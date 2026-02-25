Cos'è lo storage persistente per container?

La containerizzazione consiste nel confezionare codice software utilizzando solo le librerie e le dipendenze del sistema operativo (OS) – tipicamente basate su Linux – necessarie per farlo funzionare. Questo processo crea una singola unità leggera, come un container, che può essere eseguita in modo coerente su qualsiasi infrastruttura.

Con il passaggio delle organizzazioni dalle macchine virtuali (VM) ai container, la necessità di gestire workload containerizzati su larga scala è cresciuta. Docker, introdotto nel 2013, ha reso i container ampiamente accessibili offrendo agli sviluppatori un metodo standardizzato per crearli e condividerli. Ma orchestrare centinaia o migliaia di container in ambienti multicloud ibridi richiede un modo per gestire la complessità. Pertanto, Kubernetes è stato sviluppato per automatizzare la distribuzione, la scalabilità e la gestione delle applicazioni containerizzate.

Creato da Google nel 2014, Kubernetes è una piattaforma open source mantenuta dalla Cloud Native Computing Foundation (CNCF). I principali provider di cloud come AWS, Microsoft Azure, Google Cloud e IBM Cloud supportano la piattaforma.

Kubernetes gestisce container in pod, che vengono distribuiti tra i nodi in un cluster Kubernetes. Gestisce la configurazione e la comunicazione tra i componenti tramite application programming interface (API), supportando l'orchestrazione automatizzata tra diversi sistemi. Oggi, Kubernetes è lo standard de facto per l'orchestrazione dei container.

In relazione al data storage, un aspetto importante del funzionamento di Kubernetes è la comprensione della distinzione tra applicazioni stateless e stateful. Le applicazioni stateless (ad esempio, i server web che gestiscono le richieste API) gestiscono ogni richiesta in modo indipendente. Di conseguenza, non conservano i dati tra le sessioni. Al contrario, le applicazioni stateful (ad esempio, i database) conservano i dati e dipendono dalle informazioni delle interazioni precedenti per funzionare correttamente.

Inoltre, i container e i pod in Kubernetes sono effimeri e possono essere interrotti, riavviati o riprogrammati in qualsiasi momento. Per le applicazioni stateless, questo comportamento non è un problema. Tuttavia, nelle applicazioni stateful, quando un container si ferma, qualsiasi dato memorizzato al suo interno viene perso. È qui che lo storage persistente gioca un ruolo essenziale nelle impostazioni containerizzate, separando i dati dal ciclo di vita del container.

Oltre alle applicazioni tradizionali che passano ai container, i workload ad alta intensità di dati come database, intelligenza artificiale (AI) e machine learning (ML) sono sempre più basati sul cloud. Questi workload richiedono uno storage persistente per garantire che i dati sopravvivano alla terminazione del container, mantengano lo stato all'interno dei sistemi distribuiti e forniscano le prestazioni ad alto rendimento e bassa latenza richieste dall'addestramento dei modelli.