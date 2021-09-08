Che cos'è l'integrazione a loop chiuso?

L'integrazione a loop chiuso è un metodo per creare e gestire application programming interface (API) in cui i dati operativi storici e in tempo reale di un'azienda vengono utilizzati per migliorare le future integrazioni e perfezionare quelle esistenti.

L'integrazione a loop chiuso richiede generalmente una piattaforma di integrazione dotata di intelligenza artificiale (AI) e funzionalità di machine learning. L'AI raccoglie dati dalle integrazioni delle applicazioni precedenti e attuali, li analizza e utilizza i risultati dell'analisi per fornire consigli informati per la creazione di nuove integrazioni, l'ottimizzazione delle integrazioni esistenti, il test delle API per la massima sicurezza e altro ancora. In questo modo, l'integrazione a loop chiuso garantisce ai team aziendali una maggiore visibilità operativa nell'intero ecosistema delle integrazioni delle applicazioni. Come risultato, i team possono avviare le integrazioni in meno tempo e possono regolare costantemente le integrazioni per garantire prestazioni ottimali e continue.

L'integrazione a loop chiuso può essere intesa come una traduzione dei principi della gestione delle prestazioni a loop chiuso alla gestione delle API. Nella gestione delle prestazioni a loop chiuso, i leader organizzativi monitorano continuamente gli indicatori chiave di prestazione di un'azienda. Le informazioni raccolte da questo monitoraggio vengono utilizzate per aggiornare i piani organizzativi e gli obiettivi in tempo reale. Piuttosto che elaborare un piano, eseguire il piano e poi valutarne i risultati, la gestione a loop chiuso delle prestazioni crea un ciclo continuo e autosufficiente di miglioramento continuo delle prestazioni.

L'integrazione a loop chiuso crea un analogo ciclo autosufficiente di miglioramento continuo delle prestazioni per le integrazioni software. Invece di creare integrazioni, metterle in azione e rivisitarle in un secondo momento, i team possono inserire costantemente dati operativi in modelli di AI e machine learning. L'AI utilizza quindi questi dati per semplificare le integrazioni nuove ed esistenti. Inoltre, i team non devono più creare ogni integrazione da zero: l'intelligenza artificiale può attingere ai dati delle integrazioni precedenti per guidare la creazione di nuove API efficienti e sicure.