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Intelligenza artificiale Gestione degli asset

Cos'è l'AI nella gestione delle strutture?

By Ivan Belcic , Ian Smalley
Pubblicato il 31 marzo 2026

Definizione di AI nella gestione delle strutture

L'intelligenza artificiale (AI) sta trasformando la gestione delle strutture (FM) da una disciplina reattiva in una strategia operativa predittiva e basata sui dati.

Analizzando i dati in tempo reale e storici provenienti dai sistemi degli edifici, l'AI consente ai team delle strutture di automatizzare i workflow di routine, anticipare guasti di attrezzatura e ottimizzare continuamente le prestazioni degli edifici.

Negli edifici intelligenti moderni, le tecnologie di machine learning (ML), come AI generativa e analytics avanzata, aiutano le organizzazioni a ridurre i tempi di inattività e a migliorare l'efficienza energetica. Migliorano inoltre la visibilità sull'utilizzo degli asset, sui modelli di occupazione e sui rischi operativi.

Di conseguenza, la gestione delle strutture può diventare una funzione strategica che supporta la sostenibilità, la produttività e il valore a lungo termine degli asset. Per i leader aziendali, questo cambiamento migliora anche la resilienza operativa, consente una pianificazione del capitale più precisa e rafforza la visibilità a livello di organizzazione sulle prestazioni delle infrastrutture fisiche.

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Come funziona l'AI nella gestione delle strutture?

La gestione delle strutture basata sull'AI utilizza complessi algoritmi di machine learning per trasformare i dati in arrivo dai sistemi degli edifici in insight attuabili e processi automatizzati.

I sistemi e gli asset degli edifici sono dotati di sensori che permettono loro di funzionare come fonti di dati per l'Internet of Things (IoT). In questi edifici intelligenti, i dati in tempo reale provenienti dai sensori IoT permettono un monitoraggio ravvicinato dell'uso, dello stato, dell'occupazione e delle prestazioni di attrezzatura e asset. I modelli AI analizzano i dati dei sensori per scoprire schemi e tendenze che possono essere utilizzati per prevedere potenziali interruzioni, ottimizzare il consumo energetico e prendere altre decisioni critiche.

In alcune implementazioni, l'edge AI consente il trattamento dei dati direttamente su sensori o dispositivi locali, riducendo la latenza e migliorando la resilienza permettendo ai sistemi di costruzione di funzionare anche quando la connettività cloud è limitata.

Le piattaforme di analytics AI integrate con i sistemi di gestione delle strutture (BMS) aiutano i team delle strutture a prendere decisioni operative più informate, che portano a un uso più efficiente degli asset, una pianificazione proattiva della manutenzione e ad altre attività operative. Quando integrato con piattaforme aziendali come i sistemi di gestione degli asset , il software di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) e gli ambienti di analytics, gli insight sulla gestione delle strutture possono informare decisioni strategiche più ampie in più aree. Queste aree includono investimenti, mitigazione del rischio e pianificazione operativa a lungo termine.

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Casi d'uso dell'AI nella gestione delle strutture

I team delle strutture possono utilizzare i sistemi AI nell'intero spettro delle operazioni. I principali casi d'uso dell'AI in FM includono:

  • Gestione dell'energia
  • Manutenzione predittiva
  • Automazione dei workflow
  • Utilizzo dello spazio
  • Sicurezza intelligente
  • Strutture gemelli digitali
  • Processo decisionale basato sui dati

Gestione dell'energia

I sistemi di gestione degli edifici (BMS) basati sull'AI ottimizzano l'infrastruttura degli edifici basandosi su dati in tempo reale e storici, come i modelli di occupazione e le condizioni ambientali. L'automazione degli edifici utilizza tali sistemi per automatizzare riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC), illuminazione e sicurezza per una migliore ottimizzazione energetica.

Ad esempio, un BMS basato sull'AI in un edificio smart potrebbe utilizzare sensori di occupazione, dati di accesso badge o computer vision per analizzare i flussi delle telecamere e identificare i momenti in cui le aree degli edifici sono vuote. Quindi, il sistema può spegnere l'illuminazione e abbassare la temperatura per ridurre il consumo di energia e ridurre i costi energetici, migliorando la gestione complessiva dell'energia.

Manutenzione predittiva

La manutenzione predittiva utilizza l'AI per analizzare i dati storici e in tempo reale dei sensori, identificare l'attrezzatura che potrebbe guastarsi e programmare la manutenzione prima che si verifichino guasti.

La manutenzione predittiva e la manutenzione preventiva sono spesso confuse. Mentre la manutenzione predittiva si basa tipicamente sull'AI e sull'analytics avanzata per prevedere i guasti, la manutenzione preventiva segue programmi o soglie d'utilizzo predefinite.

La manutenzione predittiva pianifica le riparazioni quando è più probabile che gli asset subiscano interruzioni, riducendo i costi di manutenzione prevenendo lavori ridondanti. Allo stesso tempo, poiché le riparazioni avvengono prima dei guasti previsti, la manutenzione predittiva aiuta anche a limitare i tempi di inattività e a mitigare le interruzioni.

Nel tempo, gli insight derivanti dalla manutenzione predittiva possono aiutare gli executives a prendere decisioni più consapevoli in materia di allocazione del capitale per quanto riguarda riparazioni, aggiornamenti e sostituzioni degli asset.

Automazione dei workflow

Gli strumenti AI utilizzano l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per automatizzare le attività di routine (come la pianificazione della manutenzione) e ridurre le inefficienze. I modelli AI convalidano automaticamente e danno priorità agli ordini di lavoro in arrivo, assegnando i lavori ai tecnici con la formazione e l'attrezzatura necessaria. I chatbot basati sull'AI possono rispondere a richieste di manutenzione e inoltrare richieste complesse al personale umano.

Automatizzare l'accoglienza, la priorità e la distribuzione degli ordini di lavoro riduce i tempi di risposta, permettendo a centralinisti e tecnici di concentrarsi su compiti più impegnativi e di maggior valore. L'automazione dei workflow e la manutenzione predittiva sono anche due casi d'uso principali per l'AI nella gestione del servizio sul campo.

Utilizzo dello spazio

I sistemi di AI possono elaborare i dati dei sensori IoT per rilevare i modelli di occupazione e generare raccomandazioni per l'ottimizzazione del layout in base al comportamento del personale. Le scelte di allocazione degli spazi basate sui dati possono rendere gli occupanti più a proprio agio, migliorare i modelli di movimento, ridurre la congestione nelle aree condivise e ridurre lo spreco di spazio.

Man mano che i comportamenti e le esigenze sul posto di lavoro cambiano, i sistemi AI possono fornire analisi continue e raccomandazioni per mantenere un utilizzo ottimale dello spazio.

Sicurezza intelligente

La tecnologia AI può rafforzare sia la sicurezza fisica degli edifici sia il monitoraggio della cybersecurity informatica. Molti algoritmi di machine learning eccellono nel rilevamento di pattern, permettendo loro di segnalare anomalie di rete che potrebbero indicare tentativi di attacchi informatici.

Nel frattempo, un BMS basato sull'AI può utilizzare flussi video e dati dei sensori IoT per rilevare fumo, personale non autorizzato, attività insolite e altre minacce.

Gemelli digitali nella gestione delle strutture

Un gemello digitale di una struttura è una copia virtuale di un edificio reale. I modelli AI utilizzano dati in tempo reale per aggiornare il gemello digitale in modo che corrisponda alle condizioni della sua controparte fisica. I responsabili delle strutture possono utilizzare i gemelli digitali per ottimizzare le prestazioni degli asset simulando le operazioni e prendendo decisioni informate basate sugli esiti generati.

Su larga scala, i gemelli digitali possono supportare l'ottimizzazione a livello di portfolio, aiutando le organizzazioni a valutare le prestazioni degli edifici in più siti e a dare priorità alle iniziative di modernizzazione.

Processo decisionale basato sui dati

I modelli AI possono analizzare rapidamente enormi insiemi di dati storici e in tempo reale, per poi generare previsioni e report attraverso la visualizzazione dei dati per gli stakeholder della struttura.

Presentando dati complessi in formati digeribili, i sistemi di AI forniscono ai leader insight azionabili che guidano processi decisionali più informati e basati sui dati con iniziative strategiche.

Vantaggi dell'AI nella gestione delle strutture

L'AI può contribuire a rendere le operazioni degli impianti più efficienti dal punto di vista energetico, ad aumentare le prestazioni degli asset, a limitare i guasti delle attrezzature e a portare a maggiori risparmi sui costi. Ecco alcuni dei benefici dell'AI nella gestione delle strutture (FM):

  • Costi inferiori: meno inefficienze significano costi operativi inferiori. L'AI semplifica e automatizza le operazioni: automazione dei workflows, manutenzione e altri miglioramenti simili. La conseguente riduzione del consumo di energia, il lavoro ridondante e altri benefici si traducono direttamente in maggiori risparmi sui costi.
  • Maggiore efficienza operativa: i modelli di machine learning utilizzano algoritmi per analizzare i dati e fornire insight azionabili ai facility manager e ad altri leader. L'automazione delle attività di routine e l'elaborazione degli ordini di lavoro possono portare a una maggiore produttività dei tecnici. Nel frattempo, i sistemi intelligenti di gestione degli edifici automatizzano HVAC, illuminazione e sicurezza per massimizzare l'efficienza nell'uso delle risorse.
  • Riduzione dei tempi di inattività: la manutenzione predittiva e quella preventiva sono entrambe più efficaci nel mitigare le interruzioni rispetto ai tradizionali approcci reattivi o di riparazione programmata. Il passaggio alla manutenzione predittiva basato sull'AI può portare a un aumento del tempo di attività da 10% a 20%.
  • Ciclo di vita esteso degli asset: riducendo l'usura inutile e rilevando i primi segni di degrado, le strategie basate sull'AI di gestione degli asset possono estendere la durata di vita degli asset e dell'attrezzatura. Poiché gli asset sono mantenuti in buone condizioni operative, la manutenzione predittiva preserva la funzionalità dell'asset riducendo al contempo la probabilità di sostituzioni premature.
  • Aumento della sostenibilità: ottimizzando continuamente le prestazioni degli edifici e il consumo delle risorse, le strategie di gestione delle strutture basate sull'AI possono aiutare le organizzazioni a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Gli edifici intelligenti monitorano i modelli di occupazione e le condizioni ambientali esterne per aumentare l'efficienza HVAC, abbassando la richiesta di energia e riducendo le emissioni. Queste funzionalità possono anche supportare la rendicontazione ambientale, sociale e di governance (ESG) fornendo dati energetici ed emissioni più accurati e verificabili.
  • Aumento della produttività: l'automazione delle operazioni del sistema HVAC in base all'utilizzo dello spazio e ai modelli di occupazione può aiutare a creare uno spazio di lavoro più confortevole. Mantenere una qualità ottimale dell'aria, temperatura e livelli di umidità può far sentire gli occupanti più pronti a concentrarsi sul lavoro.

Sfide nell'implementazione di AI nella gestione delle strutture

L'implementazione dell'AI nella gestione delle strutture fa spesso parte di un più ampio sforzo di trasformazione digitale, dove i sistemi esistenti, l'isolamento dei dati, le preoccupazioni sulla privacy e la resistenza dei dipendenti possono presentare sfide.

Il superamento di questi ostacoli richiede alle organizzazioni di mitigare:

  • Investimento iniziale elevato: i sistemi di AI possono essere costosi da costruire. I dispositivi più vecchi devono essere aggiornati con sensori IoT o sostituiti con attrezzature con sensori integrati. Il software può anche comportare costi iniziali considerevoli, sia come acquisto una tantum sia come abbonamento SaaS continuo.
  • ROI incerto: alcuni dei benefici della gestione delle strutture basata sull'AI rientrano nella denominazione di "soft return on investment (ROI)", ovvero benefici non monetari non quantificabili come la produttività o la sostenibilità. Tuttavia, queste metriche sono spesso preziose per il successo a lungo termine. Potrebbe essere più difficile presentare un caso basato su metriche di ROI soft agli stakeholder finanziari.
  • Qualità dei dati: i sistemi AI si basano su dati solidi per ottenere le massime prestazioni. Senza una buona organizzazione e integrazione dei dati, un sistema di gestione delle strutture basato sull'AI avrà difficoltà a fornire un alto ROI.
  • Privacy dei dati: maggiore è la quantità di dati che un'organizzazione raccoglie e conserva, maggiore è l'obiettivo che rappresenta per gli attacchi informatici. I sistemi digitali devono essere protetti da potenziali attacchi attraverso forti iniziative di cybersecurity. Distribuire l'AI edge direttamente sui dispositivi IoT può aiutare a chiudere potenziali vettori di attacco.
  • Gestione del cambiamento: far accettare ai dipendenti le iniziative di AI può essere una sfida già di per sé. Le organizzazioni possono reclutare dipendenti chiave per promuovere nuove iniziative e mantenere un morale positivo mentre il personale si adatta a nuovi workflow. I sistemi AI non sostituiranno i responsabili delle strutture: le organizzazioni hanno ancora bisogno di personale qualificato per gestire i sistemi di gestione degli edifici.

AI e gestione tradizionale delle strutture a confronto

Mentre i sistemi FM basati sull'AI sono basati su un approccio proattivo e automatizzato all'efficienza energetica, i modelli tradizionali si basano su riparazioni reattive o programmate e su procedure manuali.

Senza i sensori IoT che guidano la manutenzione predittiva, i tecnici eseguono la manutenzione quando si presentano problemi o secondo programmi fissi, affidandosi a registri cartacei e ispezioni manuali. Allo stesso modo, senza dati di occupazione in tempo reale, i sistemi HVAC funzionano con timer preimpostati indipendentemente dall'effettivo utilizzo dello spazio.

Rispetto a un approccio guidato dall'AI, l'FM tradizionale può portare a costi energetici più elevati, a maggiori tempi di inattività degli asset e a una visibilità limitata dei dati per un processo decisionale meno informato. A livello aziendale, questa visibilità limitata può rendere più difficile il raggiungimento di obiettivi strategici aziendali.

Come iniziare con l'AI nella gestione delle strutture

Implementare con successo un sistema FM con l'AI richiede che le organizzazioni stabiliscano una roadmap chiara e basata su obiettivi. Il sistema AI stesso rappresenta una delle fasi finali del piano.

Le best practice per iniziare a utilizzare l'AI nella gestione delle strutture includono la preparazione dello stack tecnologico, l'organizzazione dei dati e la creazione di linee guida chiare per l'utilizzo:

  1. Preparazione della tecnologia: quando i dati e i sistemi sono frammentati in sistemi isolati, la soluzione di AI avrà difficoltà a ottenere i dati necessari per fare previsioni solide. Le organizzazioni dovrebbero identificare tutti gli strumenti software e hardware che intendono utilizzare, centralizzando tutto in un'unica piattaforma per una fonte di verità unificata. Un sistema computerizzato di gestione della manutenzione (CMMS) è uno di questi esempi.
  2. Elaborazione dei dati: con l'elaborazione dei dati, i data scientist devono unificare tutti i dati rilevanti in set di dati organizzati per l'AI. La raccolta, la preparazione, l'integrazione e l'analisi dei dati sono tutte fasi cruciali del workflow di trattamento dei dati.
  3. Governance dell'AI: attraverso la governance dell'AI, le organizzazioni devono creare standard, regole e guardrail chiari per la privacy dei dati e l'uso dell'AI. Le politiche di governance dell'AI aiutano a prevenire i pregiudizi proteggendo le informazioni di identificazione personale (PII) e altri dati sensibili.
  4. Allineamento stakeholder: I dirigenti e gli altri leader devono essere tutti d'accordo sugli obiettivi dell'iniziativa AI. Qual è il ROI dell'AI? Quali problemi deve risolvere l'iniziativa di AI? Mettere in sintonia il personale chiave aiuterà a garantire un'implementazione fluida, una gestione del cambiamento più semplice e una chiara misurazione del ROI.

Autori

Ivan Belcic

Staff writer

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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