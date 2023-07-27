Aproveitando a computação de alto desempenho para ajudar a resolver desafios complexos em todos os setores

No cenário competitivo de negócios atual, ter um alto poder computacional pode ser crítico. Seja um banco que precisa realizar análises de risco de forma rápida para navegar em mercados voláteis, os setores de semicondutores precisam otimizar o projeto de chips ou uma empresa de ciências da vida deve realizar processamento e sequenciamento genômico rápidos e repetitivos para fazer sua próxima descoberta, a computação de alto desempenho (HPC) pode ser fundamental para resolver problemas grandes e complexos em menos tempo do que com os métodos de computação tradicionais.
À medida que as empresas procuram resolver seus desafios mais complexos, o IBM Cloud HPC foi projetado para oferecer uma solução integrada em componentes críticos de computação, rede, armazenamento e segurança, e tem como objetivo ajudar as empresas a lidar com as demandas regulatórias e de eficiência dos clientes. A solução também inclui segurança e controles incorporados à plataforma e foi projetada para permitir que clientes de todos os setores consumam a HPC como um serviço totalmente gerenciado, ajudando-os a lidar com os riscos de terceiros e quartos.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes (e intrigantes) do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Sua assinatura será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a assinatura em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
No mundo dos serviços financeiros, ter o máximo de poder computacional possível é importante para ajudar a permitir o desempenho. Como vemos os bancos priorizando cada vez mais a resiliência, o desempenho, a segurança e a conformidade, há muitos fatores externos que podem afetar o setor de serviços financeiros para os quais eles devem estar preparados. Isso pode incluir situações que têm o potencial de aumentar significativamente a capacidade computacional de que as empresas financeiras precisam diariamente. Por exemplo, pressões competitivas, relatórios regulatórios, demandas de segurança e oscilações de mercado podem exigir que as instituições de serviços financeiros sejam capazes de reavaliar o risco rapidamente. Para isso, eles precisam ser capazes de realizar cálculos complexos que exigem altos níveis de poder computacional.
Para alcançar a precisão desejada, os modelos precisam de mais dados e da capacidade de realizar mais iterações e cálculos. É aqui que a computação de alto desempenho (HPC)—que pode fornecer poder de computação intensa em escala—pode ser especialmente útil. A HPC foi projetada para fornecer os níveis de desempenho que esses cálculos intensivos em computação exigem, seja no local ou na nuvem, e pode ajudar as organizações a lidar com as demandas das normas regulatórios em constante evolução.
Hoje mais do que nunca, também vemos instituições financeiras aproveitando cada vez mais a computação de alto desempenho (HPC) para recursos como simulações de Monte Carlo sobre movimentos do mercado, inclusive para impulsionar soluções de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina, que podem ser usadas para ajudar as empresas a tomar decisões mais informadas. Na era dos dados e da IA generativa, a HPC é fundamental para processar dados e gerar insights rapidamente. Com o IBM Cloud HPC Managed Service, as instituições de serviços financeiros podem se beneficiar da implementação personalizada, do suporte contínuo à plataforma e do gerenciamento da otimização de desempenho de aplicativos.
À medida que as expectativas dos clientes aumentam, é necessário que as empresas projetem de acordo com esse ritmo. O espaço dos semicondutores não é exceção. Nos últimos anos, vimos o quanto os semicondutores são essenciais para uma variedade de setores, incluindo transporte e saúde, e por que é tão importante que as empresas consigam desenvolver esses materiais rapidamente. Como os fabricantes de semicondutores buscam inovar rapidamente, as ferramentas de automação de projeto eletrônico (EDA) podem ser um ativo fundamental.
Ao mesmo tempo, com os avanços no projeto e na complexidade, é necessária significativamente mais computação. Estamos cada vez mais vendo organizações recorrendo à nuvem para buscar essa capacidade, incluindo soluções de nuvem híbrida que podem ajudá-las a gerenciar de forma mais eficaz os picos de carga de trabalho. O IBM Cloud HPC foi projetado para oferecer maior desempenho de armazenamento, maior poder de computação e níveis mais altos de segurança na nuvem (ou burst into) e pode ajudar os clientes de EDA a melhorar a HPC para desempenho de carga de trabalho de software computacional e impulsionar a eficiência geral.
Com a capacidade de gerenciar de forma flexível cargas de trabalho com uso intenso de computação, tanto no local quanto na nuvem, com altos níveis de resiliência e desempenho, os líderes de EDA podem aproveitar o IBM Cloud HPC para lidar com picos de demanda de computação, ajudando a mitigar o risco de downtime, o que pode trazer benefício à capacitação do trabalho estratégico de P&D.
À medida que a quantidade de dados disponíveis em ciências biológicas cresce, também aumentam as oportunidades de fazer descobertas importantes que têm o potencial de causar um impacto real na vida cotidiana das pessoas. Seja no setor de biotecnologia, farmacêutica ou genômica, é especialmente importante para as empresas de ciências biológicas entregar inovações o mais rápido possível para ajudar o maior número de pessoas possível.
A HPC pode permitir que os profissionais de ciências biológicas processem dados quase em tempo real e gerem insights com o potencial de descobrir novas descobertas. Com a flexibilidade e escalabilidade da HPC, é possível para as empresas de ciências biológicas gerenciar melhor cargas de trabalho diversas e analisar com mais precisão seus dados para transformar os resultados. Enquanto o mundo continua a enfrentar novos desafios de saúde, o uso da HPC nas ciências biológicas pode ajudar a fornecer o poder computacional necessário para inovar em novas descobertas, como acelerar o desenvolvimento de novos medicamentos.
Vimos a HPC se tornar um aspecto fundamental do setor automotivo e ser usado para uma variedade de funções, incluindo projeto fluido computacional (CFD). O software CFD é uma ferramenta de processamento útil que pode ser aproveitada por engenheiros automotivos para analisar e resolver desafios relacionados aos fluxos de fluidos. Isso inclui a simulação de aerodinâmica para reduzir o arrasto e o atrito do ar e a simulação de baterias para otimizar o desempenho e a segurança das baterias. Tudo isso pode ser feito ajudando a usar menos tempo e recursos do que os testes físicos tradicionais. Como as simulações de CFD podem ser muito grandes, elas exigem poder computacional intensivo que a execução em HPC pode fornecer, especialmente se os resultados forem necessários em tempo hábil.
Ao mesmo tempo, o setor automotivo também está se preparando para os desafios do futuro. Com o surgimento de veículos autônomos e funcionalidades inteligentes, a necessidade e a capacidade de analisar grandes volumes de dados estão crescendo exponencialmente. O poder da HPC pode permitir que os fabricantes automotivos obtenham insights mais rapidamente, o que tem o potencial de ajudá-los a inovar mais rapidamente enquanto trabalham para fornecer produtos mais seguros, confiáveis e eficientes. A HPC pode acelerar o processo de projeto e desenvolvimento de ponta a ponta, desde ajudar os engenheiros automotivos a otimizar o consumo de combustível até melhorar a segurança do motorista com a ajuda de simulações avançadas e análise de dados.
Como setores de todos os tipos se esforçam para manter a competitividade, o IBM Cloud HPC foi projetado para ajudá-los a analisar dados, realizar cálculos complexos, executar simulações intensivas e muito mais — rapidamente. Ao combinar a longa experiência da IBM em gerenciamento e agendamento de cargas de trabalho com o IBM LSF e o IBM Symphony com o IBM Cloud HPC em um ambiente de nuvem híbrida, nosso objetivo é ajudar clientes de diversos setores (incluindo serviços financeiros, semicondutores, ciências biológicas, aeroespacial e automotivo) a aproveitar a automação que otimiza os trabalhos de HPC, permitindo que eles obtenham time to value mais rapidamente, aprimorem o desempenho e minimizem custos.
Além disso, quando associado à solução de armazenamento IBM Storage Scale, o IBM Cloud HPC pode oferecer uma solução única e globalmente integrada projetada para ajudar os usuários a gerenciar facilmente e migrar dados de forma econômica entre ambientes híbridos para executar cargas de trabalho de HPC em tempo real.
Insights da IDC sobre como as empresas estão modernizando ambientes de alto desempenho e gerenciando a escala.
Explore as principais tendências de tecnologia da Gartner, incluindo a IA agêntica e como ela afeta a computação em escala.
Somente uma em cada quatro empresas alcança ROI alto com as ações de transformação da nuvem. Saiba como ampliar o valor da nuvem híbrida e da IA para atender às necessidades do seu negócio.
Saiba como a Cadence utiliza a HPC da IBM Cloud para aperfeiçoar o design de chips e sistemas, oferecendo soluções mais rápidas e eficientes.
O IBM Spectrum LSF Suites é uma plataforma de gerenciamento de carga de trabalho e agendamento de tarefas para computação distribuída de alto desempenho (HPC).
As soluções de HPC em nuvem híbrida da IBM ajudam a enfrentar desafios complexos e intensivos em computação, acelerando a obtenção de insights.
Encontre a solução ideal de infraestrutura em nuvem para as necessidades do seu negócio e expanda os recursos conforme a demanda.
Potencialize suas cargas de trabalho mais exigentes com uso intensivo de IA e computação com as soluções de HPC da IBM. Aproveite a flexibilidade da nuvem híbrida e a infraestrutura de ponta para acelerar sua jornada para a inovação.