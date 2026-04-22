O que é armazenamento de borda?

Os avanços na conectividade de alta velocidade, especialmente o 5G, somados aos avanços em computação em nuvem, IA e aprendizado de máquina (ML), mudaram significativamente o cenário da infraestrutura de armazenamento e ampliaram o papel do armazenamento de borda.

Em um estudo da Straits Research, o mercado global de computação de borda foi avaliado em USD 38,32 bilhões em 2024 e deve crescer de USD 55,44 bilhões em 2025 para USD 1.065,63 bilhões até 2033, a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 44,7%.1

Grande parte desse crescimento é impulsionada pelo volume de dados. Segundo a IDC, o volume global de dados gerados deve chegar a 393,9 ZB até 2028, impulsionado pela IA generativa (IA gen) e por outras tecnologias.2 Cada vez mais esses dados vão se originar e permanecer na borda, em vez de trafegar até data centers na nuvem ou locais.

As razões para manter os dados na borda vão da gravidade dos dados à soberania dos dados. A gravidade de dados refere-se à tendência de os dados atraírem aplicações e serviços cuja movimentação é cara, enquanto a soberania de dados diz respeito a regulamentações que exigem que os dados permaneçam dentro de determinados limites geográficos.

A segurança é outro fator. De acordo com o relatório do custo das violações de dados de 2025 da IBM, as violações que envolveram dados armazenados em vários ambientes custaram, em média, USD 5,05 milhões e levaram 276 dias para serem identificadas e contidas. Armazenar os dados localmente na borda, em vez de distribuí-los por vários ambientes, deixa as organizações com menos lugares para monitorar e proteger.

Setores como o financeiro, que dependem do processamento de dados em tempo real, não podem arcar com os atrasos causados pelo encaminhamento dos dados a uma nuvem distante. O armazenamento de borda resolve esse desafio ao processar e armazenar os dados no local, no ponto em que são coletados.

As necessidades de armazenamento para IA estão acelerando ainda mais a demanda por armazenamento de borda. À medida que a inferência de IA migra de data centers centralizados para dispositivos e instalações distribuídos, a demanda por armazenamento local rápido cresce junto. Isso impulsiona um uso maior de mídias de armazenamento de alto desempenho, como os SSDs NVMe, para dar conta das cargas de trabalho de IA sem depender da conectividade com a nuvem.