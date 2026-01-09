Hybrides Cloud Backup ist eng mit hybridem Cloud-Speicher verbunden, aber es gibt einen erheblichen Unterschied zwischen den beiden Technologien.

Hybrid Cloud-Speicher kombiniert Public Cloud und lokale Speicher, ermöglicht so einen nahtlosen Datentransfer zwischen diesen Umgebungen. Cloud- und andere Speicherlösungen von Anbietern bieten Unternehmen die Flexibilität und Kostenoptimierung einer einheitlichen Hybrid Cloud-Infrastruktur.

Hybrid Cloud Backup konzentriert sich darauf, Kopien von Daten für Backup und Notfallwiederherstellung zu erstellen. Es verlässt sich auf lokale Standorte und Backup-Lösungen wie network-attached storage (NAS) für Geschwindigkeit und schnelle Datenwiederherstellung und nutzt Cloud-Umgebungen für externe Redundanz und Stabilität.

Laut einem Bericht von Fortune Business Insights wird erwartet, dass sich der globale Datenspeichermarkt bis 2032 mehr als verdreifacht.1 Dadurch sehen sich Unternehmen einem zunehmenden Druck ausgesetzt, wachsende Datenmengen zu schützen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Hybrid Cloud Backup begegnet dieser Herausforderung, indem es Unternehmen ermöglicht, ihre Backup-Infrastruktur effizient zu skalieren. Bei diesem Prozess werden kritische Daten für eine schnelle Wiederherstellung lokal aufbewahrt und gleichzeitig Cloud-Speicher für eine kostengünstige langfristige Aufbewahrung und Notfallwiederherstellung genutzt.