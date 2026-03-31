Cos'è l'AI nella gestione delle strutture?

La gestione delle strutture basata sull'AI utilizza complessi algoritmi di machine learning per trasformare i dati in arrivo dai sistemi degli edifici in insight attuabili e processi automatizzati.

I sistemi e gli asset degli edifici sono dotati di sensori che permettono loro di funzionare come fonti di dati per l'Internet of Things (IoT). In questi edifici intelligenti, i dati in tempo reale provenienti dai sensori IoT permettono un monitoraggio ravvicinato dell'uso, dello stato, dell'occupazione e delle prestazioni di attrezzatura e asset. I modelli AI analizzano i dati dei sensori per scoprire schemi e tendenze che possono essere utilizzati per prevedere potenziali interruzioni, ottimizzare il consumo energetico e prendere altre decisioni critiche.

In alcune implementazioni, l'edge AI consente il trattamento dei dati direttamente su sensori o dispositivi locali, riducendo la latenza e migliorando la resilienza permettendo ai sistemi di costruzione di funzionare anche quando la connettività cloud è limitata.

Le piattaforme di analytics AI integrate con i sistemi di gestione delle strutture (BMS) aiutano i team delle strutture a prendere decisioni operative più informate, che portano a un uso più efficiente degli asset, una pianificazione proattiva della manutenzione e ad altre attività operative. Quando integrato con piattaforme aziendali come i sistemi di gestione degli asset , il software di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) e gli ambienti di analytics, gli insight sulla gestione delle strutture possono informare decisioni strategiche più ampie in più aree. Queste aree includono investimenti, mitigazione del rischio e pianificazione operativa a lungo termine.