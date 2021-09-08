Che cos'è l'integrazione a loop chiuso?

L'integrazione a loop chiuso è un metodo per creare e gestire application programming interface (API) in cui i dati operativi storici e in tempo reale di un'azienda vengono utilizzati per migliorare le future integrazioni e perfezionare quelle esistenti.
L'integrazione a loop chiuso richiede generalmente una piattaforma di integrazione dotata di intelligenza artificiale (AI) e funzionalità di machine learning. L'AI raccoglie dati dalle integrazioni delle applicazioni precedenti e attuali, li analizza e utilizza i risultati dell'analisi per fornire consigli informati per la creazione di nuove integrazioni, l'ottimizzazione delle integrazioni esistenti, il test delle API per la massima sicurezza e altro ancora. In questo modo, l'integrazione a loop chiuso garantisce ai team aziendali una maggiore visibilità operativa nell'intero ecosistema delle integrazioni delle applicazioni. Come risultato, i team possono avviare le integrazioni in meno tempo e possono regolare costantemente le integrazioni per garantire prestazioni ottimali e continue.
L'integrazione a loop chiuso può essere intesa come una traduzione dei principi della gestione delle prestazioni a loop chiuso alla gestione delle API. Nella gestione delle prestazioni a loop chiuso, i leader organizzativi monitorano continuamente gli indicatori chiave di prestazione di un'azienda. Le informazioni raccolte da questo monitoraggio vengono utilizzate per aggiornare i piani organizzativi e gli obiettivi in tempo reale. Piuttosto che elaborare un piano, eseguire il piano e poi valutarne i risultati, la gestione a loop chiuso delle prestazioni crea un ciclo continuo e autosufficiente di miglioramento continuo delle prestazioni.
L'integrazione a loop chiuso crea un analogo ciclo autosufficiente di miglioramento continuo delle prestazioni per le integrazioni software. Invece di creare integrazioni, metterle in azione e rivisitarle in un secondo momento, i team possono inserire costantemente dati operativi in modelli di AI e machine learning. L'AI utilizza quindi questi dati per semplificare le integrazioni nuove ed esistenti. Inoltre, i team non devono più creare ogni integrazione da zero: l'intelligenza artificiale può attingere ai dati delle integrazioni precedenti per guidare la creazione di nuove API efficienti e sicure.
L'integrazione è al centro degli sforzi di automazione aziendale. Oggi, le organizzazioni si affidano a una serie di applicazioni eterogenee, sia all'interno che all'esterno dell'impresa, per potenziare le proprie operazioni. L'automazione efficace dei workflow e delle esperienze utente all'interno di questi vasti ecosistemi dipende dal fatto che tutte queste applicazioni condividono i dati tra loro senza problemi.
Ad esempio, un semplice workflow di elaborazione dei lead potrebbe richiedere l'integrazione tra un sistema di customer relationship management (CRM), una piattaforma di automazione e più canali di sensibilizzazione come Slack e client di e-mail. Per facilitare il flusso di dati principali tra questi sistemi, un team deve creare una serie di API per garantire che ogni applicazione possa parlare con le altre. Se il team stabilisce e gestisce queste API all'interno di una piattaforma di integrazione con funzionalità di integrazione a loop chiuso, l'AI integrata potrebbe aiutare in alcuni dei seguenti modi:
Quando le trasformazioni digitali aziendali falliscono, spesso è perché le integrazioni tra le applicazioni che alimentano queste trasformazioni sono inefficienti, ingombranti e non sicure. L'approccio a loop chiuso supporta integrazioni più efficaci utilizzando i dati operativi dell'azienda per perfezionare continuamente le API e i workflow. In questo modo è possibile effettuare le seguenti operazioni:
