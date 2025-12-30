Algunas plataformas iPaaS están orientadas a industrias específicas, como la atención médica, la fabricación, el comercio electrónico o las finanzas. Otras abordan casos de uso específicos, como la sincronización de datos en tiempo real, la gestión del ciclo de vida de las API y la modernización de sistemas heredados. Antes de explorar esos casos de uso, es importante comprender cómo funciona la iPaaS y en qué se diferencia de otros enfoques de integración.
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
iPaaS es una suite de software de autoservicio nativo de la nube que las organizaciones pueden usar para satisfacer sus necesidades de integración. iPaaS facilita y gestiona las conexiones entre servicios para que incluso las aplicaciones que utilizan diferentes protocolos o formatos de datos puedan comunicarse, superando las desalineaciones e incompatibilidades que de otro modo interrumpirían los flujos de datos.
Históricamente, las empresas han diseñado integraciones de aplicaciones on premises utilizando middleware especializado, como intermediarios de mensajes o buses de servicios empresariales (ESB). Sin embargo, estas soluciones pueden llegar a estar muy interrelacionadas y resultar difíciles de mantener, sobre todo a medida que las organizaciones crecen e incorporan decenas o cientos de nuevos servicios.
Las soluciones iPaaS se están convirtiendo en una alternativa popular porque ofrecen un mayor grado de flexibilidad y escalabilidad en comparación con los flujos de integración punto a punto más antiguos, donde dos servicios se comunican directamente a través de un conector personalizado. Como soluciones basadas en la nube, las plataformas iPaaS se ajustan a las necesidades de las empresas actuales: permiten la integración entre microservicios en contenedores , y entornos sin servidor, periféricos y otros entornos modernos multinube.
La adopción de iPaaS está en aumento: la industria creció aproximadamente en un 26 % en 2025, según Fortune Business Insights. Una de las razones es que, además de encargarse de tareas técnicas como la transformación de protocolos, la autenticación, el registro y la sincronización de datos, las soluciones iPaaS también ofrecen herramientas de gestión avanzadas y opciones de personalización para que los equipos puedan diseñar y supervisar sus propios patrones de orquestación de datos y automatizaciones. Muchas soluciones iPaaS también incorporan machine learning, Internet de las cosas (IoT), analytics avanzados y otras innovaciones modernas para optimizar la conectividad.
iPaaS sigue el modelo de software como servicio (SaaS): los proveedores de iPaaS cobran a las organizaciones de forma mensual o anual, con precios que varían según los niveles de uso o los paquetes de características. Los proveedores también pueden ofrecer paquetes que incluyan aplicaciones de planificación de recursos empresariales (ERP), gestión de relaciones con los clientes (CRM), plataforma como servicio (PaaS) y SaaS, junto con sus soluciones de integración. La adopción de iPaaS es más común entre las empresas más grandes, donde las integraciones complejas son difíciles de gestionar solo a través de conectores manuales personalizados.
La integración de iPaaS se basa en la integración de aplicaciones empresariales (EAI), una disciplina tradicional que conecta CRM, finanzas, analytics, sistemas ERP y otras aplicaciones empresariales a través de API personalizadas o middleware. La EAI se desarrolló por primera vez en la década de 1990 para facilitar las interacciones entre los sistemas on premises. Hoy en día, muchas plataformas de EAI también pueden gestionar integraciones híbridas y multinube. Los desarrolladores consideran que la iPaaS es una variante moderna y nativa de la nube de la EAI.
En la práctica, las organizaciones a menudo piensan en la EAI y la iPaaS como sistemas complementarios: los equipos de TI pueden usar una plataforma de EAI interna para manejar los procesos de integración centrales (por ejemplo, enviar datos de rendimiento desde un servidor heredado a un depósito de datos), mientras delegan integraciones basadas en la nube, como sincronizaciones entre aplicaciones SaaS de terceros, con una plataforma iPaaS.
Las plataformas iPaaS se pueden configurar para optimizar una amplia gama de operaciones empresariales, desde la gobernanza de datos de alto nivel hasta la gestión granular de API y la automatización de procesos. Algunos ejemplos comunes de casos de uso de iPaaS son:
Las plataformas iPaaS permiten a los desarrolladores utilizar conectores predefinidos o herramientas sin código para crear automatizaciones que involucran múltiples servicios. Por ejemplo, una empresa podría crear una automatización para agilizar la incorporación de empleados: cuando el departamento de recursos humanos agrega un nuevo empleado a la nómina, este evento inicia automáticamente flujos de trabajo para entregar documentos de incorporación, materiales de capacitación, credenciales de inicio de sesión y el equipamiento necesario al empleado.
La plataforma iPaaS coordina estos pasos en segundo plano, lo que permite que cada servicio relevante realice la tarea que se le ha asignado en un orden preciso. Los equipos también pueden realizar cambios; por ejemplo, implementar materiales de capacitación actualizados, sin necesidad de reconfigurar toda la automatización.
En los modelos de integración menos maduros, la información suele estar aislada dentro de sistemas individuales. Estos silos de datos pueden dificultar que los equipos vean cómo los comportamientos en un servicio afectan las aplicaciones relacionadas. Mientras tanto, las plataformas iPaaS pueden utilizar el machine learning para identificar patrones y detectar anomalías en varios sistemas, creando una visión más holística del comportamiento del cliente, la eficiencia operativa y el rendimiento de la red.
Algunas plataformas iPaaS cuentan con funciones AIOps integradas, incluyendo herramientas que pueden pronosticar proactivamente desalineaciones, configuraciones erróneas de API y patrones de uso inusuales antes de que estos problemas provoquen tiempo de inactividad, riesgos de seguridad o una mala experiencia del cliente. Mientras tanto, las herramientas de mapeo de datos impulsadas por IA pueden sugerir rutas de información más eficientes y seguras, ayudando a las organizaciones a optimizar los pipelines de datos.
En los contextos actuales, los sistemas empresariales suelen ser muy interdependientes: los datos de un sistema pueden determinar directamente el comportamiento de otro, e incluso los más mínimos desajustes o retrasos pueden interrumpir flujos de trabajo críticos. La iPaaS ofrece a los equipos la capacidad de diseñar y desplegar rápidamente automatizaciones sincronizadas, donde los eventos en un sistema activan automáticamente acciones en otro.
Por ejemplo, una plataforma de comercio electrónico podría sincronizar los datos de los clientes de Salesforce con un ERP, que maneja la gestión de inventario y la facturación, para que los registros de cumplimiento y los registros financieros permanezcan actualizados. Mientras tanto, el ERP podría enviar datos relevantes, como el estado de facturación y el historial de pedidos, al CRM para que los equipos de ventas tengan una visión completa del comportamiento del cliente.
Las plataformas iPaaS también pueden transformar y canalizar datos no esenciales a depósitos de datos centralizados o data lakes para su almacenamiento, preservación y análisis posteriores. Los equipos pueden diseñar y supervisar los intercambios de datos a través de interfaces de autoservicio, y adaptar estas automatizaciones a medida que cambian sus necesidades.
Las plataformas iPaaS a menudo cuentan con un plano de gestión, que abarca servicios y aplicaciones, lo que brinda a las organizaciones una visión holística de los flujos de datos. Los paneles ayudan a los equipos a monitorear el rendimiento, detectar ineficiencias e identificar el origen de desalineaciones, sincronizaciones dañadas y otros errores. El plano de control unificado también ayuda a las organizaciones a mantener la observabilidad mediante la recopilación y análisis de registros, rastreos y otras métricas.
Por su parte, las características de gobernanza ayudan a las organizaciones a aplicar límites de frecuencia, garantizar el cumplimiento normativo y gestionar las políticas de autenticación y autorización. Por último, las plataformas iPaaS podrían incluir herramientas de gestión de APIs, como puertas de enlace de API y portales de desarrolladores, de manera que los stakeholders puedan descubrir, desplegar, actualizar y gestionar API perfectamente a lo largo de sus ciclos de vida.
Las plataformas iPaaS admiten la integración de eventos, donde los intermediarios de eventos envían notificaciones a los servicios relevantes cada vez que se produce un evento notable (como una lectura anómala del sensor o un nuevo inicio de sesión). Este enfoque permite el procesamiento asíncrono de datos, en el que los datos se almacenan de forma segura en una cola de eventos hasta que el servicio receptor está listo para procesarlos.
Las plataformas modernas también pueden admitir el enriquecimiento y la transformación de eventos, donde los datos sin procesar se filtran, condensan y convierten a formatos legibles para que solo se envíe la información relevante en sentido descendente. Muchas plataformas iPaaS también cuentan con procesamiento por lotes, cuando un gran volumen de datos se envía en paquetes a intervalos predefinidos para mejorar la eficiencia, un enfoque tradicionalmente asociado con las aplicaciones de extracción, transformación y carga (ETL).
Aunque las plataformas iPaaS se utilizan frecuentemente para la integración de datos dentro de las empresas, también pueden facilitar conexiones seguras con socios externos durante transferencias de archivos y datos, que pueden ser especialmente vulnerables a ciberataques.
Las soluciones iPaaS pueden utilizar el cifrado, la auditoría y la tokenización (la conversión de información confidencial a formatos seguros) para garantizar la seguridad de los datos durante su transmisión. Las plataformas iPaaS también podrían admitir estándares de intercambio electrónico de datos (EDI) para ayudar a las organizaciones a mantener el cumplimiento de normativas como la HIPAA o el RGPD al compartir facturas, pedidos y otros documentos.
Las plataformas iPaaS modernas pueden orquestar datos de redes IoT, donde los dispositivos conectados a Internet están equipados con sensores inteligentes para un monitoreo preciso y una optimización del rendimiento en tiempo real. También pueden integrarse con sistemas de computación perimetral, arquitecturas de TI distribuidas que procesan y almacenan datos cerca de las fuentes donde se originan los datos.
Este enfoque puede ayudar a garantizar la eficiencia y un rendimiento estable. En lugar de desplegar sistemas separados para entornos IoT, perimetrales y on premises, la iPaaS permite a los equipos de TI gestionar estos sistemas a través de una capa unificada, lo que les permite diseñar flujos de trabajo que abarquen cada uno de estos entornos.
Para muchas organizaciones, migrar o reemplazar sistemas heredados puede ser técnicamente desafiante, lento y costoso, especialmente cuando las aplicaciones críticas deben desconectarse durante el período de transición. Las plataformas iPaaS pueden conectar servicios heredados a herramientas modernas a través de API y transformar formatos más antiguos para que sean compatibles con los sistemas modernos. Este enfoque permite a las empresas ampliar el ciclo de vida de los sistemas heredados y preservar los datos históricos para que puedan utilizarse para analytics avanzados, sistemas de IA y otras aplicaciones modernas.
Algunas plataformas de integración ofrecen características avanzadas de prueba, como la depuración por pasos, que permite a los equipos pausar temporalmente una transferencia de datos para aislar la causa de un error. Otras características relacionadas con las pruebas incluyen el análisis de cobertura de código, que evalúa la calidad del código e identifica desalineaciones e ineficiencias, y la verificación de validación, que evita que los usuarios realicen una entrada de datos incoherentes o no válidos.
Aunque la mayoría de las empresas pueden beneficiarse de la integración empresarial, la iPaaS es especialmente popular en las industrias de TI y telecomunicaciones, atención médica, fabricación y BFSI (banca, servicios financieros y seguros), según Fortune Business Insights. La banca fue la principal industria para el uso de iPaaS en 2024, mientras que se espera que la atención médica sea la industria de más rápido crecimiento en los próximos años.
En entornos de atención médica, la iPaaS puede ayudar a integrar los datos de los pacientes, la facturación, la programación y los sistemas de laboratorio. Los portales en línea integrados pueden proporcionar un endpoint unificado para que tanto los pacientes como los médicos accedan a información importante, al tiempo que ayudan a garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones de privacidad, como la HIPAA en Estados Unidos.
Las soluciones iPaaS pueden automatizar los procesos rutinarios de informes financieros, reduciendo el tedioso trabajo manual y ayudando a garantizar la precisión. Al centralizar la supervisión de los flujos de datos de todo el sistema, las plataformas iPaaS permiten a las empresas bancarias, financieras y de seguros mantener el cumplimiento de los marcos normativos, como la lucha contra el lavado de dinero (AML), conozca a su cliente (KYC) y la Ley de Veracidad en los Préstamos ( TILA). La integración entre el procesamiento de pagos, la detección de fraudes, la inversión digital y los servicios de banca en línea también puede mejorar la eficiencia operativa y la seguridad.
Las empresas de TI utilizan soluciones iPaaS para conectar aplicaciones basadas en la nube con servicios híbridos y on premises, visualizar la conectividad de red y los flujos de datos, automatizar el enrutamiento de informes de error y tickets de soporte, y analizar métricas para mejorar el rendimiento y la seguridad.
Las plataformas iPaaS pueden ayudar a las organizaciones automotrices, electrónicas, de bienes de consumo y otras organizaciones centradas en la fabricación a automatizar los procesos de la cadena de suministro, optimizar los flujos de trabajo de fábrica y envío y utilizar el mantenimiento predictivo para ampliar los ciclos de vida de las máquinas. Las soluciones iPaaS también pueden acelerar las estrategias de la Industria 4.0, que se centran en incorporar nuevas tecnologías, como machine learning, IoT y servicios en la nube, en las operaciones de las instalaciones de producción.
Las organizaciones a menudo invierten en soluciones iPaaS como parte de una estrategia de transformación digital más amplia, donde las tecnologías modernas y los procesos de negocio ayudan a optimizar los flujos de trabajo y mejorar la toma de decisiones. Un estudio de Forrester de 2024 encontró que las empresas lograron un aumento del 30 % en la eficiencia de los desarrolladores y un 345 % de retorno de la inversión (ROI) a lo largo de tres años después de adoptar una suite de integración. Los beneficios incluyen:
La iPaaS permite a las organizaciones crear y gestionar rápidamente integraciones en entornos on premises, multinube e híbridos, incluso cuando los servicios están alojados por diferentes proveedores o utilizan sistemas operativos o marcos arquitectónicos distintos. Las plataformas iPaaS pueden transformar formatos de datos para que los servicios puedan comunicarse entre sí, a pesar de utilizar diferentes lenguajes de programación o protocolos. Los equipos pueden automatizar los flujos de trabajo para eliminar los procesos manuales repetitivos, lo que reduce los errores humanos y les da más tiempo para trabajos de mayor nivel.
Algunas plataformas iPaaS se caracterizan por su facilidad de uso y cuentan con conectores predefinidos, lo que ofrece a las organizaciones una ventaja a la hora de crear nuevas automatizaciones o integraciones. Por ejemplo, las empresas pueden conectar una plataforma de gestión de inventario con Slack para que los equipos pertinentes reciban una notificación cada vez que un producto se agote.
Las plantillas de código bajo o sin código permiten a los equipos diseñar rápidamente integraciones personalizadas sin necesidad de tener amplios conocimientos de programación. Si una organización utiliza un servicio que la iPaaS aún no admite, a menudo puede crear una integración utilizando estas plantillas. Las herramientas de integración pueden mejorar en gran medida la agilidad del equipo: en lugar de esperar días o semanas a que TI cree una integración personalizada, los mismos equipos pueden crear o agregar una en cuestión de minutos u horas a través de una interfaz accesible.
Los servicios de integración suelen incluir un plano de control que permite a los equipos gestionar los flujos de datos, los controles de acceso y la autenticación desde una ubicación centralizada. Esta característica ayuda a evitar las API zombis o no autorizadas, donde las API se abandonan o se utilizan sin gobernanza y supervisión de TI, porque los equipos pueden monitorear las conexiones a través de un plano de gestión unificado.
A medida que las organizaciones se apresuran a adoptar nuevos servicios para abordar las necesidades comerciales que cambian rápidamente, a menudo se enfrentan a la expansión del SaaS, cuando una proliferación de aplicaciones dificulta mantener los servicios organizados y seguros. Las soluciones iPaaS pueden ayudar a abordar este problema; los equipos pueden utilizar una plataforma iPaaS para detectar y eliminar aplicaciones redundantes, gestionar conexiones a través de un plano de control central y descubrir y utilizar servicios en el ecosistema.
Las soluciones iPaaS también podrían ayudar a las organizaciones a hacer un mejor uso de sus datos, especialmente dado que se estima que el 90 % de los datos empresariales no están estructurados, según un informe de International Data Corporation de 2023. Las soluciones iPaaS pueden emplear el procesamiento de lenguaje natural para ayudar a las empresas a estructurar y analizar datos no examinados previamente. Un posible caso de uso consiste en alimentar con datos a los modelos de IA durante la fase de entrenamiento para crear sistemas generativos más potentes. Las plataformas iPaaS también podrían acelerar la adopción de agentes de IA, lo que permitiría a los agentes abordar tareas cada vez más complejas sin intervención humana.
Por último, la IA también podría ayudar a las organizaciones a desarrollar esquemas de integración más complejos y conectores sin código, lo que permitiría a los equipos acceder a datos y servicios conectados sin necesidad de un entrenamiento exhaustivo.
Vea lo que puede hacer un iPaaS reinventado para la era de la IA. Con una solución unificada e híbrida para todos los escenarios de integración e IA agéntica para impulsar la productividad, IBM lidera el camino en la integración.
El panorama de iPaaS está cambiando. Conozca las últimas tendencias del mercado en The Forrester Wave(TM): Plataforma de integración como servicio, Q3 2025
Descubra cómo Bonfiglioli desplegó una plataforma única para enfrentar cualquier desafío de integración. “Satisface la necesidad del negocio de automatización de código bajo, al tiempo que garantiza que TI tenga transparencia y control totales sin importar dónde se encuentren nuestros datos o a dónde deban ir. ” Fabio Zoboli, arquitecto de integración, Bonfiglioli
Descubra cómo webMethods Hybrid Integration unifica la IA, las API, las aplicaciones y los datos con un recorrido autoguiado y práctico de tres casos de uso clave de iPaaS.
Navegue por las complejidades del despliegue de iPaaS con la guía de expertos de IBM. Aborda los retos de integración y empodera a tu equipo con estrategias aplicables en la práctica.
Vea cómo el despliegue de IBM webMethods puede ofrecer un retorno de la inversión (ROI)para su negocio, según el estudio TEI de Forrester.
Ejecute cargas de trabajo de misión crítica en la nube: alto rendimiento, seguridad empresarial y flexibilidad de la nube híbrida sin necesidad de volver a crear plataformas.
Ofrezca conectividad en todas sus aplicaciones y datos con capacidades de integración para todos.
Maximice el valor de la nube híbrida en la era de la IA generativa.