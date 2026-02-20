Cos'è l'ottimizzazione dello storage e perché è importante?

L'ottimizzazione dello storage è il processo di miglioramento del data storage per ridurre i costi, migliorare le prestazioni e utilizzare meglio la capacità disponibile.
Un aspetto importante dell'ottimizzazione complessiva dei dati, l'ottimizzazione dello storage coinvolge strategie e tecnologie—come la deduplicazione e la compressione dei dati —per migliorare l'efficienza. Questi approcci aiutano le imprese a gestire i volumi massicci di dati non strutturati associati a AI e ad altri workload ad alta intensità di dati.
Con l'accelerazione dell'adozione dell'AI, l'ottimizzazione dello storage è diventata essenziale per le organizzazioni per scalare e supportare le loro iniziative di AI. Secondo Mordor Intelligence, la dimensione del mercato del data storage è stata stimata in 250,77 miliardi di USD nel 2025.¹ Si prevede che raggiungerà 483,90 miliardi di dollari entro il 2030, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 14,05%.
La necessità di soluzioni di data storage in grado di supportare le intense richieste di calcolo dell'AI e del machine learning (ML) guida questa crescita. La necessità di proteggersi dalla perdita di dati causata da interruzioni, guasti di sistema o attacchi informatici alimenta anche questa crescita.
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Molti dei dati gestiti oggi dalle organizzazioni consistono in enormi insiemi di dati costituiti da dati strutturati, semi-strutturati o non strutturati. I dati non strutturati, come ad esempio immagini, video, documenti e dati provenienti da sensori, non si adattano facilmente agli schemi fissi dei database relazionali. Di conseguenza, gli strumenti e i metodi tradizionali generalmente non possono essere utilizzati per la loro elaborazione e analisi.
Allo stesso tempo, le aziende sono sotto pressione per sfruttare dati pronti per l'AI che siano accessibili e affidabili, che supportino l'integrità dei dati.
Anche i modelli di AI generativa (o gen AI) stanno cambiando i requisiti di storage. Questi foundation model e grandi modelli linguistici (LLM) si adattano continuamente, producendo enormi set di dati. Le organizzazioni hanno bisogno di soluzioni di storage scalabili e distribuite (ad esempio, file system distribuiti, object storage) per gestire la quantità di dati prodotti dai carichi di lavoro dell'AI.
In definitiva, senza un miglioramento dello storage per gestire queste nuove esigenze, le organizzazioni si trovano ad affrontare colli di bottiglia che rallentano le prestazioni dell'AI, costi crescenti e sfide di gestione dei dati che limitano la loro capacità di scalare l'AI con successo.
L'ottimizzazione dello storage consiste in componenti interconnessi che gestiscono prestazioni, capacità e costi di storage durante tutto il ciclo di vita dei dati. Insieme, queste tecniche sono alla base anche dell'AI storage, un insieme di sistemi appositamente progettati per soddisfare le esigenze di prestazioni e scalabilità dei workload AI.
Di seguito alcune tecniche importanti di ottimizzazione dello storage:
La deduplicazione dei dati è il processo di identificazione dei dati duplicati e memorizzazione solo come una singola copia. Questa funzione riduce i tempi di backup analizzando i dati a livello di file o Block Storage .
La compressione comporta il rilevamento di modelli e ridondanze, la codifica dei dati in modo più efficiente e la riduzione delle dimensioni dei file, il tutto mantenendo un accesso ad alta velocità.
Entrambe queste tecniche eliminano la ridondanza e riducono l'impronta di storage di un'Organizzazione.
Le tecnologie a semiconduttore, come flash storage e SSDs offrono la velocità e la bassa latenza che i workload ad alte prestazioni richiedono.
A differenza dei dischi rotanti, il flash storage accede ai dati elettronicamente a velocità di memoria, eliminando i ritardi meccanici e aumentando il rendimento complessivo.
Il tiering dello storage sposta automaticamente i dati al tipo di storage appropriato in base ai modelli di accesso e ai costi.
I dati caldi (a cui si accede spesso) risiedono su flash ad alte prestazioni, i dati tiepidi (a cui si accede occasionalmente) vengono spostati su SSD standard, e i dati freddi (a cui si accede raramente) migrano su livelli di archiviazione su disco o cloud.
L'archiviazione dei dati sposta dati più vecchi o raramente recuperati verso uno storage a lungo termine ottimizzato per la capacità piuttosto che per le prestazioni, liberando uno spazio premium per workload attivi e mantenendo i dati archiviati accessibili su richiesta.
Il thin provisioning alloca la capacità di storage man mano che le applicazioni consumano spazio di storage fisico, anziché riservare in anticipo blocchi di grandi dimensioni. Questo approccio evita l'overprovisioning e migliora i tassi di utilizzo, riducendo gli investimenti in hardware.
Il software di automazione gestisce operazioni e workflow con un intervento umano limitato.
I sistemi automatizzati prevedono le esigenze di capacità, ottimizzano il posizionamento dei dati e rispondono alle richieste di workload in tempo reale, riducendo lo sforzo manuale man mano che gli ambienti diventano più complessi.
L'architettura hybrid cloud combina lo storage locale per operazioni critiche per le prestazioni con lo storage cloud per repository e archivi, permettendo alle organizzazioni di scalare dinamicamente senza investimenti di capitale.
La pratica del DLM stabilisce politiche che determinano il modo in cui i dati si spostano attraverso i livelli di storage, dalla creazione all'eliminazione. Definisce inoltre i periodi di retention, i calendari di migrazione e le regole di cancellazione in base al valore aziendale e ai requisiti normativi.
Le aziende implementano l'ottimizzazione dello storage attraverso una gamma di tecnologie e soluzioni, incluse quelle descritte di seguito:
L'ottimizzazione dello storage offre vari benefici che aiutano le organizzazioni a gestire l'AI e i carichi di lavoro ad alta intensità di dati:
Le organizzazioni possono applicare l'ottimizzazione dello storage a casi d'uso aziendali su vari carichi di lavoro e ambienti:
Le applicazioni AI richiedono uno storage ad alte prestazioni che possa gestire grandi set di dati e controllare i costi. L'ottimizzazione fornisce la velocità di cui i modelli AI hanno bisogno per l'addestramento e l'inferenza, gestendo al contempo il posizionamento dei dati in ambienti hybrid cloud.
Le strategie di backup moderne richiedono uno storage efficiente che scali senza compromettere le funzioni di recupero. Le tecniche di ottimizzazione riducono le impronte di storage, rafforzano la resilienza operativa e aiutano a soddisfare i requisiti di conformità.
I workload di calcolo ad alte prestazioni (HPC) generano enormi set di dati che si basano su un throughput estremo e una bassa latenza. I sistemi di storage ottimizzati forniscono le prestazioni richieste dai workload computazionali, semplificando al contempo la gestione dei dati e supportando la produttività dei ricercatori.
L'ottimizzazione dello storage riduce l'impronta IT complessiva di un'organizzazione, garantisce prestazioni uniformi tra le app e si integra con le piattaforme di virtualizzazione per migliorare l'efficienza dello storage senza compromettere la disponibilità.
I seguenti passi strategici aiutano le organizzazioni a raggiungere l'ottimizzazione dello storage.
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1 Data storage market size and share analysis—Growth trends and forecasts (2025–2030), Mordor Intelligence, 22 gennaio 2025