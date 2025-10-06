La gestione dei progetti Agile è un approccio alle iniziative individuali, il più delle volte nello sviluppo software o di prodotti, che si basa sui principi Agile di collaborazione, sviluppo iterativo, flessibilità, adattabilità e miglioramento continuo. La gestione degli obiettivi del progetto (tempistiche, risorse, obiettivi, team) è focalizzata attraverso la lente di Agile e può includere uno qualsiasi di diversi framework, tra cui Scrum, Kanban e Lean.
La gestione dei progetti Agile, se raggruppata, può formare un programma che può essere gestito anche con i principi Agile; i programmi raggruppati possono formare un portfolio, come una matriosca.
Agile, come approccio, è nato nel 2001 con la pubblicazione del Manifesto Agile da parte di un gruppo di ingegneri del software. Il Manifesto Agile comprende quattro valori chiave e 12 principi. I valori chiave sono:
I valori preferiti non richiedono l'abbandono di quelli non preferiti. Ad esempio, la filosofia Agile non vieta l'uso di un piano, bensì pone maggiore enfasi sulla risposta e sulla preparazione ai cambiamenti inevitabili.
Come suggerisce il nome, la gestione dei progetti Agile è progettata per funzionare in un mondo pieno di requisiti che cambiano frequentemente. Invece di pianificare meticolosamente ogni fase di un progetto prima che inizi, le attività vengono create rapidamente e regolarmente, riviste, discusse e modificate in risposta al feedback dei team o dei clienti.
Si presume fin dall'inizio che i piani e gli approcci debbano cambiare e che non ci sarà un'adesione incondizionata alla pianificazione iniziale. I singoli membri del team hanno il potere di parlare, senza una gerarchia così rigida come in altri approcci.
Agile e Waterfall sono due delle filosofie di gestione dei progetti più diffuse e rappresentano approcci completamente diversi.
La metodologia Waterfall, descritta per la prima volta in dettaglio nel 1970 (PDF), è una metodologia sequenziale e altamente strutturata. Nella metodologia Waterfall, le fasi di un progetto vengono enumerate prima dell'inizio del progetto e ogni fase deve essere completata prima di intraprendere la successiva. È interessante notare che quell'articolo del 1970, dell'informatico Winston Royce, in realtà riguardava una critica al metodo Waterfall. (Ancora più interessante: il figlio di Royce, Walker Royce, è Chief Software Economist di IBM e ha scritto diversi libri sulla gestione dei progetti)
Agile prende una strada diversa, poiché premia la progressione iterativa, mutevole e adattiva. Comprende e accetta che l'intero ciclo di vita di un progetto non può e non sarà noto all'inizio, implementando strumenti come revisioni e sprint per adattarsi a questa realtà.
La gestione dei progetti Agile è più una filosofia basata su principi generali che una metodologia specifica. Tuttavia, ci sono alcune caratteristiche chiave che si possono trovare nella maggior parte dei progetti Agile.
Uno degli elementi più importanti di Agile è la sua dipendenza dall'iterazione. Questo si ricollega a uno dei quattro valori chiave originali del Manifesto Agile, ovvero quello di creare un software funzionante. Nel metodo Agile, il lavoro viene suddiviso in parti più piccole e gestibili, completate velocemente e riviste frequentemente. Resta inteso che i singoli elementi cambieranno, a volte drasticamente, per rispondere alle sessioni di revisione con gli stakeholder.
Le revisioni sono una parte fondamentale di Agile e forniscono un feedback regolare per il miglioramento continuo attraverso l'iterazione. Esistono variazioni a seconda del particolare framework utilizzato, ma in tutte le versioni di Agile sono presenti sessioni di revisione regolari e frequenti. Nelle sessioni di revisione, tutti i partecipanti sono incoraggiati e autorizzati a parlare apertamente, a differenza di modelli più gerarchici come Waterfall, in cui le decisioni "fluiscono" dall'alto verso il basso.
Agile supporta la collaborazione interdisciplinare e apprezza particolarmente i membri del team con competenze multiple che collaborano in modo estensivo con gli stakeholder in tutta l'organizzazione. In Agile, gli sviluppatori non si isolano durante lo sviluppo del prodotto, ignorando tutti gli altri membri di un team, bensì includono regolarmente tutti i tipi di stakeholder nelle revisioni.
Applichiamo ad esempio i principi Agile a una nuova app di fitness. Gli sviluppatori che creano l'app devono collaborare frequentemente con designer, esperti di fitness, esperti di marketing, venditori e responsabili di programma. Accogliendo tutti gli stakeholder necessari, gli sviluppatori possono integrare feedback essenziali mentre lavorano, al fine di ottenere risultati di alta qualità.
Nei sistemi di gestione dei progetti più vecchi o tradizionali, come il modello Waterfall, vengono seguite rigide gerarchie per far sì che tutti siano concentrati sull'attività. I project manager assegnano le attività, i lavoratori specializzati completano le loro attività individuali e tutti rimangono allineati.
Questo metodo può creare silos, ridurre l'efficienza e silenziare i feedback potenzialmente produttivi dei membri del team che ritengono che non spetti loro parlare.
In un modello Agile, i team sono in genere più piccoli, organizzati autonomamente e fanno affidamento sulla multifunzionalità. Ciascun membro del team può sentirsi maggiormente coinvolto nel progetto e dare il proprio contributo laddove necessario.
I framework per la gestione dei progetti Agile forniscono strutture conformi ai principi Agile. Non tutti i framework sono adatti per ogni progetto, quindi è importante scegliere quello più adeguato.
Scrum, forse il più celebre di tutti i concetti Agile, deriva dallo sport del rugby, in cui tutti i membri della squadra spingono insieme in un momento del gioco breve ma intenso. Nel contesto Agile, Scrum si basa su sprint iterativi con durata fissa, in genere tra una e quattro settimane, pur mantenendo il concetto di teamwork.
Questi sprint iniziano con una pianificazione collaborativa per decidere quali attività e risultati del backlog di prodotto affrontare nel prossimo sprint. La pianificazione dello sprint potrebbe essere guidata da uno scrum master o da un product owner, più un insegnante che un leader, la cui responsabilità è mantenere il team Scrum conforme alle pratiche Agile. Il team si riunisce quindi brevemente ogni giorno per uno scrum quotidiano, della durata non superiore a 15 minuti, per identificare eventuali ostacoli o funzioni di blocco. Questi incontri quotidiani sono vitali per rilevare eventuali problemi, ma devono essere mantenuti il più concisi possibili.
Alla fine di ogni sprint, in quella che viene chiamata retrospettiva sullo sprint, il team esamina il lavoro completato con gli stakeholder esterni al team di sviluppo per identificare eventuali problemi o elementi di cambiamento.
Kanban è una rappresentazione visiva di un workflow, tradizionalmente sotto forma di post-it categorizzati su una bacheca. (Anche se ci sono molte versioni digitali per coloro che vogliono evitare la carta fisica)
Una bacheca Kanban include spesso tre colonne:
Da fare: attività non ancora avviate.
In corso: su cosa sta lavorando il singolo o il sottogruppo.
Completato: singole attività completate.
Tuttavia, queste non sono categorie scolpite nella pietra. A seconda del progetto, potrebbero essere necessarie altre colonne, come "test", "conformità" o "ideazione".
All'interno di ogni colonna ci sono singole attività su post-it cartacei o digitali. Nell'esempio della nostra app, questi post-it potrebbero includere "creare un elenco di esercizi preferiti", "aggiungere video illustrativi" e "implementare una funzionalità di cronometro". Una volta completata ogni attività, il relativo post-it verrà spostato fisicamente (o digitalmente) da una colonna all'altra fino al completamento di tutte le attività.
Sebbene non sia esattamente un framework Agile, la metodologia Lean correlata può essere applicata ai progetti Agile. Nato per il mondo della produzione, Lean si concentra sulla riduzione degli sprechi, della documentazione, della sovrapproduzione e della frammentazione. In abbinamento, le due metodologie vengono talvolta definite Lean Agile. Lean Agile dà priorità all'identificazione del valore, a volte attraverso una rappresentazione visiva chiamata mappatura del flusso di valore, che può aiutare a identificare i colli di bottiglia o le inefficienze.
Il (SAFe), o Scaled Agile Framework, è una knowledge base di di principi organizzativi e di workflow, pratiche e competenze, progettata per aiutare le organizzazioni a implementare un modello Agile su scala enterprise. In SAFe, i team Agile svolgono il loro regolare lavoro attraverso Scrum o altri metodi. Più team insieme costituiscono un Agile Release Train, o ART, e collaborano in modalità multifunzionale per fornire soluzioni incrementali con cadenza regolare. Ogni due settimane, l'ART si riunisce per una demo, che produce commenti e suggerimenti da implementare nello sprint successivo. SAFe incorpora molte metodologie e pratiche Agile e aggiunge alcuni extra per mantenere le grandi organizzazioni allineate al progetto.
La gestione dei progetti Agile ha riscosso molto successo nel settore del software e della tecnologia. Molti oggi vedono il valore delle scelte sagge: uno studio del 2025 (PDF) ha rilevato che il metodo Waterfall è ancora ideale per i progetti semplici, non complicati e prevedibili. Questo studio ha anche rilevato che la gestione dei progetti basata sulla metodologia Agile può essere superiore per i progetti complessi o che cambiano frequentemente. Altri analisti preferiscono un approccio ibrido. "Con [un] approccio misto, le organizzazioni possono raggiungere un equilibrio ottimale che consente loro di adattarsi agilmente alle sfide impreviste senza perdere di vista gli obiettivi finali", scrive Antonio Nieto-Rodriguez su Harvard Business Review.
La gestione dei progetti Agile include un focus sui minimum viable product (MVP). Che si tratti di utilizzare Lean, SAFe o altre metodologie, all'interno dei processi Agile c'è una forte enfasi sulla realizzazione di demo funzionali alla fine degli sprint. Nel software, ciò consente rilasci più rapidi per i consumatori, seguiti da aggiornamenti incrementali via via che il progetto avanza.
Si dà per scontato fin dall'inizio, in una mentalità Agile, che un progetto non solo possa cambiare, bensì che cambierà. L'adattabilità è integrata nei metodi Agile, con attività e progetti discreti e regolari sessioni di revisioni. Ad ogni revisione, i team e gli stakeholder sono incoraggiati a segnalare qualsiasi feedback, interno o proveniente dai clienti, che il team può poi incorporare nel prossimo sprint. L'obiettivo è la soddisfazione del cliente, non l'aderenza alla pianificazione.
I casi di studio hanno dimostrato che le pratiche Agile possono aumentare l'efficienza e la produttività. All'Arizona State University, il dipartimento IT ha istituito pratiche Agile per standardizzare la pianificazione dei progetti attraverso modelli e collaborazione. L'ASU ha utilizzato in modo specifico strumenti per incorporare i principi Lean della riduzione degli sprechi e delle duplicazioni. Il loro approccio è riuscito a creare un nuovo sistema scalabile e ripetibile e altri team in tutta l'università hanno iniziato ad adottare le nuove tecniche.
La metodologia Agile premia una comunicazione aperta, efficiente e potenziata tra molti più stakeholder rispetto a quelli normalmente inclusi. Questa natura interfunzionale vede i rappresentanti di varie parti di un'organizzazione coinvolti nelle discussioni post-scrum. In questo modo, Agile aiuta ad abbattere i silos che possono diventare problematici nelle organizzazioni più grandi.
La natura decentralizzata dei gruppi Agile, che enfatizza le competenze variabili e la flessibilità, consente ai membri del team di utilizzare le proprie competenze nei modi più adeguati. Anche i team si organizzano da soli e hanno l'autonomia di condurre i propri sprint in base alle competenze, piuttosto che in base a un piano che arriva dall'alto.
Sebbene la gestione dei progetti Agile comporti molti vantaggi, ci sono potenziali svantaggi e situazioni per le quali la metodologia Agile potrebbe non essere l'ideale o potrebbe dover essere modificata per soddisfare al meglio le esigenze di un'organizzazione.
Affidarsi a un approccio iterativo, basato sul miglioramento continuo e sui rilasci frequenti durante il ciclo di vita di un progetto, può rendere difficile prevedere quando un progetto sarà "completato" o quanto potrebbe costare. Le roadmap rigorose in un sistema come Waterfall sono accompagnate da una semplice metrica di successo o insuccesso: il prodotto è pronto entro la scadenza oppure non lo è. In Agile, un progetto è in fase di lavoro e miglioramento continui.
Sebbene l'imprevedibilità possa rappresentare una sfida, un approccio Agile a volte può essere un modo per affrontare una realtà, piuttosto che un modo per cercare di dare forma a un ciclo di progetto intrinsecamente caotico. In un certo senso, i metodi Agile possono essere semplicemente associati al caos perché rappresentano il modo più efficace per affrontarlo.
Con un maggiore input da parte di tutta l'organizzazione, e con la natura adattabile degli sprint Agile, è facile scivolare in uno stato di "scope creep". I team possono aggiungere continuamente caratteristiche, lavorando su problemi secondari e terziari, via via che un progetto cresce lentamente ma inesorabilmente verso qualcosa di diverso e più ampio del previsto.
Per risolvere questo problema, lo scope creep deve essere affrontato a intervalli regolari. Eventuali nuove caratteristiche devono essere valutate come essenziali o eccessive.
Le metodologie di gestione dei progetti Agile sono ideali per i membri del team interfunzionali, autonomi e automotivati. I singoli team si organizzano da soli e i membri del team potrebbero essere chiamati a svolgere una serie di mansioni. Questa agilità richiede una mentalità specifica e flessibile e non tutti i membri del team potrebbero lavorare al meglio in queste condizioni. Un team leader efficace può aiutare a insegnare a un team come adattarsi e lavorare in un ambiente Agile.