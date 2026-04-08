Il potenziale dei gemelli digitali è immaginato al massimo livello del modello di maturità, in cui entra in gioco l'automazione. I gemelli autonomi non solo modellano i comportamenti e i cambiamenti del sistema, ma decidono e agiscono indipendentemente in base a tali condizioni. Al contrario, tutti i livelli inferiori del modello di maturità del gemello digitale necessitano di operatori umani per influenzare i sistemi fisici.

I gemelli autonomi si sincronizzano in tempo reale con i sistemi fisici che rappresentano e controllano, utilizzando i dati in arrivo per valutare le condizioni delle operazioni e decidere di mantenere le prestazioni ottimali del sistema. I gemelli digitali autonomi utilizzano l'orchestrazione per gestire interi sistemi, come con flotte di droni o infrastrutture intelligenti.

il machine learning e l'intelligenza artificiale (AI) permettono ai gemelli autonomi di decidere e agire al posto degli operatori umani. Analisi predittiva, ottimizzazione delle decisioni, rilevamento delle anomalie e apprendimento adattivo sono tutti elementi necessari per una vera autonomia. La capacità di elaborare dati, generare insight e agire autonomamente in a loop chiuso è ciò che distingue i gemelli digitali autonomi dai livelli di maturità più bassi.

Negli ambienti aziendali, i gemelli autonomi possono supportare operazioni auto-ottimizzate, ridurre gli interventi manuali e consentire risposte più rapide a condizioni in evoluzione. I gemelli digitali sono anche sempre più utilizzati per sostenere le iniziative di sostenibilità, ottimizzando l'uso dell'energia, riducendo gli sprechi e migliorando l'efficienza delle risorse nei sistemi fisici.

Gli ultimi sviluppi della ricerca di IBM dimostrano l'applicazione dei gemelli digitali autonomi in ambienti reali. In un case study del 2025, i ricercatori IBM hanno sviluppato un gemello digitale basato su AI per sistemi industriali complessi, come le Operazioni di spedizione.