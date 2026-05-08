Was ist Backup as a Service (BaaS)?

Backup as a Service (BaaS) ist ein cloudbasierter Datenschutzdienst, bei dem ein Drittanbieter das Backup, die Speicherung und Wiederherstellung der Daten eines Unternehmens verwaltet.
Bei diesem Cloud-Service-Modell übernimmt der BaaS-Anbieter den laufenden Betrieb, einschließlich der Backup-Software, des Speicherplatzes und der Überwachung der Datensicherheit. Unternehmen behalten die Kontrolle über die Sicherungsrichtlinien und können selbst entscheiden, in welchem Umfang sie Verwaltungsaufgaben auslagern möchten.
BaaS, das manchmal auch als Online-Backup oder Cloud-Backup bezeichnet wird, wurde ursprünglich als Tool für Backup und Notfallwiederherstellung (BCDR) eingeführt. Es wird häufig in Verbindung mit Disaster Recovery as a Service (DRaaS) und anderen Lösungen zur Notfallwiederherstellung eingesetzt, hat sich jedoch inzwischen zu einem umfassenderen Bestandteil der Datensicherungsstrategie entwickelt.
Zu den Serviceanbietern gehören mittlerweile Anbieter, die KI-gestützte Funktionen zur Erkennung von Bedrohungen und zur schnellen Datenwiederherstellung anbieten, die Unternehmen dabei unterstützen, die Geschäftskontinuität nach Hardwareausfällen, Naturkatastrophen, Cyberangriffen, Malware oder anderen schwerwiegenden Störungen aufrechtzuerhalten.
Laut Fortune Business Insights wird der weltweite Markt für BaaS-Lösungen voraussichtlich von 14,49 Mrd. USD im Jahr 2026 auf 132,02 Mrd. USD bis zum Jahr 2034 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 31,81 % entspricht.1 Dieses Wachstum spiegelt die zunehmende Verbreitung von Hybrid-Cloud-Lösungen sowie steigende Datenmengen in Unternehmen verschiedener Branchen wie dem Gesundheitswesen, dem Finanzdienstleistungssektor und dem Einzelhandel wider.
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Heutzutage generieren und speichern Unternehmen Daten schneller, als eine herkömmliche Backup-Infrastruktur bewältigen kann. KI-Workloads, Multicloud -Umgebungen und Datenverbreitung auf lokalen und Cloud-Systemen haben Backup-Umgebungen komplexer gemacht und die Nachfrage nach BaaS gesteigert. Unternehmen, die Initiativen zur Datenmodernisierung durchführen, stellen fest, dass herkömmliche Backup-Ansätze mit dem Umfang und der Komplexität moderner Datenumgebungen nicht Schritt halten können.
Darüber hinaus ist der Schaden durch Datenverluste, egal ob Hardwareausfälle oder Cyberangriffe, teurer geworden. Laut dem IBM-Bericht „Cost of a Data Breach Report 2025“ beliefen sich die weltweiten Durchschnittskosten einer Datenschutzverletzung auf 4,4 Millionen USD.
Ransomware ist ein weiteres wachsendes Problem. Bedrohungsakteure zielen oft direkt auf Backup-Systeme ab, daher benötigen Unternehmen unveränderliche, air-gapped Kopien ihrer Daten, die weder verschlüsselt noch gelöscht werden können. Die meisten BaaS-Anbieter bieten diese Schutzmaßnahmen zusammen mit automatisierten Scans an, die verdächtige Aktivitäten frühzeitig erkennen. Aus diesem Grund hat die Redundanz bei der Datensicherung eine zentrale Rolle bei der Planung der Cyber-Resilienz und der Cybersicherheit eingenommen.
Die regulatorischen Anforderungen wirken sich auch darauf aus, wie Unternehmen mit Backup umgehen. Sowohl das Gesundheitswesen als auch Finanzdienstleister und Anwaltskanzleien unterliegen strengen Vorschriften zur zur Datenaufbewahrung, darunter HIPAA und DSGVO, die dokumentierte und überprüfbare Sicherungsprozesse vorschreiben.
Viele nutzen integrierte Compliance-Funktionen wie die Verschlüsselung von Daten und die Protokollierung von Prüfvorgängen, um die Belastung der internen Teams zu verringern. Unternehmen kombinieren zudem die Datenspeicherung vor Ort mit Backups in der Public Cloud und in der Hybrid Cloud, um die Daten innerhalb der vorgeschriebenen geografischen Grenzen zu halten.
Unternehmen, die „Backup as a Service“ (BaaS)-Modelle nutzen, legen fest, welche Daten geschützt werden müssen, und definieren Richtlinien dazu, wie oft Backups durchgeführt werden und wie weit die Versionshistorie zurückreichen soll. Im Rahmen von BaaS werden die Produktionsdaten eines Unternehmens kontinuierlich in die Infrastruktur des Cloud-Providers kopiert.
Hier ist ein Überblick über die Funktionsweise des Prozesses:
Backup as a Service (BaaS) ist je nach Geschäftsbedarf in mehreren verschiedenen cloudbasierten Lösungen verfügbar. Zu den Optionen gehören folgende Lösungsarten:
Ein vollständiges Backup beinhaltet die Erstellung einer vollständigen Kopie aller zugewiesenen Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Es ist das einfachste Tool für die Wiederherstellung, benötigt aber den meisten Speicher und das längste Backup-Fenster. Unternehmen führen üblicherweise ein Backup durch, wenn eine Richtlinie zum ersten Mal eingerichtet wird, und wiederholen dieses in festgelegten Abständen.
Ein inkrementelles Backup kopiert nur das, was sich seit dem letzten Backup-Job geändert hat.
Diese Methode benötigt weniger Speicher und Zeit, allerdings ist für die Wiederherstellung der Daten die letzte vollständige Backup sowie alle seitdem erstellten inkrementellen Kopien erforderlich.
Ein differenzielles Backup kopiert alle Änderungen seit dem letzten vollständigen Backup, unabhängig davon, wie viele Differenzialsicherungen dazwischen durchgeführt wurden.
Da nur das letzte vollständige Backup und die letzte differenzielle Kopie benötigt werden, ist die Wiederherstellung schneller als mit einem inkrementellen Ansatz.
Viele Unternehmen gehen davon aus, dass Software-as-a-Service-Anbieter (SaaS) die Daten-Backup automatisch verwalten. Allerdings ist der native Datenschutz in den meisten Plattformen begrenzt und entspricht oft nicht den Anforderungen von Unternehmen an Datenspeicherung und Datenwiederherstellung.
SaaS-Backup adressiert dieses Problem und deckt cloudnativ Daten von Plattformen wie Microsoft 365, Salesforce und Google Workspace gegen versehentliche Löschungen, Ransomware und mehr ab.
Backup as a Service (BaaS) ist eine kosteneffiziente Backup-Lösung, die verschiedene Nutzen zur Unterstützung der Datenschutzanforderungen eines Unternehmens bietet. Diese Vorteile gehören zu den wichtigsten:
Unternehmen, die Backup as a Service (BaaS) in Betracht ziehen, sollten bei der Auswahl eines Anbieters die folgenden BaaS-Faktoren berücksichtigen:
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