Agile e Waterfall sono due delle filosofie di gestione dei progetti più diffuse e rappresentano approcci completamente diversi.

La metodologia Waterfall, descritta per la prima volta in dettaglio nel 1970 (PDF), è una metodologia sequenziale e altamente strutturata. Nella metodologia Waterfall, le fasi di un progetto vengono enumerate prima dell'inizio del progetto e ogni fase deve essere completata prima di intraprendere la successiva. È interessante notare che quell'articolo del 1970, dell'informatico Winston Royce, in realtà riguardava una critica al metodo Waterfall. (Ancora più interessante: il figlio di Royce, Walker Royce, è Chief Software Economist di IBM e ha scritto diversi libri sulla gestione dei progetti)

Agile prende una strada diversa, poiché premia la progressione iterativa, mutevole e adattiva. Comprende e accetta che l'intero ciclo di vita di un progetto non può e non sarà noto all'inizio, implementando strumenti come revisioni e sprint per adattarsi a questa realtà.