¿Qué es la modernización de aplicaciones heredadas?

Las aplicaciones heredadas a menudo son obstáculos para el progreso. Estos sistemas, caracterizados por una tecnología y una arquitectura obsoletas, pueden obstaculizar la capacidad de una organización para mantenerse al día con las cambiantes necesidades comerciales y plantear importantes riesgos de seguridad y operativos. Mantenerse competitivo es esencial: aquí es donde entra en juego la modernización de aplicaciones heredadas.
En esta guía exploraremos las complejidades de la modernización de software, las estrategias para una implementación exitosa, los desafíos potenciales y la integración de nuevas tecnologías.
Las aplicaciones heredadas se refieren a los sistemas que han estado en uso durante un período prolongado y, por lo general, presentan las siguientes características:
Están respaldadas por código heredado: los sistemas heredados a menudo se basan en código heredado, que se desarrolla con lenguajes de programación obsoletos o patrones arquitectónicos obsoletos. Quienes tengan la tarea de mantener el código heredado tendrán que realizar un análisis profundo para entender lo que se escribió, lo que ralentizará el proceso.
Altos costos de mantenimiento: la necesidad de mantenimiento y soporte continuos para la infraestructura heredada puede generar costos crecientes con el tiempo.
Rendimiento ineficiente: estos sistemas pueden sufrir ineficiencias y tiempos de respuesta lentos que obstaculizan la productividad.
Escalabilidad limitada: la ampliación de estos sistemas para adaptarse a la creciente demanda puede resultar difícil y costosa.
Tecnología obsoleta: las aplicaciones heredadas suelen depender de tecnología obsoleta, lo que significa que se crearon con herramientas y sistemas antiguos. Estas tecnologías anticuadas pueden hacerlas incompatibles con las normas y mejores prácticas modernas.
Baja adaptabilidad: es posible que las aplicaciones heredadas no puedan adaptarse fácilmente a los requisitos empresariales cambiantes, lo cual dificulta la gestión de cambios y las hace poco adecuadas para organizaciones modernas y dinámicas.
Vulnerabilidades de seguridad: debido a medidas de seguridad obsoletas y falta de actualizaciones, las aplicaciones heredadas son más susceptibles a filtraciones de datos y ciberataques sofisticados.
La modernización de aplicaciones heredadas es el proceso de actualizar o transformar sistemas heredados obsoletos, a menudo monolíticos e ineficientes, en soluciones más contemporáneas, eficientes y adaptables. Desarrollar una estrategia estable de modernización de aplicaciones es clave para el éxito. Esta estrategia ayuda a guiar a las empresas a través del proceso de adopción de soluciones de modernización, que incluyen infraestructura en la nube y microservicios.
Los microservicios son un componente crucial para la modernización de aplicaciones heredadas. Implican desglosar aplicaciones grandes y estrechamente acopladas en servicios más pequeños y manejables. La práctica de encapsular o encerrar ciertos elementos dentro de límites bien definidos es esencial para lograr una mejor capacidad de mantenimiento en los sistemas de software.
La modernización de sistemas heredados a menudo se aborda como parte de una iniciativa de transformación digital más amplia. La transformación digital es el proceso de utilizar tecnologías digitales para crear nuevos procesos de negocio y experiencias del cliente (o modificar los existentes) que cumplan con los requisitos cambiantes del mercado, mejoren la eficiencia y aumenten la competitividad.
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La modernización no consiste necesariamente en reemplazar las aplicaciones por completo, sino en revitalizarlas para satisfacer las necesidades y estándares contemporáneos. La modernización de las aplicaciones heredadas ofrece estas ventajas para las organizaciones:
Ahorro de costos: la modernización puede conducir a ahorros sustanciales de costos a largo plazo. Por ejemplo, una empresa de venta minorista podría haber notado que su sistema de gestión de inventario heredado ha sido lento y requiere un mantenimiento constante para continuar funcionando sin problemas. Cambiar a un sistema más reciente puede reducir los costos operativos y de mantenimiento, además, la velocidad más rápida ayuda a aumentar la productividad de los empleados.
Mayor seguridad y cumplimiento: Mejorar las medidas de seguridad y garantizar el cumplimiento de los estándares de la industria son componentes integrales de la modernización. Ayudan a reducir el riesgo de violaciones de seguridad y a evitar costosos problemas de cumplimiento.
Mejor rendimiento y eficiencia: la modernización a menudo permite tiempos de respuesta más rápidos, lo que conduce a un mejor rendimiento y eficiencia operacional.
Mejor interfaz y experiencia de usuario: La modernización a menudo implica renovar la interfaz y la experiencia del usuario, lo que contribuye a aumentar la satisfacción de los clientes y los empleados.
El proceso de modernización de aplicaciones comienza con una evaluación exhaustiva de los sistemas de una organización. Esta evaluación tiene como objetivo evaluar el estado actual, las fortalezas, las debilidades y las posibles áreas de mejora.
Después de una evaluación exhaustiva, el siguiente paso es desarrollar una estrategia de modernización clara. Las estrategias de modernización pueden adoptar diversas formas. La elección de la estrategia depende de factores como el estado actual de la aplicación, las limitaciones presupuestarias y los objetivos empresariales. Algunas estrategias comunes incluyen las siguientes:
Los procesos de modernización variarán para cada organización, pero hay algunos aspectos comunes que muchos esfuerzos de modernización deben abordar.
Modernizar las aplicaciones heredadas puede ser una tarea compleja, a menudo obstaculizada por la deuda técnica. La deuda técnica es una metáfora en el desarrollo de software que se refiere a las consecuencias de elegir una solución rápida a un problema en lugar de una más pensada, optimizada. Al igual que la deuda financiera, representa una compensación entre ganancias a corto plazo y costos a largo plazo.
La deuda técnica ocurre cuando los desarrolladores o equipos de software deciden tomar atajos para cumplir objetivos o plazos inmediatos de desarrollo. Estos atajos pueden resultar en una mala calidad del código o soluciones alternativas que no necesariamente abordan la causa raíz del problema.
Para solucionar la deuda técnica, las compañías pueden:
Adoptar una metodología DevOps: DevOps automatiza e integra los esfuerzos de los equipos de desarrollo de software y operaciones de TI, acelerando el tiempo de salida al mercado. Con prácticas DevOps que incluyen integración y entrega (CI/CD), las compañías pueden desplegar de forma constante actualizaciones de mayor calidad y nuevas características para satisfacer las necesidades de los usuarios.
Priorizar la reducción: Concéntrese en reducir la deuda técnica dentro del código heredado mediante la reestructuración y refactorización para que sea más fácil de mantener y adaptarse.
Hacer una transición a la computación en la nube: avanzar hacia la arquitectura nativa de la nube, como microservicios o computación sin servidor, puede mejorar la escalabilidad y la rentabilidad, asegurando que las aplicaciones estén listas para satisfacer las demandas futuras. Las empresas también pueden considerar una estrategia de migración a la nube más amplia (quizás como parte de un esfuerzo de transformación digital) o un enfoque de nube híbrida si aún se requieren servidores o recursos de computación on-premises.
La modernización brinda la oportunidad de reforzar y actualizar las medidas de seguridad. Estos deben ser un componente central de la arquitectura y el diseño de la aplicación.
Estas son formas de incorporar medidas de seguridad desde el comienzo del proceso de modernización:
Realizar una evaluación de riesgos: una evaluación integral de riesgos de seguridad puede ayudar a identificar posibles amenazas que puedan surgir durante la modernización.
Definir requisitos y expectativas: las empresas deben definir claramente los requisitos y expectativas de seguridad para la aplicación modernizada. Esto abarca áreas como el control de acceso, la protección de datos y el cifrado.
Garantizar el cumplimiento normativo: las empresas deben asegurarse de que sus sistemas modernizados cumplan con las regulaciones relevantes como GDPR y poner en marcha un proceso regular para el cumplimiento continuo y actualizado.
La planificación puede ayudar a mantener actualizadas las aplicaciones empresariales. Esto implica crear una hoja de ruta integral que describa cómo una organización pretende modernizar sus aplicaciones en el futuro. Puede incluir metodologías, plazos y recursos para lograr los objetivos de modernización.
Para mantener las aplicaciones competitivas y preparadas para el futuro, las empresas pueden considerar lo siguiente:
Desarrollar API: las interfaces de programación de aplicaciones (API) conectan sistemas modernizados con aplicaciones existentes y el ecosistema más amplio. Las API son cruciales para permitir la integración, interacción e interoperabilidad de diversos sistemas de software, servicios y plataformas.
Usar soluciones de observabilidad: las soluciones de observabilidad proporcionan análisis en tiempo real del estado de las aplicaciones a lo largo del tiempo, lo que ayuda a fundamentar las decisiones de modernización. IBM® Instana Observability, por ejemplo, monitorea el rendimiento de las aplicaciones y proporciona visibilidad full-stack. La optimización automatizada de recursos de Instana está impulsada por IBM Turbonomic, lo que permite a los equipos mejorar proactivamente la eficiencia evitando la sobreasignación de recursos.
Implementar la contenedorización: la contenedorización empaqueta el código de la aplicación junto con sus bibliotecas y dependencias en un contenedor. Esta unidad ejecutable ligera puede ejecutarse en cualquier entorno informático, ofreciendo portabilidad e independencia de plataforma. Las herramientas de código abierto como Docker y Kubernetes ayudan a gestionar los contenedores y simplifican el proceso de contenerización.
Aprovechar las tecnologías modernas: esto abarca la inteligencia artificial (incluida IA generativa) y machine learning, entre otras soluciones. IBM Bob, por ejemplo, es un socio de desarrollo impulsado por IA con paquetes premium que aportan modos, habilidades y flujos de trabajo diseñados específicamente para la modernización empresarial, desde la actualización de aplicaciones Java hasta el desarrollo de mainframe e IBM i .
Emplee marcos: Los marcos son conjuntos preestablecidos de bibliotecas, herramientas y convenciones que proporcionan una base para desarrollar aplicaciones de software. Ayudan a agilizar el desarrollo ofreciendo soluciones listas para usar para tareas comunes.
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