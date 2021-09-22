¿Qué es el antilavado de dinero?

Explorar la solución contra el blanqueo de dinero de IBM Suscríbase al boletín Think
Ilustración de una mano que mueve piezas de ajedrez con un ícono de nube en el fondo
¿Qué es el antilavado de dinero?

Los esfuerzos contra el lavado de dinero (AML) consisten en leyes, regulaciones y procedimientos diseñados para evitar que los delincuentes intercambien dinero obtenido a través de actividades ilegales, o “dinero sucio”, por ingresos legítimos o “dinero limpio”.

El término “dinero sucio” se origina en los días de Al Capone, quien “lavaba” el dinero que ganaba de sus actividades ilegales a través de una cadena de lavanderías de monedas basadas en efectivo.

El blanqueo de capitales consta de tres fases: colocación, estratificación e integración.

  • La colocación es el acto de inyectar dinero sucio en un sistema financiero, como una cuenta bancaria o una compañía. Algunos ejemplos de métodos de colocación incluyen la combinación de fondos con ingresos legítimos (por ejemplo, negocios en efectivo), el pago de deudas con dinero sucio, los juegos de azar, las inversiones inmobiliarias y el contrabando y el cambio de divisas.

  • Las capas ocultan el origen del dinero a través de varias maniobras contables oscuras y difíciles de rastrear. La estratificación a menudo implica transferencias internacionales, especialmente a países con leyes que favorecen la privacidad de los titulares de las cuentas. El dinero generalmente se divide y mueve varias veces hasta que es prácticamente imposible rastrearlo hasta la fuente.

  • La integración es cuando el dinero ahora limpio se retira y se coloca en una cuenta bancaria "limpia". El dinero se puede emplear para cualquier propósito.

Las leyes contra el lavado de dinero cubren una gama limitada de actividades de lavado de dinero y actividades delictivas, pero las participaciones son de gran alcance. Por ejemplo, las regulaciones AML exigen que las instituciones financieras que emiten créditos o aceptan depósitos de clientes monitorear el comportamiento de los clientes para cerciorar de que no estén ayudando en las actividades de lavado de dinero. Si los bancos no cumplen con estas leyes y regulaciones, pueden tener efectos costosos, lo que resulta en fuertes multas y otras acciones de cumplimiento.
¿Qué es la Ley contra el lavado de dinero?

La Ley contra el Lavado de Dinero es una colección de varias leyes y políticas que trabajan juntas para prevenir y enjuiciar los delitos de lavado de dinero en los EE. UU. La lucha contra los lavadores de dinero también implica la colaboración entre varias organizaciones gubernamentales nacionales e internacionales, ya que este delito a menudo tiene lugar en varios países. Las siguientes son descripciones generales de algunas de las leyes estadounidenses más destacadas que protegen contra el lavado de dinero.

Estas leyes y organizaciones incluyen:

Ley de Secreto Bancario (BSA): La BSA, también conocida como Ley de Reportes de Transacciones Extranjeras y Moneda, entró en vigor en 1970, y fue la primera legislación que buscó prevenir y enjuiciar el acto de lavado de dinero a través de bancos y otras instituciones financieras. . La Ley de Secreto Bancario exige que los bancos cooperen con las investigaciones gubernamentales para combatir la financiación de actividades ilegales mediante el seguimiento del movimiento del dinero. Por ejemplo, requiere que los bancos completen un reporte de transacciones monetarias (CTR) para cualquier transacción en efectivo que supere los 10 000 USD.

Ley de Control de Lavado de Dinero: Esta ley fue creada en 1986 y convirtió el lavado de dinero en un delito federal. Su objetivo principal es controlar el lavado de dinero de los cárteles de la droga. Permite al gobierno confiscar activos sin acusar a nadie de un delito. La ley también amplió el CTR para incluir cualquier transacción superior a 10,000, no solo en efectivo.

Ley Annunzio-Wylie contra el lavado de dinero: esta ley de 1992 se centra principalmente en los bancos. Les exige implementar prácticas de prevención contra el lavado de dinero y los penaliza por permitir que los delincuentes empleen sus instituciones con fines de lavado de dinero. Introdujo los Reportes de actividades sospechosas (SAR) que los bancos deben completar si un cliente o transacción es sospechoso de lavado de dinero.

Ley Patriota: Se puso en marcha tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, y su objetivo es rastrear y combatir la financiación del terrorismo y las actividades terroristas a través del blanqueo de capitales. Reforzó la colaboración entre los bancos y las unidades antiterroristas del gobierno, e incrementó las multas y condenas por blanqueo de capitales. Un punto esencial de la Patriot Act son los Programas de Identificación de Clientes (PIC), también conocidos como "conozca a su cliente" (CSC), que obligan a los bancos a investigar a sus clientes.

FinCEN: La Red de Cumplimiento de Delitos Financieros (FinCEN) se sumó a las regulaciones de la BSA y la Ley Patriota, e implementó reglas estrictas para la debida diligencia del cliente que las instituciones financieras deben cumplir.

Varias organizaciones gubernamentales, instituciones y organismos encargados de hacer cumplir la ley nacionales e internacionales luchan contra el lavado de dinero en todo el mundo.

  • Organizaciones estadounidenses: Lasagencias reguladoras y de aplicación de la ley incluyen FinCEN, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS).

  • Organizaciones internacionales: Las organizaciones incluyen el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Unidad de Integridad Financiera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Programa de cumplimiento contra el lavado de dinero

Un programa de cumplimiento contra el lavado de dinero es lo que hace una compañía para cumplir con las políticas y regulaciones AML. Un programa de cumplimiento AML también está diseñado para exponer y reaccionar ante los riesgos relacionados con el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el fraude.

Las compañías deben cumplir un serial de requisitos para hacerlo. Hay cinco pilares de la lucha contra el lavado de dinero que ayudan a una organización a alcanzar el cumplimiento de AML.

  1. Designar un oficial de cumplimiento AML.
  2. Cree políticas y procedimientos internos.
  3. Implementar la capacitación continua del programa AML.
  4. Proporcionar comentarios independientes por parte de un tercero.
  5. Hacer la debida diligencia del cliente (conocer a su cliente y su idoneidad).
KYC contra el blanqueo de capitales

La forma más fácil de detener el lavado de dinero es implementar reglas de “conozca a su cliente” en las instituciones financieras. Si el dinero está asociado con una persona u organización y cada transacción es rastreable, entonces se vuelve casi imposible lavar dinero. Como puede ver en las diversas leyes AML aprobadas en los últimos 50 años, las reglas sobre la diligencia debida del cliente son cada vez más estrictas.
Requisitos de reportes de la BSA

La Ley de Secreto Bancario aplicar a las instituciones financieras que informen sobre cualquier actividad que pueda emplear para lavar dinero. A continuación se detallan los cuatro requisitos de información más importantes para cumplir con la Ley de Secreto Bancario que a menudo se activan cuando una institución financiera se topa con un delito de lavado de dinero:

  • Reporte de actividades sospechosas (SAR): las instituciones financieras deben completar este reporte dentro de los 30 días posteriores a la detección de cualquier transacción sospechosa.

  • Reporte de cuenta bancaria extranjera (FBAR): este formulario debe completar cuando una persona tiene cuentas o vehículos de inversión en países fuera de los Estados Unidos.

  • Reporte de transacciones de divisas (CTR): este reporte se requiere cuando un cliente deposita o retira una cantidad superior a USD 10,000.

  • Reporte de transporte internacional de divisas o instrumentos monetarios (CMIR): este reporte es similar al CRT, pero en lugar de un depósito o transferencia, una cantidad monetaria de más de USD 10,000 se mueve físicamente, se envía o transporta de un cliente a otro.
Cuestiones de cumplimiento de la normativa AML

Si bien el lavado de dinero es un delito internacional, muchas reglas son locales y, a veces, pueden entrar en conflicto con las políticas federales, lo que dificulta que las instituciones financieras sigan cumpliendo con las reglas y regulaciones. Algunos bancos incluso decidieron suspender los servicios en países que dificultan el cumplimiento o tienen reputación de facilitar el lavado de dinero.

Las herramientas y el software de inteligencia artificial (IA) mejoraron el proceso general para detectar comportamientos delictivos. Por ejemplo, la IA y la automatización de procesos robóticos (RPA) se pueden emplear para ejecutar análisis estadísticos en datos no estructurados, detectando casos de alto riesgo y eliminando señales falsas debido a datos redundantes. La IA también emplea el procesamiento de lenguaje natural (PLN) para detectar cambios en el comportamiento del usuario y combina esos datos con información contextual, mejorando la capacidad de las instituciones bancarias para “conocer a sus clientes”.

Si bien las herramientas de IA mejoraron la detección de lavado de dinero, no son perfectas; estos programas aún pueden marcar cuentas y transacciones financieras por error. A medida que aumenta su tasa de adopción, las instituciones financieras ven reducciones en las tasas de error, lo que les permite seguir cumpliendo con las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero de manera más eficiente.
Trabajos y certificaciones AML

Los trabajos contra el lavado de dinero se pueden encontrar en varios departamentos de una organización, desde TI hasta finanzas, investigación, cumplimiento, leyes y, por supuesto, investigación y aplicación de la ley.

En el sector privado, los especialistas certificados en antilavado de dinero y los expertos financieros ayudan a las organizaciones a cumplir con las normas y pueden ayudar a descubrir posibles esquemas antilavado de dinero. En el sector gubernamental, hay tres trayectorias profesionales principales en ALD: redacción de políticas, legal y aplicación de la ley.

Aparte de un título y experiencia laboral, a menudo se requieren certificaciones contra el lavado de dinero para conseguir un trabajo en esta área. Tres certificaciones, asociaciones y capacitación contra el lavado de dinero bien reconocidas incluyen:

  • Capacitación y certificación Limra AML
  • Certificación de Especialista Certificado en Prevención de Lavado de Dinero (CAMS)
  • Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS)
Antilavado de dinero e IBM

IBM Safer Payments es una solución de IA que ayuda a las organizaciones a implantar programas contra el blanqueo de capitales de forma rentable. Las entidades pueden mejorar la incorporación de clientes y optimizar la gestión del fraude con esta cartera de soluciones analíticas basadas en IA que se ofrecen en IBM Cloud Pak for Data.

Además, al usar Cloud Pak for Data de IBM, esta herramienta puede soportar verificaciones de cumplimiento y ayudar con la administración de clientes, seguridad de pagos, fraude de reclamos, sanciones de triaje de alertas, investigación de entidades y evaluación de riesgos geográficos.

Para aprender más sobre cómo mejorar su cumplimiento contra el lavado de dinero, registrar hoy mismo para obtener una cuenta gratis de IBM Cloud .
Soluciones relacionadas
IBM Safer Payments

Adopte un enfoque holístico, basado en riesgos y rentable para el cumplimiento de delitos financieros y el fraude con soluciones basadas en IA soportadas en IBM Cloud Pak for Data y Red Hat.

 Explorar Safer Payments
IBM Cloud Pak para datos

IBM Cloud Pak for Data es una plataforma de datos abierta y extensible que proporciona una estructura de datos para que todos los datos estén disponibles para la IA y los analytics, en cualquier nube.

 Explorar IBM Cloud Pak for Data
Servicios y soluciones de TI para la banca

Nuestras capacidades de nube híbrida e IA ayudan a los bancos a hacer la transición a nuevos modelos operativos, adoptar la digitalización y la automatización inteligente y lograr una rentabilidad continuada en una nueva era para la banca comercial y minorista. 

 Explorar los servicios y soluciones de TI bancarios
Dé el siguiente paso

IBM Safer Payments lo ayuda a crear modelos de decisión personalizados y fáciles de usar para que pueda adaptar a las amenazas emergentes más rápido y detectar fraudes con mayor velocidad y precisión. Supere a los estafadores con IA generativa, y sin dependencias de proveedores o científicos de datos.

 Lea el resumen de la solución Explorar IBM Safer Payments