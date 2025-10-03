Was ist eine unveränderliche Infrastruktur?

Unternehmen können ihre Infrastruktur auf zwei Ansätze verwalten: veränderlich und unveränderlich. Eine unveränderliche Infrastruktur ersetzt Server vollständig, anstatt sie zu verändern. Die veränderliche Infrastruktur verändert die Server vor Ort und wendet Updates, Patches und Konfigurationsänderungen direkt auf die Produktionsserver an.

Da in erster Linie vorhandene Server geändert werden, kann eine veränderliche Infrastruktur effizienter erscheinen. Zwei Faktoren machen eine unveränderliche Infrastruktur jedoch oft praktischer und vorzuziehen.

Erstens haben Cloud Computing und Containerisierung die Bereitstellungsgeschwindigkeit verändert. Unternehmen können jetzt virtuelle Maschinen (VMs) und Container innerhalb von Minuten ersetzen, anstatt in Stunden, wie es bei physischen Servern der Fall ist. Tools zur Infrastrukturautomatisierung können neue Server und IT-Ressourcen bereitstellen und konfigurieren sowie einheitliche Änderungen in großem Maßstab anwenden.

Zweitens kann eine unveränderliche Infrastruktur die Konfigurationsabweichung erheblich verringern – eine häufige Funktion veränderlicher Infrastrukturen, bei der ein System allmählich von seinem beabsichtigten Zustand abweicht, wenn sich die Änderungen häufen. Eine Konfigurationsabweichung tritt besonders häufig auf, wenn Netzwerkprobleme den Bereitstellungsprozess unterbrechen und zu teilweisen oder fehlgeschlagenen Updates führen. Diese Abweichung kann zu einer suboptimalen Leistung, Sicherheitslücken und Compliance-Verstößen führen.

Wenn beispielsweise ein Sicherheitsupdate auf 100 Produktionsservern bereitgestellt wird, können Automatisierungstools 100 neue Server mit vorinstalliertem Update erstellen und diese isoliert validieren. Nach der Validierung leiten sie den Datenverkehr um und nehmen die alten Server außer Betrieb – und das alles innerhalb von Minuten und ohne Ausfallzeit.