Hybrid Cloud Backup ist ein einheitlicher Ansatz, der On-Premises- und Cloud-Infrastruktur verbindet, um geschäftskritische Daten zu schützen.
Es ermöglicht Unternehmen, ihre Backup-Infrastruktur effizient zu skalieren, indem kritische Daten lokal für eine schnelle Wiederherstellung gespeichert und gleichzeitig Cloud-Speicher für eine kostengünstige Archivierung und Notfallwiederherstellung eingesetzt werden.
Durch die Optimierung von Leistung, Kosten und Sicherheit bei lokalen und cloudbasierten Workloads ist Hybrid Cloud Backup zu einem unverzichtbaren Bestandteil von Strategien zur Geschäftskontinuität und Notfallwiederherstellung (BCDR) geworden. Dieser Ansatz schützt wichtige Informationen vor Verlust und Korruption und schützt gleichzeitig Daten vor Ransomware und anderen Cybersicherheitsbedrohungen.
Insgesamt hilft Hybrid Cloud Backup dabei, Datenverluste zu verhindern, die sowohl kleine als auch große Unternehmen erhebliche Einnahmen kosten und ihren Ruf schädigen können. Anwendungsfälle für Hybrid Cloud Backup umfassen Gesundheits-, Finanz-, Fertigung- und Einzelhandelsunternehmen, die es nutzen, um Datenrobustheit zu unterstützen und verschiedene geschäftliche Anforderungen zu erfüllen.
Hybrides Cloud Backup ist eng mit hybridem Cloud-Speicher verbunden, aber es gibt einen erheblichen Unterschied zwischen den beiden Technologien.
Hybrid Cloud-Speicher kombiniert Public Cloud und lokale Speicher, ermöglicht so einen nahtlosen Datentransfer zwischen diesen Umgebungen. Cloud- und andere Speicherlösungen von Anbietern bieten Unternehmen die Flexibilität und Kostenoptimierung einer einheitlichen Hybrid Cloud-Infrastruktur.
Hybrid Cloud Backup konzentriert sich darauf, Kopien von Daten für Backup und Notfallwiederherstellung zu erstellen. Es verlässt sich auf lokale Standorte und Backup-Lösungen wie network-attached storage (NAS) für Geschwindigkeit und schnelle Datenwiederherstellung und nutzt Cloud-Umgebungen für externe Redundanz und Stabilität.
Laut einem Bericht von Fortune Business Insights wird erwartet, dass sich der globale Datenspeichermarkt bis 2032 mehr als verdreifacht.1 Dadurch sehen sich Unternehmen einem zunehmenden Druck ausgesetzt, wachsende Datenmengen zu schützen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Hybrid Cloud Backup begegnet dieser Herausforderung, indem es Unternehmen ermöglicht, ihre Backup-Infrastruktur effizient zu skalieren. Bei diesem Prozess werden kritische Daten für eine schnelle Wiederherstellung lokal aufbewahrt und gleichzeitig Cloud-Speicher für eine kostengünstige langfristige Aufbewahrung und Notfallwiederherstellung genutzt.
Hybrid Cloud Backup umfasst mehrere wichtige Prozesse und Komponenten. Hier ist eine allgemeine Aufschlüsselung seines Lebenszyklus:
Dies sind einige der wichtigsten Vorteile der Verwendung von Hybrid Cloud Backup:
Um ihre Hybrid Cloud Backup-Umgebung zu verbessern, sollten Unternehmen bestimmte strategische Komponenten berücksichtigen, die ihren Geschäftsanforderungen gerecht werden.
Unternehmen können zwischen verschiedenen Cloud-Service-Bereitstellungsoptionen für ihre Backup-Lösungen wählen, einschließlich Software-as-a-Service-(SaaS-)Plattformen sowie lokalen Backup- und Wiederherstellungslösungen. SaaS-Backup- und Wiederherstellungsoptionen (zum Beispiel Veeam, IBM Storage Protect Plus, Commvault) bieten vereinfachte Verwaltung, automatische Updates und weniger IT-Belastung.
Lokale und Private-Cloud-Lösungen bieten eine bessere Kontrolle über die Backup-Infrastruktur und werden häufig von Unternehmen mit strengen Data-Governance-Anforderungen benötigt. Viele Unternehmen verwenden Hybrid-Cloud-Datenverwaltungsansätze, die beide Modelle integrieren.
Unveränderlicher Speicher verhindert, dass Backup-Daten für einen bestimmten Zeitraum verändert oder gelöscht werden, wodurch unveränderliche Backups entstehen, die gegen Ransomware und Datenkorruption schützen.
Unternehmen sollten Compliance-Anforderungen, Wiederherstellungsbedarf und Speicherkosten abwägen, wenn sie Retentionsrichtlinien in lokalen und Cloud-Umgebungen festlegen.
Laut einem Bericht von Flexera aus dem Jahr 2025 verschwenden Unternehmen im Durchschnitt schätzungsweise 32 % ihrer Cloud-Ausgaben.2 Unabhängig davon, ob es sich um einen großen globalen Konzern oder ein kleines bis mittelständisches Unternehmen (KMU) handelt, ist es wichtig, die Service-Level-Agreements (SLAs) von Anbietern von Backup-Software und Cloud-Speicheranbietern sorgfältig zu prüfen.
Wichtige SLA-Kriterien umfassen Preisgestaltung, Verfügbarkeitsgarantien (Betriebszeit/Ausfallzeit), Sicherheitsmaßnahmen und Zertifizierungen. KMU entscheiden sich häufig für kostengünstige Cloud-Speicher mit flexibler Skalierung, während große Unternehmen in der Regel umfassendere SLAs und dedizierten Support benötigen.
Regelmäßige Tests gewährleisten den Datenschutz in allen Hybrid Cloud-Backup-Umgebungen. Unternehmen sollten geplante Backup-Validierungsverfahren durchführen, simulierte Notfallwiederherstellungstests durchführen und Datenintegrität durch automatisierte Prozesse überprüfen.
Dies unterstützt Cyber-Resilienz und Geschäftskontinuität, indem bestätigt wird, dass Backup-Systeme Daten bei Bedarf erfolgreich wiederherstellen können.
Hybrid Cloud Backup hält weiterhin mit den neuesten technologischen Fortschritten Schritt.
Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) transformieren das hybride Cloud-Backup, indem sie Bedrohungserkennung verbessern, die Reaktion automatisieren und prädiktive Analysen unterstützen.
ML-Algorithmen erkennen Anomalien in Backup-Datenströmen, die auf Cyberbedrohungen wie Ransomware oder Korruption hinweisen könnten. Die KI-gestützte Automatisierung optimiert Backup-Zeitpläne, bewahrt die Datenintegrität und reduziert manuelle Eingriffe.
Unternehmen mit verteilten Abläufen (z. B. Einzelhandel, Fertigungseinrichtungen, Außenstellen) können Backup am Edge erstellen und gleichzeitig entscheidende Daten mit einem zentralen Cloud-Speicher synchronisieren, um eine längere Aufbewahrung und die Notfallwiederherstellung zu gewährleisten.
Hybrid Cloud Backup-Lösungen entwickeln sich hin zu Multicloud-Umgebungen, die Backup-Daten auf mehr als einen Cloud-Provider verteilen. Diese Strategie reduziert die Anbieterbindung und verbessert die Katastrophenresilienz durch mehrere geografische Standorte.
Sie ermöglicht auch eine Kostenoptimierung, da Organisationen die kostengünstigste Speicherstrategie für ihre Bedürfnisse auswählen können.
