Cos'è la gestione del flusso di valore?

Le metriche di flusso sono utilizzate per scoprire inefficienze, colli di bottiglia, aree di ottimizzazione e il flusso complessivo di valore. Queste metriche consentono ai team di valutare lo stato attuale dei flussi di valore in ogni fase del processo di sviluppo, aiutandoli a migliorare la produzione e ad migliorare il valore e l'esperienza per i clienti.

Velocità del flusso: nota anche come produttività, la velocità del flusso nel VSM misura la quantità di lavoro completato durante un periodo specifico in un flusso di valore.

Carico del flusso: il carico del flusso misura il volume del lavoro in corso all'interno di un flusso di valore. Il carico del flusso aiuta a determinare come vengono utilizzati i flussi di valore e se sia necessario aumentare o ridurre le risorse per funzionare in modo efficiente.

Tempo del flusso: il tempo del flusso misura il tempo che intercorre tra l'inizio del lavoro su un prodotto o un'iniziativa e il momento in cui vengono rilasciati e iniziano a fornire del valore. È una metrica importante per analizzare e valutare l'efficienza dei workflow.

Efficienza del flusso: l'efficienza del flusso misura la quantità di tempo attivo (quando si lavora attivamente su un'unità) rispetto alla quantità di tempo in cui i team non lavorano attivamente e sono in attesa del completamento di altri lavori. Le lunghe attese per le consegne e i bassi tassi di efficienza possono essere segni di una perdita di tempo per il personale e di difficoltà che stanno rallentando la produzione.

Lead time: il lead time si riferisce al tempo necessario per passare dall'ideazione alla consegna del prodotto, oppure alla quantità di tempo che intercorre tra l'identificazione di una modifica o di un aggiornamento necessari e il momento in cui la modifica viene implementata. Tempi di consegna lunghi rallentano i processi di produzione e rendono l'aggiornamento dei sistemi o l'avvio di nuove funzionalità inefficienti.



Mean time to remediation (MTTR): l'MTTR è il tempo necessario per riparare e ripristinare un'interruzione del servizio o un errore di sistema. La riduzione dell'MTTR e il miglioramento della reattività dei sistemi interni contribuiscono a migliorare l'esperienza del cliente e a ridurre i rischi per la sicurezza.

Change failure rate (CFR): il CFR misura la frequenza con cui gli aggiornamenti causano errori o interruzioni del servizio. La comprensione di questa frequenza aiuta i team a valutare il processo di sviluppo. Se le percentuali di CFR sono elevate, i team potrebbero dover implementare test più rigorosi prima che il codice o gli aggiornamenti siano forniti ai clienti, così da ridurre il numero di errori.

Frequenza di distribuzione: diversamente dal CFR, la frequenza di distribuzione misura il tasso e la velocità degli aggiornamenti di successo e della fornitura di nuovo codice.