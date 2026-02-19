Cos'è la supply chain MRO?

La manutenzione predittiva e una solida strategia di inventario aiutano le organizzazioni ad anticipare le potenziali interruzioni di produzione e a mitigare i fermi di produzione. Avere a disposizione i ricambi e i materiali MRO giusti quando si verificano interruzioni significa che i team di manutenzione possono intervenire tempestivamente e ridurre al minimo i tempi di inattività delle linee di produzione.

La gestione degli asset e la gestione dell'inventario sono entrambe componenti critici di una Strategia MRO orientata al massimo tempo di attività e a un bottom line più solido.