¿Qué es la refactorización de código de IA?

La refactorización de código de IA utiliza la inteligencia artificial para automatizar el proceso de refactorización del código. Utiliza técnicas de machine learning y procesamiento de lenguaje natural (PLN) para modificar la estructura interna del código de software sin alterar su comportamiento externo ni su funcionalidad.

La refactorización del código es una parte integral del proceso de desarrollo de software, ya que reduce la deuda técnica mediante mejoras en el código que optimizan el rendimiento y conducen a una mayor legibilidad y una mejor mantenibilidad. Con la ayuda de la IA, la refactorización puede ser más eficiente.