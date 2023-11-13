¿Qué es la modernización de aplicaciones heredadas?

La modernización de aplicaciones heredadas es el proceso de actualizar o transformar sistemas heredados obsoletos, a menudo monolíticos e ineficientes, en soluciones más contemporáneas, eficientes y adaptables. Desarrollar una estrategia estable de modernización de aplicaciones es clave para el éxito. Esta estrategia ayuda a guiar a las empresas a través del proceso de adopción de soluciones de modernización, que incluyen infraestructura en la nube y microservicios.

Los microservicios son un componente crucial para la modernización de aplicaciones heredadas. Implican desglosar aplicaciones grandes y estrechamente acopladas en servicios más pequeños y manejables. La práctica de encapsular o encerrar ciertos elementos dentro de límites bien definidos es esencial para lograr una mejor capacidad de mantenimiento en los sistemas de software.

La modernización de sistemas heredados a menudo se aborda como parte de una iniciativa de transformación digital más amplia. La transformación digital es el proceso de utilizar tecnologías digitales para crear nuevos procesos de negocio y experiencias del cliente (o modificar los existentes) que cumplan con los requisitos cambiantes del mercado, mejoren la eficiencia y aumenten la competitividad.