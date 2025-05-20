La arquitectura de aplicaciones ha vuelto a alcanzar un punto de inflexión. Los agentes de IA se están convirtiendo en potentes componentes básicos de los sistemas modernos, complementando, ampliando o incluso sustituyendo a los microservicios tradicionales.

Este cambio arquitectónico mantiene el patrón fundamental de componentes componibles, al tiempo que ofrece ganancias significativas en velocidad de desarrollo, adaptabilidad y capacidades de integración. Las organizaciones que crean nuevas aplicaciones con infraestructuras agénticas se posicionan para obtener una ventaja competitiva en el ámbito tecnológico en rápida evolución.