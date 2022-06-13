Mitigación de intenciones maliciosas con el modelado de amenazas MISUSE

El infraestructura del modelo de subprocesos MISUSE puede ayudar a los tecnólogos a crear aplicaciones seguras y dispositivos y identificar cómo los autores pueden manipular la tecnología para dañar a las personas vulnerables.

La tecnología está entrelazada con casi todos los aspectos de la sociedad, y la influencia es bidireccional. Si bien las personas y la sociedad impulsan el cambio tecnológico, las tecnologías cambiantes pueden, a su vez, moldear la sociedad y al individuo, y esos cambios pueden ser increíblemente rápidos.



Alimentar este rápido ritmo de cambio es un mayor enfoque en toda la industria para acelerar el descubrimiento tecnológico. Esto ha llevado a los tecnólogos a producir nuevas y emocionantes aplicaciones y dispositivos que literalmente transforman la forma en que trabajamos y vivimos. Sin embargo, a veces, el impulso hacia lo nuevo y el énfasis en lo positivo pueden, al principio, significar que no se reconocen las desventajas de una invención.

Si bien es cierto que las tecnologías no son inherentemente buenas ni inherentemente malas, su uso puede conducir a resultados buenos y malos. En el mejor de los casos, la tecnología apoya iniciativas de todo tipo. En el peor de los casos, hay consecuencias imprevistas o incluso usos malévolos.

Un área en la que esta naturaleza contrastante de la tecnología es particularmente evidente es el control coercitivo, un patrón de comportamiento dominante destinado a infundir miedo y cumplimiento. La tecnología puede ser clave para apoyar a las personas vulnerables, permitiéndoles registrar pruebas, encontrar información útil y acceder a apoyo. Sin embargo, los perpetradores también pueden aprovechar incluso la tecnología mejor intencionada para facilitar objetivos maliciosos, como el control, el acoso y el acecho.

Reconociendo esto como un problema creciente, en mayo de 2020 el laboratorio de políticas de IBM publicó nuestros Cinco principios de diseño tecnológico para combatir el abuso doméstico que tanto conciencizaron sobre el problema del abuso facilitado por la tecnología como propusieron una forma de resistirlo a través del diseño. Sin embargo, aunque muchos tecnólogos tienen un deseo clave de crear aplicaciones y dispositivos seguros, identificar cómo los perpetradores pueden manipular la tecnología para dañar a las personas vulnerables y diseñar medidas para disminuir esas manipulaciones no es una tarea fácil.

Un tipo de metodología que se utiliza a menudo para descubrir y minimizar las vulnerabilidades de seguridad es el modelado de amenazas, que es una infraestructura práctica para comprender, identificar, priorizar y mitigar los riesgos. Sin embargo, muchos métodos tradicionales de modelado de amenazas tienen un punto de vista enfocado hacia adentro, considerando las amenazas contra los activos de la compañía. Debido a este punto de vista, puede resultar difícil aplicar estas infraestructuras cuando se piensa en amenazas a las personas, ya que los objetivos de un perpetrador de control coercitivo serán diferentes a los de los hackers.

Para cambiar el pensamiento hacia un enfoque externo que considere el riesgo hacia el individuo, un equipo de IBM creó la infraestructura del modelo de amenazas MISUSE. Esta infraestructura introduce una perspectiva diferente de modelado de amenazas, ayudando a los tecnólogos a reconocer toda la gama de daños que sus tecnologías podrían representar para las personas.