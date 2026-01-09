Cloud IT-Infrastruktur

Was ist ein Hybrid Cloud Backup?

Veröffentlicht 9. Januar 2026
Mann mit Laptop steht vor den Servern
By Stephanie Susnjara and Ian Smalley

Hybrid Cloud Backup, definiert

Hybrid Cloud Backup ist ein einheitlicher Ansatz, der On-Premises- und Cloud-Infrastruktur verbindet, um geschäftskritische Daten zu schützen.

Es ermöglicht Unternehmen, ihre Backup-Infrastruktur effizient zu skalieren, indem kritische Daten lokal für eine schnelle Wiederherstellung gespeichert und gleichzeitig Cloud-Speicher für eine kostengünstige Archivierung und Notfallwiederherstellung eingesetzt werden.

Durch die Optimierung von Leistung, Kosten und Sicherheit bei lokalen und cloudbasierten Workloads ist Hybrid Cloud Backup zu einem unverzichtbaren Bestandteil von Strategien zur Geschäftskontinuität und Notfallwiederherstellung (BCDR) geworden. Dieser Ansatz schützt wichtige Informationen vor Verlust und Korruption und schützt gleichzeitig Daten vor Ransomware und anderen Cybersicherheitsbedrohungen.

Insgesamt hilft Hybrid Cloud Backup dabei, Datenverluste zu verhindern, die sowohl kleine als auch große Unternehmen erhebliche Einnahmen kosten und ihren Ruf schädigen können. Anwendungsfälle für Hybrid Cloud Backup umfassen Gesundheits-, Finanz-, Fertigung- und Einzelhandelsunternehmen, die es nutzen, um Datenrobustheit zu unterstützen und verschiedene geschäftliche Anforderungen zu erfüllen.

Hybrid Cloud Backup und Hybrid Cloud-Speicherung im Vergleich

Hybrides Cloud Backup ist eng mit hybridem Cloud-Speicher verbunden, aber es gibt einen erheblichen Unterschied zwischen den beiden Technologien.

Hybrid Cloud-Speicher kombiniert Public Cloud und lokale Speicher, ermöglicht so einen nahtlosen Datentransfer zwischen diesen Umgebungen. Cloud- und andere Speicherlösungen von Anbietern bieten Unternehmen die Flexibilität und Kostenoptimierung einer einheitlichen Hybrid Cloud-Infrastruktur.

Hybrid Cloud Backup konzentriert sich darauf, Kopien von Daten für Backup und Notfallwiederherstellung zu erstellen. Es verlässt sich auf lokale Standorte und Backup-Lösungen wie network-attached storage (NAS) für Geschwindigkeit und schnelle Datenwiederherstellung und nutzt Cloud-Umgebungen für externe Redundanz und Stabilität.

Laut einem Bericht von Fortune Business Insights wird erwartet, dass sich der globale Datenspeichermarkt bis 2032 mehr als verdreifacht.1 Dadurch sehen sich Unternehmen einem zunehmenden Druck ausgesetzt, wachsende Datenmengen zu schützen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Hybrid Cloud Backup begegnet dieser Herausforderung, indem es Unternehmen ermöglicht, ihre Backup-Infrastruktur effizient zu skalieren. Bei diesem Prozess werden kritische Daten für eine schnelle Wiederherstellung lokal aufbewahrt und gleichzeitig Cloud-Speicher für eine kostengünstige langfristige Aufbewahrung und Notfallwiederherstellung genutzt.

Wie funktioniert Hybrid Cloud Backup?

Hybrid Cloud Backup umfasst mehrere wichtige Prozesse und Komponenten. Hier ist eine allgemeine Aufschlüsselung seines Lebenszyklus:

  1. Backup-Planung und Automatisierung: Die Planung und Automatisierung von Backup- und Archivierungsoperationen helfen sicherzustellen, dass die Daten regelmäßig zu einem bestimmten Zeitpunkt gesichert werden.
  2. Datenerfassung und Deduplizierung: Durch Datenerfassung und Deduplizierung wird sichergestellt, dass im Speichersystem nur eine Instanz jedes Datenelements existiert. Doppelte oder redundante Daten werden entfernt, und alle Verweise verweisen auf eine einzige Kopie. Durch dieses Verfahren werden Bandbreitenbedarf und Speicherkosten reduziert, indem die in die Cloud übertragene Datenmenge minimiert wird.
  3. Datenübertragung in die Cloud: Hybrid Cloud Backup verwendet typischerweise inkrementelle Backups, bei denen nur die Daten gespeichert werden, die sich seit dem letzten Backup in der Cloud geändert haben. Dieser Prozess hält die Daten auf dem neuesten Stand und reduziert gleichzeitig die Kosten und die Häufigkeit von vollständigen Backups.
  4. Datenreplikation und -synchronisation: Die Daten werden regelmäßig zwischen lokalen und Cloud-Kopien synchronisiert, um aktuelle Backups zu gewährleisten. Dies geschieht zwischen dem lokalen Speicher und Cloud-Repositories. Dabei bleiben sowohl lokale Kopien als auch Cloud-Daten aktuell. Die Synchronisierung kann je nach Geschäftsanforderungen kontinuierlich oder zu festgelegten Zeiten erfolgen.
  5. Daten-Tiering: Regelmäßig genutzte Daten werden lokal auf separaten Speicherebenen gespeichert, die anhand verschiedener Attribute zugeordnet werden können. Häufig abgerufene Daten werden vor Ort als lokales Backup mit Hochleistungsspeichermodellen wie Flash-Speicher oder NAS aufbewahrt. Weniger regelmäßig abgerufene Archivdaten werden für kostengünstige Speicherung in die Cloud verlagert.
  6. Zentralisierte Verwaltung und Überwachung: Eine einzige Management-Plattform bietet einheitliche Transparenz und Kontrolle über alle Backup-Standorte. Dies ermöglicht die Orchestrierung und trägt zur Vereinfachung der Administration bei. Solche Plattformen integrieren die lokale Infrastruktur in Cloud-Speicher von Cloud-Service-Anbietern (zum Beispiel Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, IBM Cloud®, Google Cloud) mit APIs und nativen Connectors. Mithilfe zentralisierter Dashboards können IT-Teams den Backup-Betrieb in Echtzeit überwachen, automatische Benachrichtigungen bei Ausfällen oder Anomalien erhalten und Compliance-Berichte für die gesamte Hybrid-Cloud-Umgebung erstellen.
  7. Wiederherstellung und Datenrettung: Backup und Wiederherstellungsvorgänge nutzen Daten-Backup-Kopien, um den Zugriff auf Anwendungen, Daten und IT-Ressourcen schnell wiederherzustellen. Unternehmen können für eine schnelle Wiederherstellung auf lokale Backups zurückgreifen oder auf cloudbasierte Server und Speicher wechseln, wenn die lokale Infrastruktur nicht verfügbar ist. Diese Fähigkeit sorgt für die Geschäftskontinuität, bis das primäre Rechenzentrum wieder in Betrieb ist.

Vorteile von Hybrid Cloud Backup

Dies sind einige der wichtigsten Vorteile der Verwendung von Hybrid Cloud Backup:

  • Geschäftskontinuität: Hybrid Cloud Backup unterstützt die ununterbrochene Geschäftskontinuität und hilft Unternehmen, ihre Ziele für die Wiederherstellungszeit (RTO) und den Wiederherstellungspunkt (RPO) zu erreichen.
  • Datensicherheit und Katastrophenwiderstandsfähigkeit: Dieser Backup-Ansatz verbessert die Sicherheitsstatus eines Unternehmens durch Implementierung von Authentifizierungskontrollen und Verschlüsselung von Daten während des Transits und in Ruhe. Durch die Verwaltung externer Cloud-Kopien, die von der lokalen Infrastruktur isoliert sind, erhalten Unternehmen Schutz vor Ransomware, Cyberbedrohungen, Ausfällen und anderen Störungen und ermöglichen so eine Cyber-Wiederherstellung, wenn es zu Vorfällen kommt.
  • Geografische Standorte für Datenredundanz: Hybrid Cloud Backup erstellt Kopien von Dateien und speichert diese in einem oder mehreren entfernten geografischen Rechenzentren. Dieser Ansatz hilft, sich vor regionalen Katastrophen und Ausfällen auf Standortebene zu schützen und die Datenverfügbarkeit auch dann zu gewährleisten, wenn ein ganzer Standort unzugänglich wird.
  • Flexibilität und Skalierbarkeit: Hybrid Cloud-Architekturen erweitern die lokale Infrastruktur auf Private Cloud und Public Clouds und ermöglichen es Unternehmen, Cloud-Ressourcen schnell zu erweitern, um auf sich wandelnde Anforderungen, Verkehrsspitzen und steigenden Speicherbedarf zu reagieren.
  • Kostenwirksamkeit und Effizienz: Hybrid Cloud Backup hilft Unternehmen, die Datenplatzierung zu verbessern, ihren Speicherbedarf zu reduzieren und die Gesamtressourceneffizienz zu steigern. Dieser Prozess führt zu Einsparungen bei den Betriebskosten und einer besseren Kapitalrendite (ROI).
  • Regulierung und Compliance: Unternehmen können Anforderungen an Datensouveränität, Aufbewahrungsrichtlinien und regulatorische Compliance-Vorgaben (zum Beispiel HIPAA, DSGVO) erfüllen, indem sie strategisch Backup über lokale und Cloud-Infrastruktur hinweg platzieren. Diese Funktion ist entscheidend für Unternehmen, die mit sensiblen Daten umgehen, wie Gesundheitsdienstleister, Finanzinstitute und Regierungsbehörden.

Aufbau einer Hybrid Cloud Backup-Strategie

Um ihre Hybrid Cloud Backup-Umgebung zu verbessern, sollten Unternehmen bestimmte strategische Komponenten berücksichtigen, die ihren Geschäftsanforderungen gerecht werden.

Einsatzmodelle

Unternehmen können zwischen verschiedenen Cloud-Service-Bereitstellungsoptionen für ihre Backup-Lösungen wählen, einschließlich Software-as-a-Service-(SaaS-)Plattformen sowie lokalen Backup- und Wiederherstellungslösungen. SaaS-Backup- und Wiederherstellungsoptionen (zum Beispiel Veeam, IBM Storage Protect Plus, Commvault) bieten vereinfachte Verwaltung, automatische Updates und weniger IT-Belastung.

Lokale und Private-Cloud-Lösungen bieten eine bessere Kontrolle über die Backup-Infrastruktur und werden häufig von Unternehmen mit strengen Data-Governance-Anforderungen benötigt. Viele Unternehmen verwenden Hybrid-Cloud-Datenverwaltungsansätze, die beide Modelle integrieren.

Datenschutz und Datenspeicherung

Unveränderlicher Speicher verhindert, dass Backup-Daten für einen bestimmten Zeitraum verändert oder gelöscht werden, wodurch unveränderliche Backups entstehen, die gegen Ransomware und Datenkorruption schützen.

Unternehmen sollten Compliance-Anforderungen, Wiederherstellungsbedarf und Speicherkosten abwägen, wenn sie Retentionsrichtlinien in lokalen und Cloud-Umgebungen festlegen.

Kostenoptimierung

Laut einem Bericht von Flexera aus dem Jahr 2025 verschwenden Unternehmen im Durchschnitt schätzungsweise 32 % ihrer Cloud-Ausgaben.2 Unabhängig davon, ob es sich um einen großen globalen Konzern oder ein kleines bis mittelständisches Unternehmen (KMU) handelt, ist es wichtig, die Service-Level-Agreements (SLAs) von Anbietern von Backup-Software und Cloud-Speicheranbietern sorgfältig zu prüfen.

Wichtige SLA-Kriterien umfassen Preisgestaltung, Verfügbarkeitsgarantien (Betriebszeit/Ausfallzeit), Sicherheitsmaßnahmen und Zertifizierungen. KMU entscheiden sich häufig für kostengünstige Cloud-Speicher mit flexibler Skalierung, während große Unternehmen in der Regel umfassendere SLAs und dedizierten Support benötigen.

Tests und Validierung

Regelmäßige Tests gewährleisten den Datenschutz in allen Hybrid Cloud-Backup-Umgebungen. Unternehmen sollten geplante Backup-Validierungsverfahren durchführen, simulierte Notfallwiederherstellungstests durchführen und Datenintegrität durch automatisierte Prozesse überprüfen.

Dies unterstützt Cyber-Resilienz und Geschäftskontinuität, indem bestätigt wird, dass Backup-Systeme Daten bei Bedarf erfolgreich wiederherstellen können.

Trends bei Hybrid Cloud Backup

Hybrid Cloud Backup hält weiterhin mit den neuesten technologischen Fortschritten Schritt.

Integration von KI und maschinellem Lernen

Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) transformieren das hybride Cloud-Backup, indem sie Bedrohungserkennung verbessern, die Reaktion automatisieren und prädiktive Analysen unterstützen.

ML-Algorithmen erkennen Anomalien in Backup-Datenströmen, die auf Cyberbedrohungen wie Ransomware oder Korruption hinweisen könnten. Die KI-gestützte Automatisierung optimiert Backup-Zeitpläne, bewahrt die Datenintegrität und reduziert manuelle Eingriffe.
Edge-Einstellungen

Unternehmen mit verteilten Abläufen (z. B. Einzelhandel, Fertigungseinrichtungen, Außenstellen) können Backup am Edge erstellen und gleichzeitig entscheidende Daten mit einem zentralen Cloud-Speicher synchronisieren, um eine längere Aufbewahrung und die Notfallwiederherstellung zu gewährleisten.
Multicloud-Umgebungen

Hybrid Cloud Backup-Lösungen entwickeln sich hin zu Multicloud-Umgebungen, die Backup-Daten auf mehr als einen Cloud-Provider verteilen. Diese Strategie reduziert die Anbieterbindung und verbessert die Katastrophenresilienz durch mehrere geografische Standorte.

Sie ermöglicht auch eine Kostenoptimierung, da Organisationen die kostengünstigste Speicherstrategie für ihre Bedürfnisse auswählen können.
Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

