Cos'è l'AI nella gestione delle strutture?

L'intelligenza artificiale (AI) sta trasformando la gestione delle strutture (FM) da una disciplina reattiva in una strategia operativa predittiva e basata sui dati.
Analizzando i dati in tempo reale e storici provenienti dai sistemi degli edifici, l'AI consente ai team delle strutture di automatizzare i workflow di routine, anticipare guasti di attrezzatura e ottimizzare continuamente le prestazioni degli edifici.
Negli edifici intelligenti moderni, le tecnologie di machine learning (ML), come AI generativa e analytics avanzata, aiutano le organizzazioni a ridurre i tempi di inattività e a migliorare l'efficienza energetica. Migliorano inoltre la visibilità sull'utilizzo degli asset, sui modelli di occupazione e sui rischi operativi.
Di conseguenza, la gestione delle strutture può diventare una funzione strategica che supporta la sostenibilità, la produttività e il valore a lungo termine degli asset. Per i leader aziendali, questo cambiamento migliora anche la resilienza operativa, consente una pianificazione del capitale più precisa e rafforza la visibilità a livello di organizzazione sulle prestazioni delle infrastrutture fisiche.
Rimani aggiornato sulle tendenze più importanti (e più interessanti) del settore in ambito AI, automazione, dati e oltre con la newsletter Think, disponibile due volte a settimana. Leggi l'Informativa sulla privacy di IBM.
La gestione delle strutture basata sull'AI utilizza complessi algoritmi di machine learning per trasformare i dati in arrivo dai sistemi degli edifici in insight attuabili e processi automatizzati.
I sistemi e gli asset degli edifici sono dotati di sensori che permettono loro di funzionare come fonti di dati per l'Internet of Things (IoT). In questi edifici intelligenti, i dati in tempo reale provenienti dai sensori IoT permettono un monitoraggio ravvicinato dell'uso, dello stato, dell'occupazione e delle prestazioni di attrezzatura e asset. I modelli AI analizzano i dati dei sensori per scoprire schemi e tendenze che possono essere utilizzati per prevedere potenziali interruzioni, ottimizzare il consumo energetico e prendere altre decisioni critiche.
In alcune implementazioni, l'edge AI consente il trattamento dei dati direttamente su sensori o dispositivi locali, riducendo la latenza e migliorando la resilienza permettendo ai sistemi di costruzione di funzionare anche quando la connettività cloud è limitata.
Le piattaforme di analytics AI integrate con i sistemi di gestione delle strutture (BMS) aiutano i team delle strutture a prendere decisioni operative più informate, che portano a un uso più efficiente degli asset, una pianificazione proattiva della manutenzione e ad altre attività operative. Quando integrato con piattaforme aziendali come i sistemi di gestione degli asset , il software di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) e gli ambienti di analytics, gli insight sulla gestione delle strutture possono informare decisioni strategiche più ampie in più aree. Queste aree includono investimenti, mitigazione del rischio e pianificazione operativa a lungo termine.
I team delle strutture possono utilizzare i sistemi AI nell'intero spettro delle operazioni. I principali casi d'uso dell'AI in FM includono:
I sistemi di gestione degli edifici (BMS) basati sull'AI ottimizzano l'infrastruttura degli edifici basandosi su dati in tempo reale e storici, come i modelli di occupazione e le condizioni ambientali. L'automazione degli edifici utilizza tali sistemi per automatizzare riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC), illuminazione e sicurezza per una migliore ottimizzazione energetica.
Ad esempio, un BMS basato sull'AI in un edificio smart potrebbe utilizzare sensori di occupazione, dati di accesso badge o computer vision per analizzare i flussi delle telecamere e identificare i momenti in cui le aree degli edifici sono vuote. Quindi, il sistema può spegnere l'illuminazione e abbassare la temperatura per ridurre il consumo di energia e ridurre i costi energetici, migliorando la gestione complessiva dell'energia.
La manutenzione predittiva utilizza l'AI per analizzare i dati storici e in tempo reale dei sensori, identificare l'attrezzatura che potrebbe guastarsi e programmare la manutenzione prima che si verifichino guasti.
La manutenzione predittiva e la manutenzione preventiva sono spesso confuse. Mentre la manutenzione predittiva si basa tipicamente sull'AI e sull'analytics avanzata per prevedere i guasti, la manutenzione preventiva segue programmi o soglie d'utilizzo predefinite.
La manutenzione predittiva pianifica le riparazioni quando è più probabile che gli asset subiscano interruzioni, riducendo i costi di manutenzione prevenendo lavori ridondanti. Allo stesso tempo, poiché le riparazioni avvengono prima dei guasti previsti, la manutenzione predittiva aiuta anche a limitare i tempi di inattività e a mitigare le interruzioni.
Nel tempo, gli insight derivanti dalla manutenzione predittiva possono aiutare gli executives a prendere decisioni più consapevoli in materia di allocazione del capitale per quanto riguarda riparazioni, aggiornamenti e sostituzioni degli asset.
Gli strumenti AI utilizzano l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per automatizzare le attività di routine (come la pianificazione della manutenzione) e ridurre le inefficienze. I modelli AI convalidano automaticamente e danno priorità agli ordini di lavoro in arrivo, assegnando i lavori ai tecnici con la formazione e l'attrezzatura necessaria. I chatbot basati sull'AI possono rispondere a richieste di manutenzione e inoltrare richieste complesse al personale umano.
Automatizzare l'accoglienza, la priorità e la distribuzione degli ordini di lavoro riduce i tempi di risposta, permettendo a centralinisti e tecnici di concentrarsi su compiti più impegnativi e di maggior valore. L'automazione dei workflow e la manutenzione predittiva sono anche due casi d'uso principali per l'AI nella gestione del servizio sul campo.
I sistemi di AI possono elaborare i dati dei sensori IoT per rilevare i modelli di occupazione e generare raccomandazioni per l'ottimizzazione del layout in base al comportamento del personale. Le scelte di allocazione degli spazi basate sui dati possono rendere gli occupanti più a proprio agio, migliorare i modelli di movimento, ridurre la congestione nelle aree condivise e ridurre lo spreco di spazio.
Man mano che i comportamenti e le esigenze sul posto di lavoro cambiano, i sistemi AI possono fornire analisi continue e raccomandazioni per mantenere un utilizzo ottimale dello spazio.
La tecnologia AI può rafforzare sia la sicurezza fisica degli edifici sia il monitoraggio della cybersecurity informatica. Molti algoritmi di machine learning eccellono nel rilevamento di pattern, permettendo loro di segnalare anomalie di rete che potrebbero indicare tentativi di attacchi informatici.
Nel frattempo, un BMS basato sull'AI può utilizzare flussi video e dati dei sensori IoT per rilevare fumo, personale non autorizzato, attività insolite e altre minacce.
Un gemello digitale di una struttura è una copia virtuale di un edificio reale. I modelli AI utilizzano dati in tempo reale per aggiornare il gemello digitale in modo che corrisponda alle condizioni della sua controparte fisica. I responsabili delle strutture possono utilizzare i gemelli digitali per ottimizzare le prestazioni degli asset simulando le operazioni e prendendo decisioni informate basate sugli esiti generati.
Su larga scala, i gemelli digitali possono supportare l'ottimizzazione a livello di portfolio, aiutando le organizzazioni a valutare le prestazioni degli edifici in più siti e a dare priorità alle iniziative di modernizzazione.
I modelli AI possono analizzare rapidamente enormi insiemi di dati storici e in tempo reale, per poi generare previsioni e report attraverso la visualizzazione dei dati per gli stakeholder della struttura.
Presentando dati complessi in formati digeribili, i sistemi di AI forniscono ai leader insight azionabili che guidano processi decisionali più informati e basati sui dati con iniziative strategiche.
L'AI può contribuire a rendere le operazioni degli impianti più efficienti dal punto di vista energetico, ad aumentare le prestazioni degli asset, a limitare i guasti delle attrezzature e a portare a maggiori risparmi sui costi. Ecco alcuni dei benefici dell'AI nella gestione delle strutture (FM):
L'implementazione dell'AI nella gestione delle strutture fa spesso parte di un più ampio sforzo di trasformazione digitale, dove i sistemi esistenti, l'isolamento dei dati, le preoccupazioni sulla privacy e la resistenza dei dipendenti possono presentare sfide.
Il superamento di questi ostacoli richiede alle organizzazioni di mitigare:
Mentre i sistemi FM basati sull'AI sono basati su un approccio proattivo e automatizzato all'efficienza energetica, i modelli tradizionali si basano su riparazioni reattive o programmate e su procedure manuali.
Senza i sensori IoT che guidano la manutenzione predittiva, i tecnici eseguono la manutenzione quando si presentano problemi o secondo programmi fissi, affidandosi a registri cartacei e ispezioni manuali. Allo stesso modo, senza dati di occupazione in tempo reale, i sistemi HVAC funzionano con timer preimpostati indipendentemente dall'effettivo utilizzo dello spazio.
Rispetto a un approccio guidato dall'AI, l'FM tradizionale può portare a costi energetici più elevati, a maggiori tempi di inattività degli asset e a una visibilità limitata dei dati per un processo decisionale meno informato. A livello aziendale, questa visibilità limitata può rendere più difficile il raggiungimento di obiettivi strategici aziendali.
Implementare con successo un sistema FM con l'AI richiede che le organizzazioni stabiliscano una roadmap chiara e basata su obiettivi. Il sistema AI stesso rappresenta una delle fasi finali del piano.
Le best practice per iniziare a utilizzare l'AI nella gestione delle strutture includono la preparazione dello stack tecnologico, l'organizzazione dei dati e la creazione di linee guida chiare per l'utilizzo:
Esplora come le organizzazioni usano l’AI, il cloud e le strategie basate sui dati per promuovere l’innovazione, migliorare l’efficienza e creare una base solida e resiliente per la crescita futura.
Scopri come la tua organizzazione può ottenere un valore significativo utilizzando IBM Maximo per la gestione di tutti gli asset.
Esplora, in meno di 10 minuti, IBM Maximo Application Suite, una soluzione unificata per la gestione del ciclo di vita degli asset, scegliendo il percorso che preferisci.
Valuta soluzioni di Enterprise Asset Management abilitate dall’AI e scegli il fornitore giusto per ridurre i tempi di inattività, soddisfare i requisiti di conformità e aumentare al massimo il ritorno sull’investimento (ROI).
Scopri come VPI avanza nel percorso verso il net zero con il software IBM Maximo.
Ottimizza i programmi, le risorse e le prestazioni degli asset con IBM Maximo Application Suite.
Utilizza l'AI e gli insight sui dati per ottimizzare le prestazioni degli asset dall'inizio alla fine.
Trasforma le tue operazioni utilizzando dati completi e potenti tecnologie basate sull'AI per integrare i processi di ottimizzazione e promuovere una crescita intelligente.
Ottieni il massimo dai tuoi asset aziendali con IBM Maximo Application Suite, un set integrato di software intelligente. Gestisci e monitora gli asset in modo più efficace utilizzando analytics avanzate, AI e automazione, inclusa la manutenzione predittiva, per migliorare l'affidabilità degli asset.