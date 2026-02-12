¿Qué es el análisis de composición de software (SCA)?

Las herramientas SCA funcionan escaneando el código fuente del software, recopilándolo en una base de datos, comparándolo con bases de datos de vulnerabilidades conocidas, buscando actualizaciones o problemas de licencia y luego produciendo un informe.

Aunque el análisis de la composición del software puede examinar todo tipo de elementos de software, incluidos los componentes propietarios y las imágenes de contenedores, se utiliza con mayor frecuencia para analizar bibliotecas de código abierto. Casi todos los códigos fuente modernos incluyen, en mayor o menor medida, componentes de código abierto, y dado que las vulnerabilidades de su código son de dominio público, es especialmente importante mantener el software de código abierto actualizado y transparente.

Las herramientas SCA gestionan los riesgos de vulnerabilidades de seguridad de componentes de software de origen desconocido, problemas de compatibilidad entre diferentes licencias de código abierto y documentación o soporte incompletos o insuficientes para bibliotecas de código abierto.

El análisis de composición de software es parte de la canalización DevOps nativa de la nube que integra el proceso de desarrollo de software con las operaciones de TI. SCA también apoya la postura de seguridad de una organización como parte de la pipeline DevSecOps, que integra la seguridad con el desarrollo y las operaciones. Las herramientas SCA se pueden desplegar en un entorno de desarrollo integrado (IDE), proporcionando análisis de código en tiempo real durante el proceso de desarrollo.

El SCA se diferencia de otras formas de análisis de vulnerabilidades, como las pruebas estáticas de seguridad de aplicaciones (SAST), las pruebas dinámicas de seguridad de aplicaciones (DAST) y el análisis de dependencias.

Los equipos de TI suelen utilizar herramientas SCA para generar una lista de materiales de software (SBOM). La SBOM enumera todos los componentes, bibliotecas y módulos de un producto de software en un formato legible por máquina para el cumplimiento y la seguridad de la cadena de suministro. Las SBOM también pueden informar aún más las políticas de escaneo de SCA.

Según los datos de la encuesta de International Data Corporation, el 93 por ciento de las empresas con al menos 100 empleados utilizaban software de código abierto a partir de 2024, lo que pone de relieve la necesidad generalizada de soluciones SCA. 1