service market size, Fortune Business Insights, 13. April 2026