Il tuo team in prima linea è composto da tecnici del servizio sul campo, pianificatori della manutenzione e supervisori delle prestazioni sul campo. Richiedono piani di lavoro e istruzioni di lavoro per guasti e riparazioni dell'asset. Utilizzando un modello ibrido di AI o machine learning (ML), puoi addestrarlo su dati aziendali e pubblicati, compresi nuovi asset e siti acquisiti.

Attraverso un dialogo interattivo, è possibile generare analytics e fornire tempestivamente contenuti al tuo team. L'accesso a queste conoscenze può aumentare il tempo di attività del servizio sul campo del 10-30% e aumentare i tassi di correzioni al primo tentativo del 20%, con conseguente risparmio sui costi, miglioramento della produttività dei lavoratori e maggiore soddisfazione dei clienti.