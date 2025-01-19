El desarrollo de software tradicionalmente sigue una ruta lineal: planificar, codificar, probar, desplegar. Durante décadas, la seguridad solo se tenía en cuenta durante la fase de pruebas, después de que ya se hubieran escrito miles de líneas de código.

El SSDLC desafía este enfoque tradicional al incorporar la seguridad en todas las fases del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC) desde el primer día. El SSDLC a menudo se estructura en nueve fases: requisitos, análisis, planificación, diseño, desarrollo, documentación, pruebas, despliegue y mantenimiento.

Los equipos comienzan hablando de las preocupaciones de seguridad junto con los requisitos funcionales, mientras que los desarrolladores escriben código seguro utilizando entradas validadas y estándares de autenticación. Las pruebas se ejecutan continuamente, no solo antes del lanzamiento, a menudo a través de revisiones automatizadas de código.

Este enfoque de “desplazamiento a la izquierda” (mover la seguridad a una etapa más temprana del proceso de desarrollo) puede ayudar a transformar el modo en que las organizaciones crean software. En lugar de preguntar "¿Es esto seguro?" durante las pruebas, los equipos preguntan: "¿Cómo hacemos que esto sea seguro?" antes de escribir la primera línea de código.

Por ejemplo, consideremos una aplicación bancaria. El desarrollo tradicional podría descubrir una vulnerabilidad de inyección SQL durante las pruebas previas al lanzamiento, lo que obligaría a los desarrolladores a reescribir las interacciones con la base de datos en cientos de archivos. Con un SSDLC, es mucho más probable que los equipos detecten esa vulnerabilidad antes porque las comprobaciones de seguridad se ejecutan durante todo el diseño, la compilación y las pruebas.

Los datos recientes ayudan a mostrar por qué es importante este enfoque proactivo. Según un reciente estudio de seguridad de la cadena de suministro, los ataques a la cadena de suministro de software aumentaron en 1300 % en solo tres años.1

El SSDLC puede ayudar a proteger a las organizaciones contra estos ciberataques y otros al detectar vulnerabilidades antes, cuando los arreglos son más simples y menos costosos. También puede ayudar a mantener el cumplimiento de regulaciones como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA).