Los esfuerzos contra el lavado de dinero (AML) consisten en leyes, regulaciones y procedimientos diseñados para evitar que los delincuentes intercambien dinero obtenido a través de actividades ilegales, o “dinero sucio”, por ingresos legítimos o “dinero limpio”.
El término “dinero sucio” se origina en los días de Al Capone, quien “lavaba” el dinero que ganaba de sus actividades ilegales a través de una cadena de lavanderías de monedas basadas en efectivo.
El blanqueo de capitales consta de tres fases: colocación, estratificación e integración.
Las leyes contra el lavado de dinero cubren una gama limitada de actividades de lavado de dinero y actividades delictivas, pero las participaciones son de gran alcance. Por ejemplo, las regulaciones AML exigen que las instituciones financieras que emiten créditos o aceptan depósitos de clientes monitorear el comportamiento de los clientes para cerciorar de que no estén ayudando en las actividades de lavado de dinero. Si los bancos no cumplen con estas leyes y regulaciones, pueden tener efectos costosos, lo que resulta en fuertes multas y otras acciones de cumplimiento.
La Ley contra el Lavado de Dinero es una colección de varias leyes y políticas que trabajan juntas para prevenir y enjuiciar los delitos de lavado de dinero en los EE. UU. La lucha contra los lavadores de dinero también implica la colaboración entre varias organizaciones gubernamentales nacionales e internacionales, ya que este delito a menudo tiene lugar en varios países. Las siguientes son descripciones generales de algunas de las leyes estadounidenses más destacadas que protegen contra el lavado de dinero.
Estas leyes y organizaciones incluyen:
Ley de Secreto Bancario (BSA): La BSA, también conocida como Ley de Reportes de Transacciones Extranjeras y Moneda, entró en vigor en 1970, y fue la primera legislación que buscó prevenir y enjuiciar el acto de lavado de dinero a través de bancos y otras instituciones financieras. . La Ley de Secreto Bancario exige que los bancos cooperen con las investigaciones gubernamentales para combatir la financiación de actividades ilegales mediante el seguimiento del movimiento del dinero. Por ejemplo, requiere que los bancos completen un reporte de transacciones monetarias (CTR) para cualquier transacción en efectivo que supere los 10 000 USD.
Ley de Control de Lavado de Dinero: Esta ley fue creada en 1986 y convirtió el lavado de dinero en un delito federal. Su objetivo principal es controlar el lavado de dinero de los cárteles de la droga. Permite al gobierno confiscar activos sin acusar a nadie de un delito. La ley también amplió el CTR para incluir cualquier transacción superior a 10,000, no solo en efectivo.
Ley Annunzio-Wylie contra el lavado de dinero: esta ley de 1992 se centra principalmente en los bancos. Les exige implementar prácticas de prevención contra el lavado de dinero y los penaliza por permitir que los delincuentes empleen sus instituciones con fines de lavado de dinero. Introdujo los Reportes de actividades sospechosas (SAR) que los bancos deben completar si un cliente o transacción es sospechoso de lavado de dinero.
Ley Patriota: Se puso en marcha tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, y su objetivo es rastrear y combatir la financiación del terrorismo y las actividades terroristas a través del blanqueo de capitales. Reforzó la colaboración entre los bancos y las unidades antiterroristas del gobierno, e incrementó las multas y condenas por blanqueo de capitales. Un punto esencial de la Patriot Act son los Programas de Identificación de Clientes (PIC), también conocidos como "conozca a su cliente" (CSC), que obligan a los bancos a investigar a sus clientes.
FinCEN: La Red de Cumplimiento de Delitos Financieros (FinCEN) se sumó a las regulaciones de la BSA y la Ley Patriota, e implementó reglas estrictas para la debida diligencia del cliente que las instituciones financieras deben cumplir.
Varias organizaciones gubernamentales, instituciones y organismos encargados de hacer cumplir la ley nacionales e internacionales luchan contra el lavado de dinero en todo el mundo.
Un programa de cumplimiento contra el lavado de dinero es lo que hace una compañía para cumplir con las políticas y regulaciones AML. Un programa de cumplimiento AML también está diseñado para exponer y reaccionar ante los riesgos relacionados con el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el fraude.
Las compañías deben cumplir un serial de requisitos para hacerlo. Hay cinco pilares de la lucha contra el lavado de dinero que ayudan a una organización a alcanzar el cumplimiento de AML.
La forma más fácil de detener el lavado de dinero es implementar reglas de “conozca a su cliente” en las instituciones financieras. Si el dinero está asociado con una persona u organización y cada transacción es rastreable, entonces se vuelve casi imposible lavar dinero. Como puede ver en las diversas leyes AML aprobadas en los últimos 50 años, las reglas sobre la diligencia debida del cliente son cada vez más estrictas.
La Ley de Secreto Bancario aplicar a las instituciones financieras que informen sobre cualquier actividad que pueda emplear para lavar dinero. A continuación se detallan los cuatro requisitos de información más importantes para cumplir con la Ley de Secreto Bancario que a menudo se activan cuando una institución financiera se topa con un delito de lavado de dinero:
Si bien el lavado de dinero es un delito internacional, muchas reglas son locales y, a veces, pueden entrar en conflicto con las políticas federales, lo que dificulta que las instituciones financieras sigan cumpliendo con las reglas y regulaciones. Algunos bancos incluso decidieron suspender los servicios en países que dificultan el cumplimiento o tienen reputación de facilitar el lavado de dinero.
Las herramientas y el software de inteligencia artificial (IA) mejoraron el proceso general para detectar comportamientos delictivos. Por ejemplo, la IA y la automatización de procesos robóticos (RPA) se pueden emplear para ejecutar análisis estadísticos en datos no estructurados, detectando casos de alto riesgo y eliminando señales falsas debido a datos redundantes. La IA también emplea el procesamiento de lenguaje natural (PLN) para detectar cambios en el comportamiento del usuario y combina esos datos con información contextual, mejorando la capacidad de las instituciones bancarias para “conocer a sus clientes”.
Si bien las herramientas de IA mejoraron la detección de lavado de dinero, no son perfectas; estos programas aún pueden marcar cuentas y transacciones financieras por error. A medida que aumenta su tasa de adopción, las instituciones financieras ven reducciones en las tasas de error, lo que les permite seguir cumpliendo con las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero de manera más eficiente.
Los trabajos contra el lavado de dinero se pueden encontrar en varios departamentos de una organización, desde TI hasta finanzas, investigación, cumplimiento, leyes y, por supuesto, investigación y aplicación de la ley.
En el sector privado, los especialistas certificados en antilavado de dinero y los expertos financieros ayudan a las organizaciones a cumplir con las normas y pueden ayudar a descubrir posibles esquemas antilavado de dinero. En el sector gubernamental, hay tres trayectorias profesionales principales en ALD: redacción de políticas, legal y aplicación de la ley.
Aparte de un título y experiencia laboral, a menudo se requieren certificaciones contra el lavado de dinero para conseguir un trabajo en esta área. Tres certificaciones, asociaciones y capacitación contra el lavado de dinero bien reconocidas incluyen:
