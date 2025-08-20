¿Qué es la integración B2B?

La integración business-to-business (B2B) es la automatización de los procesos empresariales y de la comunicación entre dos o más organizaciones. Les permite trabajar y comerciar de forma más eficaz con sus clientes, proveedores y socios de negocios mediante la automatización de sus principales procesos empresariales. El software de integración B2B proporciona la arquitectura necesaria para digitalizar la información y dirigirla rápidamente a través del ecosistema comercial de una organización.
¿Qué es una plataforma de integración B2B?
Una plataforma de integración B2B ayuda a las empresas a integrar todos sus procesos complejos intercambio de datos electrónicos (EDI) y B2B entre sus comunidades de socios en un único gateway. La plataforma recopila datos de las aplicaciones de origen, convierte los datos en formatos estandarizados y, luego, envía los documentos al socio de negocios utilizando el protocolo de transporte adecuado. El software de integración B2B está disponible para su uso en las instalaciones o se puede acceder a los servicios de integración a través de los servicios en nube hospedados.
La digitalización está impulsando las expectativas de asociados y clientes. Las organizaciones están descubriendo que el procesamiento de información manual, lento, ineficiente y propenso a errores no es sostenible en un mundo conectado digitalmente. Y cada negocio tiene su propia mezcla de sistemas y aplicaciones para el intercambio de archivos y mensajes con socios. Tener tecnologías diferentes dificulta la comunicación.
Para lograr objetivos como aumentar los ingresos, acelerar el tiempo de comercialización y mejorar la eficiencia, las organizaciones necesitan una red comercial exitosa, y eso requiere una solución de integración B2B moderna.1 Con las herramientas B2B adecuadas, las organizaciones pueden conectarse digitalmente y comunicarse de manera rápida y confiable. Esto puede reducir el tiempo necesario para lanzar nuevos productos y servicios al mercado y ayudar a las empresas a lograr la agilidad y agilidad que necesitan para competir.
Nunca diga no a una solicitud de incorporación. Brinda soporte a protocolos de comunicaciones de Internet de gran seguridad, incluidos AS2, SFTP, MQ, HTTP, Connect:Direct y otros.
Incluye adaptadores para conectarse a los sistemas de backend, incluidas las bases de datos, SAP, así como el almacenamiento de objetos en la nube con AWS S3 Client Adapter.
Transformación potente de cualquier tipo (any-to-any). Convierte documentos de un formato a otro.
Habilita la visualización de campos de datos y muestra las relaciones entre documentos.
Proporciona gestión de eventos y la elaboración de informes, auditoría en paneles de control centralizados que le permiten ampliar la información de estado y la actividad en tiempo real a los administradores del sistema y a sus asociados.
Cifre datos en reposo o en movimiento. Robusta gestión de certificados que incluye soporte de claves y algoritmos modernos.
Aplica reglas de negocio con modelado de procesos de negocio gráfico a la información que se envía para identificar cualquier error.
Permite que los archivos grandes se envíen más rápido. Las características incluyen archivos de cualquier tamaño y la transferencia de mensajes.
Li & Fung necesitaba asegurar que su solución de gestión de la cadena de suministro podría escalar para manejar picos exponenciales en las transacciones durante el evento de ventas del Día del Soltero en China. La empresa trabajó con IBM Services para probar y ajustar su solución IBM Sterling B2B Integrator, lo que le permitió procesar volúmenes máximos de hasta un millón de transacciones por hora.
Integre procesos B2B y EDI complejos a través de las distintas comunidades de socios en un único gateway con esta plataforma altamente flexible.
Ayuda a automatizar la transformación compleja y la validación de datos en medio de una gama de diferentes formatos y estándares.
Demanda de soluciones de alta disponibilidad y redundancia con una solución de almacenamiento de datos sólida y confiable.
Permite consolidar todas las transferencias de archivos basadas en Internet en un único gateway escalable, seguro y siempre activo.
Reduzca el tiempo y los recursos necesarios para el abordaje de nuevos socios, al tiempo que gestiona y mantiene a los socios existentes.
Optimice la colaboración de su cadena de suministro digitalizando y automatizando las transacciones B2B.