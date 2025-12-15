Questi strumenti aiutano le organizzazioni a semplificare i processi aziendali più ampi che entrano o escono dagli ambienti di progetto. Pur non essendo strumenti di gestione di progetto in senso stretto, sono sempre più fondamentali nelle grandi imprese dove processi operativi complessi e comunicazione interfunzionale influenzano fortemente le tempistiche dei progetti e le esigenze di risorse. Un esempio è rappresentato da IBM watsonx Orchestrate®, che unisce funzioni di AI per renderle più efficienti, collaborative e più facili da scalare in un'azienda. Altri esempi includono ServiceNow AI e altri motori di workflow aziendali con ottimizzazione dei processi basati su AI.