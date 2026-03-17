¿Qué es la programación segura?

La codificación segura, también denominada programación segura, es la práctica de escribir código fuente que puede defenderse de los ciberataques de los actores de amenazas. Incorporar medidas de seguridad en el código ayuda a reducir las vulnerabilidades, creando un software lo suficientemente robusto y resiliente como para hacer frente a las amenazas cibernéticas.
La programación segura es una parte vital del ciclo de vida del desarrollo de software seguro (SSDLC). A diferencia del SDLC tradicional, donde la seguridad solo entra en juego durante la fase de prueba, el SSDLC incorpora la ciberseguridad en cada etapa del proceso de desarrollo de software. La seguridad del código no es simplemente una idea tardía, un complemento opcional o un aspecto separado, sino un elemento esencial para construir software seguro.
La programación segura también forma parte del ámbito más amplio de la seguridad de las aplicaciones. Mientras que la programación segura se centra en integrar la ciberseguridad en el código, la seguridad de las aplicaciones cubre un amplio alcance de medidas de seguridad, desde salvaguardas de hardware hasta defensas basadas en software, y abarca todo el SDLC.
La explotación de vulnerabilidades se convirtió en la principal causa de ataques, según el X-Force Threat Intelligence Index 2026 de IBM. Adoptar un enfoque más proactivo y preventivo, como la programación segura, permite detectar las amenazas antes de que se agraven.
La programación segura ofrece estos beneficios:
Rentabilidad: es menos costoso corregir fallas de seguridad antes del despliegue que después del lanzamiento.
Seguridad de los datos: se aplican medidas de protección para los datos confidenciales a nivel del código fuente, lo que garantiza el cumplimiento en materia de protección de datos.
Detección temprana y prevención: las vulnerabilidades se detectan y eliminan durante el desarrollo, lo que evita que se propaguen a producción.
Ahorro de tiempo y esfuerzo: un código seguro puede ayudar a evitar el tiempo y el esfuerzo considerables que conllevan la respuesta a incidentes y la corrección de fallas en sistemas en producción.
Las vulnerabilidades de seguridad en el código generalmente se derivan de fallas en el diseño y la arquitectura del software, errores de configuración o programación, por nombrar algunos. Los actores maliciosos a menudo explotan estas vulnerabilidades como puntos de entrada para los ataques.
A continuación se enumeran algunas vulnerabilidades típicas que la programación segura pretende abordar, según la lista de riesgos de seguridad de las aplicaciones web del Open Web Application Security Project (OWASP):
Errores de autenticación
Controles de acceso defectuosos
Fallas criptográficas
Ataques de inyección
Diseño inseguro
Registro y alerta de fallas
Configuración de seguridad incorrecta
Fallas de integridad de software o datos
Los delincuentes cibernéticos usan las debilidades en los mecanismos de autenticación para robar las credenciales de los usuarios y llevar a cabo actividades maliciosas. Las fallas de autenticación incluyen políticas de contraseñas débiles, falta de métodos de autenticación sólidos, gestión inadecuada de sesiones y protección insuficiente contra esquemas de descifrado de contraseñas, como ataques de fuerza bruta que encuentran contraseñas correctas a través de prueba y error o relleno de credenciales para obtener acceso a las cuentas de un usuario a través del nombre de usuario y pares de contraseñas.
Los controles de acceso determinan quién puede acceder a los datos o recursos y qué acciones está autorizado a realizar. Los controles defectuosos o aplicados incorrectamente pueden provocar accesos no autorizados y abuso de privilegios. Las amenazas pueden implicar la alteración de las solicitudes de API y los parámetros de URL para omitir las comprobaciones de control de acceso o referencias directas inseguras a objetos que permiten hacer referencia a datos o recursos directamente utilizando sus identificadores únicos sin verificar los permisos.
Las fallas en las metodologías criptográficas pueden exponer datos sensibles y provocar filtraciones de datos. Las fallas criptográficas abarcan algoritmos de cifrado obsoletos o débiles, protocolos de gestión de claves deficientes, empleo de claves codificadas y transmisión o almacenamiento de datos sin el cifrado adecuado.
Los ataques de inyección son uno de los tipos más comunes de vulnerabilidades de seguridad. Las entradas maliciosas, ya sean códigos, comandos, consultas o scripts, se insertan en un programa o página web para lanzar malware, modificar datos o robar información privada, entre otras acciones maliciosas. El cross-site scripting, la falsificación de solicitudes entre sitios y la falsificación de solicitudes del lado del servidor son algunos de los ataques de inyección más comunes.
El cross-site scripting (XSS) despliega código o scripts que no son de confianza en sitios web confiables, que luego son ejecutados por usuarios desprevenidos. Esto suele ocurrir cuando una aplicación no logra escapar, filtrar, desinfectar o validar los datos suministrados por el usuario.
La falsificación de solicitudes entre sitios (CSRF o XSRF) envía solicitudes no autorizadas a un sitio web desde un usuario autenticado. Se aprovecha de la confianza que un sitio tiene en el navegador web de un usuario autenticado, empleando enlaces o scripts que engañan al navegador para que envíe solicitudes maliciosas a un sitio de destino.
La falsificación de solicitudes del lado del servidor (SSRF) manipula las URL enviadas a un servidor. Cuando el servidor recoge la solicitud manipulada sin validar primero la URL, esa solicitud se puede utilizar para conectarse a servicios internos como bases de datos o archivos de lectura, configuración del servidor y otros metadatos.
El diseño inseguro se relaciona con vulnerabilidades causadas por fallas en la lógica empresarial o la arquitectura de aplicaciones. Esto ocurre en una fase más temprana del SDLC, durante la planificación, cuando se definen los requisitos y se traza el proyecto técnico del sistema. Factores como la falta de evaluación de riesgos, el uso limitado de patrones de diseño seguros y arquitecturas de referencia, y el modelado mínimo de amenazas para analizar sistemáticamente posibles vulnerabilidades de seguridad en la arquitectura planificada pueden contribuir a un diseño inseguro.
Las alertas y registros inadecuados o ineficaces pueden dar lugar a ataques y filtraciones no detectados, lo que permite a los actores de amenazas crear daños graves. Algunos casos de fallas de registro y alertas implican eventos críticos que no se registran o que se registran de manera incongruente almacenamiento de registros inseguro que podría ser propenso a la manipulación o acceso no autorizado, alertas insuficientes para ataques activos en tiempo real o casi en tiempo real, mensajes de registro que no son claros o carecen de detalles o contexto, y registros que contienen datos confidenciales sin enmascararlos ni depurarlos.
Esta vulnerabilidad se produce cuando la configuración de seguridad de la pila de aplicaciones (que incluye servicios en la nube, bases de datos, marcos, bibliotecas, sistemas operativos y servidores web) no se realiza correctamente. La configuración incorrecta de seguridad abarca actualizaciones de seguridad deshabilitadas, permisos demasiado amplios, credenciales predeterminadas sin cambios y características innecesarias que se dejan habilitadas.
Estas fallas se deben a la falta de medidas de seguridad para evitar la aceptación o el procesamiento de datos no válidos o no confiables procedentes de fuentes externas. Los ejemplos incluyen la aplicación automática de actualizaciones de software sin validar su integridad, el uso de fuentes no confiables para dependencias como bibliotecas y complementos de terceros, y pipelines de CI/CD que extraen código u otros artefactos de desarrollo de software sin verificarlos.
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Algunas tecnologías de IA generativa pueden ayudar con la programación segura. Por ejemplo, las plataformas de IA agéntica de programación, como Claude Code e IBM Bob, pueden detectar vulnerabilidades y sugerir arreglos para el código inseguro en tiempo real. Las herramientas de generación de código con IA también pueden ayudar a refactorizar el código para mejorar la seguridad.
Aunque pueden automatizar y acelerar el desarrollo de software, los asistentes de programación basados en IA siguen necesitando orientación para generar código seguro. Los programadores deben proporcionar instrucciones claras que especifiquen no solo la funcionalidad sino también los requisitos de seguridad. Por ejemplo, una instrucción genérica como “crear una función de inicio de sesión” se puede ampliar para “crear una función de inicio de sesión que compruebe las entradas del usuario para el formato y la longitud esperados” para incluir instrucciones de programación seguras. La guía de la Open Source Security Foundation contiene ejemplos de instrucciones para ayudar a los asistentes de IA a tener en cuenta la seguridad del código.
Los equipos de ingeniería de software también pueden aportar el contexto necesario para que la IA generativa produzca código más seguro. La generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés) conecta herramientas de desarrollo impulsadas por IA con estándares internos de programación segura. Para los equipos que no cuentan con directrices definidas, las reglas de seguridad para la IA de Secure Code Warrior sirven como punto de partida para crear código más seguro generado por IA.
Al igual que los asistentes de IA, los agentes de programación de IA se benefician de la orientación. Project CodeGuard ofrece un conjunto de reglas y un marco de habilidades que integra prácticas de programación seguras directamente en los flujos de trabajo agénticos. Un agente de programación basado en IA puede utilizar estas reglas y habilidades durante la fase de planificación, como parte de sus objetivos, y durante la fase de ejecución, mientras escribe el código.
El código producido por la propia inteligencia artificial puede introducir vulnerabilidades, por lo que la decisión final sobre precisión y seguridad sigue recayendo en los programadores humanos. Las medidas de IA generativa también deben combinarse con las mejores prácticas de programación segura que se indican a continuación para crear múltiples capas de protección.
Las mejores prácticas en materia de programación segura abarcan diversas estrategias de programación defensiva destinadas a reforzar la seguridad del software. Es posible que a las empresas les preocupe encontrar el equilibrio entre la seguridad en la programación y la rapidez de entrega. Sin embargo, muchas de estas prácticas integran la seguridad en el código sin sacrificar la rapidez en la entrega, por ejemplo, incorporando la seguridad en la fase de diseño, estableciendo directrices de programación segura, capacitando a los desarrolladores para que estén preparados para identificar y corregir fallas de seguridad mientras programan, y automatizando el análisis y las pruebas del código para detectar vulnerabilidades.
Si bien es imposible mencionar las mejores prácticas de programación segura que existen, esta lista sirve como punto de partida, y la combinación de estas prácticas puede mejorar la postura de seguridad de una organización:
Seguir las normas de programación segura
Incorporar la seguridad al diseño
Validar y desinfectar las entradas y codificar los resultados
Implementar protocolos criptográficos sólidos
Autenticar y autorizar
Establecer un registro sólido y mecanismos seguros de manejo de errores
Realizar pruebas de seguridad exhaustivas
Agregar seguridad como parte de las revisiones de código
Estas normas sirven de guía fundamental para integrar de manera eficaz las técnicas de programación segura en los flujos de trabajo de desarrollo existentes. Proporcionan una base común para una programación segura en todos los proyectos de software.
La guía para desarrolladores de OWASP es una referencia para programadores que los ayuda a comprender y elaborar código fuente seguro. La guía describe las prácticas de programación independientes de la tecnología, con puntos clave de seguridad de código resaltados en listas de verificación migradas desde la OWASP Secure Coding Practices Quick Reference Guide archivada.
OWASP también ofrece una serie de hojas de referencia para aplicar los principios de programación segura y combatir una amplia gama de vulnerabilidades en el código.
Creados por el Software Engineering Institute de la Carnegie Mellon University, los estándares de programación SEI CERT ofrecen orientación para la programación segura en los lenguajes Android, C, C++, Java y Perl. Los estándares contienen reglas, recomendaciones y ejemplos de códigos que cumplen y que no cumplen. Las reglas y recomendaciones tienen evaluaciones de riesgo correspondientes categorizadas según la gravedad, probabilidad y costo de corrección para ayudar a los equipos de ingeniería de software a priorizar sus esfuerzos.
Junto con su Infraestructura de ciberseguridad para la seguridad de la información y la gestión de riesgos de ciberseguridad, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de EE. UU. también publicó su Infraestructura de desarrollo de software seguro. El marco consiste en prácticas de desarrollo de software seguro de alto nivel basadas en resultados, lo que lo convierte en un complemento ideal para los estándares más técnicos de OWASP y SEI CERT.
Incorporar un diseño seguro en el proyecto técnico de un sistema se alinea con la estrategia de integración de pruebas, seguridad y calidad desde las etapas más tempranas del ciclo de vida de adelantar la seguridad en el proceso de desarrollo de software. Analiza formas de garantizar la seguridad del software incluso antes de escribir la primera línea de código.
Las evaluaciones integrales de riesgos y el modelado de amenazas pueden ayudar a detectar posibles vulnerabilidades de seguridad en la arquitectura de software. La fase de diseño seguro también debe incorporar equipos de seguridad para colaborar de forma práctica y orientar sobre los requisitos de seguridad y cómo gestionarlos a nivel de código fuente.
Para obtener más información sobre la integración de la seguridad en el diseño, los equipos pueden consultar las hojas de referencia de OWASP sobre diseño seguro de productos y modelado de amenazas y su Infraestructura de seguro por diseño.
Un principio fundamental de programación segura es no confiar nunca en ninguna entrada, como demuestran los ataques por inyección. La validación y desinfección del lado del servidor ayudan a garantizar que las entradas no presenten riesgos de seguridad antes de que se procesen.
Los equipos de ingeniería de software pueden colocar toda la lógica de validación y desinfección en un archivo o ubicación central segura para mantener la coherencia y permitir un acceso y actualizaciones rápidos y fáciles. También pueden emplear los módulos de validación y desinfección integrados en lenguajes y marcos de programación, pero estos deben actualizarse periódicamente para abordar las vulnerabilidades recién descubiertas.
La validación de entradas verifica que el tipo de datos, el formato, la longitud, el rango, el tamaño y otras restricciones sean correctos. Esto podría implicar hacer coincidir las entradas con patrones aprobados o compararlas con un conjunto permitido de caracteres o valores.
Desinfectar las entradas implica limpiarlas y convertirlas de una forma segura. Debe adaptarse a un lenguaje o marco de programación.
En HTML, por ejemplo, el escape de caracteres especiales como &, <, >, “ y ‘ puede ayudar a prevenir ataques XSS. Las bibliotecas como DOMPurify pueden ayudar a desinfectar el código HTML.
Para las bases de datos, el acoplamiento de consultas parametrizadas con declaraciones preparadas puede ayudar a prevenir ataques de inyección SQL, ya que las entradas se tratan como datos en lugar de código SQL que se puede ejecutar inadvertidamente. Las consultas parametrizadas primero definen todo el código SQL, con marcadores de posición para entradas o parámetros, y luego pasan cada parámetro a la consulta más adelante. Las declaraciones preparadas son declaraciones SQL precompiladas, lo que significa que los comandos SQL inyectados no pueden cambiar la intención de una consulta o cómo se ejecuta.
La codificación de resultados permite mostrar datos de forma segura como texto para que no se interpreten como código. Muchos marcos incluyen protección por defecto contra la codificación de resultados o funciones automáticas de codificación y escape. El codificador Java de OWASP admite la codificación contextual de resultados para diferentes contextos, como colocar variables en una URL, CSS en línea o JavaScript en línea, e insertar variables en un valor de atributo HTML, propiedad CSS o entre dos etiquetas HTML.
Cuando se aplica correctamente, la criptografía salvaguarda la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
Los programadores deben utilizar algoritmos actuales y robustos al cifrar los datos en tránsito y en reposo. AES se considera el estándar de referencia para el cifrado simétrico, con modos autenticados y una clave de 256 bits que proporciona un alto nivel de seguridad. Para el cifrado asimétrico, ECC con una curva segura o RSA con relleno aleatorio habilitado y al menos una clave de 2048 bits ofrece una seguridad sólida.
Para proteger las contraseñas, se deben aplicar algoritmos de hash y agregar un salt, una cadena distinta generada aleatoriamente, a la contraseña como parte del proceso de hash. Un algoritmo de hash es una función matemática unidireccional que convierte los datos en un valor único, más corto y de longitud fija, que no se puede descodificar ni revertir. Entre los algoritmos de hash modernos se incluyen Argon2id y scrypt.
En lugar de crear las propias, los desarrolladores deben adoptar implementaciones confiables, compatibles y con mantenimiento de bibliotecas criptográficas como Bouncy Castle, Libsodium, OpenSSL y Tink.
Las claves no deben incluirse de forma estática en el código fuente, registrarse en sistemas de control de versiones, almacenarse en variables de entorno ni aparecer en los registros. Las soluciones y tecnologías de gestión de claves pueden ayudar a automatizar el ciclo de vida de la gestión de claves, desde la generación, distribución y almacenamiento hasta el uso, la rotación, la revocación y la destrucción.
Cuando se trata de la protección de la capa de transporte, los equipos de ingeniería de software deben usar protocolos como Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) o HTTP Strict Transport Security (HSTS) y la última versión de TLS. Se debe desactivar el almacenamiento en caché de datos confidenciales y evitar el almacenamiento innecesario de dichos datos.
La autenticación y la autorización son prácticas de programación seguras cruciales para verificar la identidad de una entidad y asegurarse de que esa entidad tenga el nivel de acceso adecuado.
La autenticación multifactor (MFA) es una de las mejores defensas contra los ataques relacionados con contraseñas. Otros mecanismos incluyen la limitación de inicio de sesión para evitar que los hackers adivinen las contraseñas demasiadas veces y el bloqueo de cuentas para detener los intentos de inicio de sesión durante un cierto período después de varios inicios de sesión fallidos.
Para la autenticación sin contraseña, los desarrolladores pueden considerar protocolos como OpenID Connect (OIDC) y Security Assertion Markup Language (SAML). Los estándares abiertos FIDO y FIDO2 facilitan la autenticación sin contraseña mediante claves de acceso y pueden utilizarse para autenticar aplicaciones, servicios en línea y sitios web.
Una vez establecida una sesión autenticada, esta debe mantenerse mediante identificadores de sesión o tokens seguros. Los identificadores de sesión deben generarse mediante un generador de números pseudoaleatorios criptográficamente seguro y robusto. Al igual que con cualquier otra entrada del usuario, los identificadores de sesión o tokens deben validarse antes de su procesamiento, descartando los valores no válidos.
Establecer tiempos de expiración para cada sesión limita la duración durante la cual los actores maliciosos pueden secuestrar sesiones activas y lanzar ataques. Los equipos de ingeniería de software pueden utilizar las funcionalidades de gestión de sesiones integradas proporcionadas por los marcos de desarrollo web.
Los programadores pueden emplear protocolos de autorización como OAuth, que funciona en conjunto con el protocolo de autenticación OIDC. En términos de control de acceso, el control de acceso basado en roles (RBAC) es un modelo popular, en el que a los usuarios se les otorga acceso en función de su rol predefinido. Otras opciones que pueden resultar más sólidas y admitir permisos más detallados son el control de acceso basado en atributos (ABAC) y el control de acceso basado en relaciones (ReBAC). ABAC analiza los atributos de acciones, objetos y usuarios, como el nombre de un usuario, el tipo de recurso y la hora del día, para determinar si se otorgará acceso. ReBAC otorga acceso en función de las relaciones entre los recursos.
Incluso con protocolos y modelos de control de acceso implementados, los permisos deben validarse en cada solicitud y se deben realizar verificaciones de control de acceso para cada objeto al que una entidad intenta acceder. Denegar el acceso de forma predeterminada y aplicar el principio del privilegio mínimo son también principios esenciales de programación segura en lo que respecta a la autorización.
Los registros y los mensajes de error pueden ser fuentes muy valiosas de información que ayuden a los actores maliciosos a planear ataques. Esto significa que tanto los registros como los errores deben manejarse con cuidado.
Los errores de aplicación, los eventos del sistema relacionados con cambios de configuración y acciones de administrador o privilegiadas, y los eventos de falla en las áreas de autenticación, autorización, validación de entrada y gestión de sesiones deben registrarse, ya que pueden significar intentos de filtración. Se debe incluir suficiente información, como detalles del usuario (identidad, roles y permisos) y el contexto del error o evento (destino, acción y resultado), para ayudar en el análisis y depuración.
Los registros deben escribirse en medios de solo lectura y almacenarse en una ubicación segura con acceso restringido y detección de manipulaciones incorporada. Si es necesario enviar registros a otros sistemas, se debe emplear un protocolo de transmisión seguro.
Los datos confidenciales no deben registrarse y deben eliminarse o borrarse de los registros. Cualquier otra información que se considere crítica, como cadenas de conexión a bases de datos, rutas de archivos, nombres y direcciones de redes internas e identificadores de sesión o tokens, debe cifrarse, someterse a un algoritmo hash o enmascararse.
Las bibliotecas de registro deben actualizarse periódicamente para garantizar que se corrijan las debilidades de seguridad, como lo demuestra la vulnerabilidad Log4Shell que afecta a la biblioteca de registro de código abierto Log4j ampliamente desplegada y permite a los hackers ejecutar casi cualquier código que quieran en los sistemas afectados.
La gestión de errores va de la mano con el registro, ya que la información sobre errores suele aparecer en los registros. Y los errores no controlados pueden servir como puerta de entrada para los actores de amenazas.
Los desarrolladores pueden considerar la posibilidad de crear un controlador de errores global que devuelva una respuesta genérica o un código de error para errores inesperados y luego registra más detalles sobre el error en el lado del servidor. Esto evita la filtración de información a los hackers, al tiempo que trata los errores de forma segura y proporciona los hallazgos necesarios para que los programadores investiguen más a fondo.
Se deben verificar todas las medidas de seguridad integradas en el código fuente. Los equipos de control de calidad y desarrollo pueden consultar la Guía de pruebas de seguridad web y el Estándar de verificación de seguridad de aplicaciones de OWASP como referencia para evaluar la seguridad del código. Las herramientas automatizadas también pueden ayudar con el proceso.
Las pruebas de seguridad de aplicaciones estáticas (SAST) aplican reglas predefinidas para identificar patrones en el código que indican posibles vulnerabilidades. SAST a veces se denomina prueba de “caja blanca”, mientras que las herramientas SAST también se conocen como analizadores de código estático porque escanean código sin necesidad de ejecutar la aplicación.
Las herramientas SAST se destacan en marcar vulnerabilidades de código comunes y pueden determinar el número exacto de línea y el archivo de las vulnerabilidades que encuentran. También se integran perfectamente con la mayoría de los IDE y entornos CI/CD. Sin embargo, son propensos a producir falsos positivos.
Las pruebas dinámicas de seguridad de aplicaciones (DAST) adoptan un enfoque de afuera hacia adentro, evaluando las aplicaciones en sus entornos de tiempo de ejecución mediante ataques simulados para imitar las acciones de los actores de amenazas del mundo real. Como tal, DAST a menudo se denomina prueba de caja negra porque los evaluadores no necesitan conocer ni acceder al funcionamiento interno o al código fuente de un sistema. DAST suele producir menos falsos positivos que SAST.
La combinación de SAST y DAST permite obtener una visión más completa de las posibles vulnerabilidades. Para pruebas de seguridad aún más completas, SAST y DAST se pueden combinar con otros métodos, como pruebas interactivas de seguridad de aplicaciones (IAST) que evalúan tanto el contexto del código como el comportamiento en tiempo de ejecución para informar vulnerabilidades en tiempo real y análisis de composición de software (SCA) que analiza el software para asegurarse de que sus componentes estén seguros y actualizados.
La mayoría de las revisiones de código se centran en la calidad, examinando el cumplimiento de las pautas de estilo, los problemas lógicos, el flujo óptimo y la cobertura de casos de prueba y extremos. Pero la seguridad también debe formar parte del proceso de revisión de código.
Las revisiones seguras de código funcionan como la siguiente línea de defensa detrás de los analizadores de código estático. Los revisores humanos de código aportan conocimientos especializados, criterio e insight sobre las vulnerabilidades de seguridad del código que las herramientas automatizadas suelen pasar por alto.
Para un enfoque más estructurado, los revisores de código pueden consultar la hoja de referencia de OWASP sobre revisión de código seguro.
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