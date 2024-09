Sia i professionisti che gli analisti conoscono i social media attraverso numerosi siti Web e canali: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Reddit e molti altri.

La social media analytics è un'analisi più ampia rispetto a metriche come Mi piace, follower, retweet, anteprime, clic e impressioni raccolte da singoli canali. Inoltre, differisce dalla reportistica offerta dai servizi che supportano campagne di marketing come LinkedIn o Google Analytics.



La social media analytics utilizza piattaforme software appositamente progettate che funzionano in modo simile agli strumenti di ricerca sul web. I dati relativi a parole chiave o argomenti vengono recuperati tramite query di ricerca o web "crawler" che si estendono su tutti i canali. I frammenti di testo vengono restituiti, caricati in un database, categorizzati e analizzati per ricavare insight significativi.



La social media analytics include il concetto di social listening, che monitora i canali social alla ricerca di problemi e opportunità. Gli strumenti di social media analytics in genere incorporano il listening in una reportistica più completa che coinvolge l'ascolto e l'analisi delle prestazioni.