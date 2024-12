Le principali metriche del servizio clienti che dovresti misurare

Il tempo medio di gestione è diverso dal tempo medio di risoluzione perché è specifico del tempo che un cliente trascorre al telefono durante un'interazione con il servizio. È un altro modo per misurare l'efficienza di un team di assistenza clienti. Questa metrica è importante per l'esperienza di supporto clienti ed è una metrica importante del servizio clienti. È anche importante notare che questa metriche non tiene conto del tempo che un cliente trascorre in attesa o in coda.



Come si misura: un'azienda misura il tempo medio di gestione sommando il tempo medio di conversazione, il tempo medio di attesa e il tempo totale impiegato per le attività in seguito alla chiamata, dividendo il totale per il numero di chiamate ricevute. Si tratta di una metrica complicata perché gli agenti devono trovare il giusto equilibrio tra velocità e qualità. La metriche possono essere eseguite anche per le e-mail sommando tutti i minuti (tempo impiegato dall'apertura dell'e-mail alla risoluzione), dividendoli per il numero totale di ticket ricevuti.