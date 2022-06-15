¿Qué es BizOps?

BizOps reúne las operaciones comerciales y de TI, utilizando datos para correlacionar los objetivos comerciales y los KPI con las operaciones de TI afiliadas y viceversa.

Supongamos que tiene un objetivo empresarial de completar todos los pedidos en un plazo de 24 horas. El "piloto automático" se encargará de observar los eventos comerciales desde los procesos de pedido y cumplimiento. Su otro ojo observará los eventos de TI desde los sistemas que ejecutan esos procesos. Con suficiente tiempo, capacitación y datos, su solución BizOps puede predecir cuándo no se alcanzará el KPI de 24 horas, con una explicación de por qué y cómo mejorar.

Este concepto no es nuevo. Lo nuevo es la eficacia con la que podemos reunir estos elementos ahora, gracias a la enorme cantidad de datos generados y capturados a través de la transformación digital. "Gran parte del negocio ahora se implementa a través de TI", dice Bailey. “Piense en los bancos físicos que se mudan a la banca en línea, y la venta minorista física que se traslada al comercio electrónico. ¿Y las partes del negocio que no están implementadas en TI? Lo más probable es que estén gestionados por TI”.

Como menciona Bailey, los humanos pueden estar seleccionando y empaquetando en los almacenes, pero esa actividad la gestiona la tecnología de la información. En cualquier proceso integral, cada etapa es implementada o gestionada por TI. Y ese nivel de participación de los sistemas de TI es lo que nos brinda una oportunidad inigualable de recopilar datos sobre la ejecución del negocio, un gran paso para poner su negocio en piloto automático para obtener una ventaja competitiva.