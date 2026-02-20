Cos'è l'ottimizzazione dello storage e perché è importante?

Molti dei dati gestiti oggi dalle organizzazioni consistono in enormi insiemi di dati costituiti da dati strutturati, semi-strutturati o non strutturati. I dati non strutturati, come ad esempio immagini, video, documenti e dati provenienti da sensori, non si adattano facilmente agli schemi fissi dei database relazionali. Di conseguenza, gli strumenti e i metodi tradizionali generalmente non possono essere utilizzati per la loro elaborazione e analisi.

Allo stesso tempo, le aziende sono sotto pressione per sfruttare dati pronti per l'AI che siano accessibili e affidabili, che supportino l'integrità dei dati.

Anche i modelli di AI generativa (o gen AI) stanno cambiando i requisiti di storage. Questi foundation model e grandi modelli linguistici (LLM) si adattano continuamente, producendo enormi set di dati. Le organizzazioni hanno bisogno di soluzioni di storage scalabili e distribuite (ad esempio, file system distribuiti, object storage) per gestire la quantità di dati prodotti dai carichi di lavoro dell'AI.

In definitiva, senza un miglioramento dello storage per gestire queste nuove esigenze, le organizzazioni si trovano ad affrontare colli di bottiglia che rallentano le prestazioni dell'AI, costi crescenti e sfide di gestione dei dati che limitano la loro capacità di scalare l'AI con successo.