La Ley contra el Lavado de Dinero es una colección de varias leyes y políticas que trabajan juntas para prevenir y enjuiciar los delitos de lavado de dinero en los EE. UU. La lucha contra los lavadores de dinero también implica la colaboración entre varias organizaciones gubernamentales nacionales e internacionales, ya que este delito a menudo tiene lugar en varios países. Las siguientes son descripciones generales de algunas de las leyes estadounidenses más destacadas que protegen contra el lavado de dinero.

Estas leyes y organizaciones incluyen:

Ley de Secreto Bancario (BSA): La BSA, también conocida como Ley de Reportes de Transacciones Extranjeras y Moneda, entró en vigor en 1970, y fue la primera legislación que buscó prevenir y enjuiciar el acto de lavado de dinero a través de bancos y otras instituciones financieras. . La Ley de Secreto Bancario exige que los bancos cooperen con las investigaciones gubernamentales para combatir la financiación de actividades ilegales mediante el seguimiento del movimiento del dinero. Por ejemplo, requiere que los bancos completen un reporte de transacciones monetarias (CTR) para cualquier transacción en efectivo que supere los 10 000 USD.

Ley de Control de Lavado de Dinero: Esta ley fue creada en 1986 y convirtió el lavado de dinero en un delito federal. Su objetivo principal es controlar el lavado de dinero de los cárteles de la droga. Permite al gobierno confiscar activos sin acusar a nadie de un delito. La ley también amplió el CTR para incluir cualquier transacción superior a 10,000, no solo en efectivo.

Ley Annunzio-Wylie contra el lavado de dinero: esta ley de 1992 se centra principalmente en los bancos. Les exige implementar prácticas de prevención contra el lavado de dinero y los penaliza por permitir que los delincuentes empleen sus instituciones con fines de lavado de dinero. Introdujo los Reportes de actividades sospechosas (SAR) que los bancos deben completar si un cliente o transacción es sospechoso de lavado de dinero.

Ley Patriota: Se puso en marcha tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, y su objetivo es rastrear y combatir la financiación del terrorismo y las actividades terroristas a través del blanqueo de capitales. Reforzó la colaboración entre los bancos y las unidades antiterroristas del gobierno, e incrementó las multas y condenas por blanqueo de capitales. Un punto esencial de la Patriot Act son los Programas de Identificación de Clientes (PIC), también conocidos como "conozca a su cliente" (CSC), que obligan a los bancos a investigar a sus clientes.

FinCEN: La Red de Cumplimiento de Delitos Financieros (FinCEN) se sumó a las regulaciones de la BSA y la Ley Patriota, e implementó reglas estrictas para la debida diligencia del cliente que las instituciones financieras deben cumplir.

Varias organizaciones gubernamentales, instituciones y organismos encargados de hacer cumplir la ley nacionales e internacionales luchan contra el lavado de dinero en todo el mundo.