iPaaS es una suite de software de autoservicio nativo de la nube que las organizaciones pueden usar para satisfacer sus necesidades de integración. iPaaS facilita y gestiona las conexiones entre servicios para que incluso las aplicaciones que utilizan diferentes protocolos o formatos de datos puedan comunicarse, superando las desalineaciones e incompatibilidades que de otro modo interrumpirían los flujos de datos.

Históricamente, las empresas han diseñado integraciones de aplicaciones on premises utilizando middleware especializado, como intermediarios de mensajes o buses de servicios empresariales (ESB). Sin embargo, estas soluciones pueden llegar a estar muy interrelacionadas y resultar difíciles de mantener, sobre todo a medida que las organizaciones crecen e incorporan decenas o cientos de nuevos servicios.

Las soluciones iPaaS se están convirtiendo en una alternativa popular porque ofrecen un mayor grado de flexibilidad y escalabilidad en comparación con los flujos de integración punto a punto más antiguos, donde dos servicios se comunican directamente a través de un conector personalizado. Como soluciones basadas en la nube, las plataformas iPaaS se ajustan a las necesidades de las empresas actuales: permiten la integración entre microservicios en contenedores , y entornos sin servidor, periféricos y otros entornos modernos multinube.

La adopción de iPaaS está en aumento: la industria creció aproximadamente en un 26 % en 2025, según Fortune Business Insights. Una de las razones es que, además de encargarse de tareas técnicas como la transformación de protocolos, la autenticación, el registro y la sincronización de datos, las soluciones iPaaS también ofrecen herramientas de gestión avanzadas y opciones de personalización para que los equipos puedan diseñar y supervisar sus propios patrones de orquestación de datos y automatizaciones. Muchas soluciones iPaaS también incorporan machine learning, Internet de las cosas (IoT), analytics avanzados y otras innovaciones modernas para optimizar la conectividad.

iPaaS sigue el modelo de software como servicio (SaaS): los proveedores de iPaaS cobran a las organizaciones de forma mensual o anual, con precios que varían según los niveles de uso o los paquetes de características. Los proveedores también pueden ofrecer paquetes que incluyan aplicaciones de planificación de recursos empresariales (ERP), gestión de relaciones con los clientes (CRM), plataforma como servicio (PaaS) y SaaS, junto con sus soluciones de integración. La adopción de iPaaS es más común entre las empresas más grandes, donde las integraciones complejas son difíciles de gestionar solo a través de conectores manuales personalizados.

La integración de iPaaS se basa en la integración de aplicaciones empresariales (EAI), una disciplina tradicional que conecta CRM, finanzas, analytics, sistemas ERP y otras aplicaciones empresariales a través de API personalizadas o middleware. La EAI se desarrolló por primera vez en la década de 1990 para facilitar las interacciones entre los sistemas on premises. Hoy en día, muchas plataformas de EAI también pueden gestionar integraciones híbridas y multinube. Los desarrolladores consideran que la iPaaS es una variante moderna y nativa de la nube de la EAI.

En la práctica, las organizaciones a menudo piensan en la EAI y la iPaaS como sistemas complementarios: los equipos de TI pueden usar una plataforma de EAI interna para manejar los procesos de integración centrales (por ejemplo, enviar datos de rendimiento desde un servidor heredado a un depósito de datos), mientras delegan integraciones basadas en la nube, como sincronizaciones entre aplicaciones SaaS de terceros, con una plataforma iPaaS.