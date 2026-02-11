Dal punto di vista organizzativo, le visite ripetute aumentano i costi operativi e bloccano le risorse da altri ordini di lavoro, entrambi fattori che influiscono negativamente sui profitti. Se il tecnico riesce a risolvere il problema senza bisogno di follow-up, sia lui che l'attrezzatura che utilizza saranno invece disponibili per altri lavori.

Poiché l'FTFR influisce sia sul tasso di fidelizzazione che sulla redditività, è uno dei benchmark più importanti per i fornitori di servizi e manutenzione. FTFR è un moltiplicatore operativo che minimizza il tempo sprecato e semplifica l'allocazione delle risorse, permettendo ai fornitori di servizi di completare più lavori in meno tempo e a costi inferiori.

Come riflesso della qualità della formazione, della disponibilità dei componenti, dell'accuratezza della programmazione e della documentazione, FTFR funziona come indicatore composito della maturità del servizio.