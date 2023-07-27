Aproveitando a computação de alto desempenho para ajudar a resolver desafios complexos em todos os setores

No mundo dos serviços financeiros, ter o máximo de poder computacional possível é importante para ajudar a permitir o desempenho. Como vemos os bancos priorizando cada vez mais a resiliência, o desempenho, a segurança e a conformidade, há muitos fatores externos que podem afetar o setor de serviços financeiros para os quais eles devem estar preparados. Isso pode incluir situações que têm o potencial de aumentar significativamente a capacidade computacional de que as empresas financeiras precisam diariamente. Por exemplo, pressões competitivas, relatórios regulatórios, demandas de segurança e oscilações de mercado podem exigir que as instituições de serviços financeiros sejam capazes de reavaliar o risco rapidamente. Para isso, eles precisam ser capazes de realizar cálculos complexos que exigem altos níveis de poder computacional.

Para alcançar a precisão desejada, os modelos precisam de mais dados e da capacidade de realizar mais iterações e cálculos. É aqui que a computação de alto desempenho (HPC)—que pode fornecer poder de computação intensa em escala—pode ser especialmente útil. A HPC foi projetada para fornecer os níveis de desempenho que esses cálculos intensivos em computação exigem, seja no local ou na nuvem, e pode ajudar as organizações a lidar com as demandas das normas regulatórios em constante evolução.

Hoje mais do que nunca, também vemos instituições financeiras aproveitando cada vez mais a computação de alto desempenho (HPC) para recursos como simulações de Monte Carlo sobre movimentos do mercado, inclusive para impulsionar soluções de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina, que podem ser usadas para ajudar as empresas a tomar decisões mais informadas. Na era dos dados e da IA generativa, a HPC é fundamental para processar dados e gerar insights rapidamente. Com o IBM Cloud HPC Managed Service, as instituições de serviços financeiros podem se beneficiar da implementação personalizada, do suporte contínuo à plataforma e do gerenciamento da otimização de desempenho de aplicativos.