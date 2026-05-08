Was ist Backup as a Service (BaaS)?

Bei diesem Cloud-Service-Modell übernimmt der BaaS-Anbieter den laufenden Betrieb, einschließlich der Backup-Software, des Speicherplatzes und der Überwachung der Datensicherheit. Unternehmen behalten die Kontrolle über die Sicherungsrichtlinien und können selbst entscheiden, in welchem Umfang sie Verwaltungsaufgaben auslagern möchten.

BaaS, das manchmal auch als Online-Backup oder Cloud-Backup bezeichnet wird, wurde ursprünglich als Tool für Backup und Notfallwiederherstellung (BCDR) eingeführt. Es wird häufig in Verbindung mit Disaster Recovery as a Service (DRaaS) und anderen Lösungen zur Notfallwiederherstellung eingesetzt, hat sich jedoch inzwischen zu einem umfassenderen Bestandteil der Datensicherungsstrategie entwickelt.

Zu den Serviceanbietern gehören mittlerweile Anbieter, die KI-gestützte Funktionen zur Erkennung von Bedrohungen und zur schnellen Datenwiederherstellung anbieten, die Unternehmen dabei unterstützen, die Geschäftskontinuität nach Hardwareausfällen, Naturkatastrophen, Cyberangriffen, Malware oder anderen schwerwiegenden Störungen aufrechtzuerhalten.

Laut Fortune Business Insights wird der weltweite Markt für BaaS-Lösungen voraussichtlich von 14,49 Mrd. USD im Jahr 2026 auf 132,02 Mrd. USD bis zum Jahr 2034 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 31,81 % entspricht.1 Dieses Wachstum spiegelt die zunehmende Verbreitung von Hybrid-Cloud-Lösungen sowie steigende Datenmengen in Unternehmen verschiedener Branchen wie dem Gesundheitswesen, dem Finanzdienstleistungssektor und dem Einzelhandel wider.