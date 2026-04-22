Cos'è la gestione delle operazioni?

Il futuro della gestione delle operazioni (OM) rafforza il suo ruolo di funzione aziendale strategica fondamentale e orientata ai ricavi, alimentata da dati, AI e automazione. OM guida le organizzazioni verso il raggiungimento degli obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG) attraverso l'ottimizzazione energetica, la riduzione dei rifiuti e la sostenibilità della supply chain.

I sistemi a loop chiuso facilitano il miglioramento continuo e un processo decisionale più forte con un'analisi continua dei dati basato sull'AI. I professionisti della gestione delle operazioni continuano a esplorare i modi in cui possono implementare l'AI nelle loro organizzazioni, a beneficio della loro forza lavoro. Nel frattempo, l'automazione dei processi end-to-end può avvicinare le organizzazioni all'iperautomazione.