¿Qué es la programación segura?

La codificación segura, también denominada programación segura, es la práctica de escribir código fuente que puede defenderse de los ciberataques de los actores de amenazas. Incorporar medidas de seguridad en el código ayuda a reducir las vulnerabilidades, creando un software lo suficientemente robusto y resiliente como para hacer frente a las amenazas cibernéticas.

La programación segura es una parte vital del ciclo de vida del desarrollo de software seguro (SSDLC). A diferencia del SDLC tradicional, donde la seguridad solo entra en juego durante la fase de prueba, el SSDLC incorpora la ciberseguridad en cada etapa del proceso de desarrollo de software. La seguridad del código no es simplemente una idea tardía, un complemento opcional o un aspecto separado, sino un elemento esencial para construir software seguro.

La programación segura también forma parte del ámbito más amplio de la seguridad de las aplicaciones. Mientras que la programación segura se centra en integrar la ciberseguridad en el código, la seguridad de las aplicaciones cubre un amplio alcance de medidas de seguridad, desde salvaguardas de hardware hasta defensas basadas en software, y abarca todo el SDLC.

La explotación de vulnerabilidades se convirtió en la principal causa de ataques, según el X-Force Threat Intelligence Index 2026 de IBM. Adoptar un enfoque más proactivo y preventivo, como la programación segura, permite detectar las amenazas antes de que se agraven.