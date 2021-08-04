Los fabricantes están integrando nuevas tecnologías, como el Internet de las cosas (IoT), la computación en la nube y los analytics, la IA y el machine learning en sus instalaciones de producción y en todas sus operaciones.

Las fábricas inteligentes están equipadas con sensores avanzados, software integrado y robótica que recopilan y analizan datos, y permiten una mejor toma de decisiones. Se crea un valor aún mayor cuando los datos de las operaciones de producción se combinan con datos operativos de ERP, cadena de suministro, servicio al cliente y otros sistemas empresariales para crear niveles totalmente nuevos de visibilidad e insight a partir de información que anteriormente estaba aislada.

Estas tecnologías digitales conducen a un mayor grado de automatización, mantenimiento predictivo, optimización propia de mejoras de procesos y, sobre todo, a un nuevo nivel de eficiencia y respuesta a los clientes que no era posible antes.

Un estudio del IBM Institute for Business Value encontró que la fabricación inteligente puede facilitar la mejora en la detección de defectos de producción hasta en un 50 por ciento y la mejora en los rendimientos en un 20 por ciento.

El desarrollo de fábricas inteligentes ofrece una oportunidad asombrosa para que la industria manufacturera entre en la cuarta revolución industrial. El análisis de las grandes cantidades de big data recolectadas de los sensores en la planta de producción garantiza la visibilidad en tiempo real de los activos de fabricación, y puede proporcionar herramientas para realizar un mantenimiento predictivo con el fin de minimizar el tiempo de inactividad de los equipos.

El uso de dispositivos IoT de alta tecnología en fábricas inteligentes deriva en una mayor productividad y una mejor calidad. Reemplazar los modelos de negocio de inspección manual con insights visuales impulsados por IA reduce los errores de fabricación, y ahorra dinero y tiempo. Con una inversión mínima, el personal de control de calidad puede configurar un teléfono inteligente conectado a la nube para monitorear los procesos de fabricación desde cualquier lugar. Al aplicar algoritmos de machine learning, los fabricantes pueden detectar errores de inmediato, en lugar de hacerlo en etapas posteriores, cuando el trabajo de reparación es más costoso.

Los conceptos y tecnologías de la Industria 4.0 se pueden aplicar en todo tipo de empresas industriales, incluida la fabricación discreta y de procesos, así como en petróleo y gas, minería y otros segmentos industriales.

