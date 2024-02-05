Ogni gestore di asset, indipendentemente dalle dimensioni dell'organizzazione, ha mandati simili: semplificare la manutenzione, migliorare l'affidabilità degli asset o dell'attrezzatura e ottimizzare i workflow per migliorare la qualità e la produttività. In un recente studio dell'IBM Institute for Business Value dei chief supply chain officer, quasi la metà dei rispondenti ha dichiarato di aver adottato nuove tecnologie in risposta alle sfide.
C'è ancora più aiuto all'orizzonte con la potenza dei foundation model dell'intelligenza artificiale (AI) generativa, combinata con l'AI tradizionale, per esercitare un maggiore controllo sugli ambienti complessi degli asset. Questi foundation model, basati su modelli linguistici di grandi dimensioni, sono addestrati su grandi quantità di dati non strutturati ed esterni. Possono generare risposte come testo e immagini, interpretando e manipolando contemporaneamente i dati esistenti.
Esplora 6 modi in cui l'AI generativa può ottimizzare le operazioni di gestione degli asset, tra cui servizio sul campo, manutenzione e conformità. L'AI generativa può:
Il tuo team in prima linea è composto da tecnici del servizio sul campo, pianificatori della manutenzione e supervisori delle prestazioni sul campo. Richiedono piani di lavoro e istruzioni di lavoro per guasti e riparazioni dell'asset. Utilizzando un modello ibrido di AI o machine learning (ML), puoi addestrarlo su dati aziendali e pubblicati, compresi nuovi asset e siti acquisiti.
Attraverso un dialogo interattivo, è possibile generare analytics e fornire tempestivamente contenuti al tuo team. L'accesso a queste conoscenze può aumentare il tempo di attività del servizio sul campo del 10-30% e aumentare i tassi di correzioni al primo tentativo del 20%, con conseguente risparmio sui costi, miglioramento della produttività dei lavoratori e maggiore soddisfazione dei clienti.
Gli ordini di lavoro guidano l'attività, affidandosi ai piani di lavoro e ai piani di lavoro per autorizzare e fornire le risorse per gestire le attività. Il processo stesso, sebbene semplice, richiede molto tempo, il che non sorprende che la pianificazione degli ordini di lavoro spesso subisca ritardi.
L'AI generativa potenzia i foundation model addestrandoli con tutte le istruzioni, le parti, gli strumenti e le competenze necessari per un asset o una classe specifici, consentendo la generazione di piani di lavoro. Questo migliora le funzionalità del tuo personale, con un conseguente aumento del 10%-20% della competenza in materia di pianificazione. Inoltre, l'AI generativa può facilitare l'automazione e consigliare aggiornamenti agli standard di manutenzione, portando potenzialmente a un aumento della conformità del 10%-25%.
L'affidabilità è un indicatore chiave di prestazioni di importanza critica in qualsiasi azienda basata sugli asset. Purtroppo, gli ingegneri esperti in affidabilità stanno abbandonando molti siti, con conseguente limitazione delle risorse per la formazione dei sostituti. Utilizzando modelli ibridi AI/ML, l'AI generativa genera analisi dei guasti e degli effetti a partire dai dati storici, consentendoti di dare priorità ai guasti seriali e ridurli fino al 25%-50% mentre aumenta l'affidabilità del sito del 10%-15%.
I foundation model di AI generativa possono essere addestrati sugli standard delle classi di asset, tra cui la storia lavorativa, i piani di manutenzione, i piani di lavoro e le parti di ricambio. Identificano e raccomandano la conformità agli standard attuali per gli asset esistenti. Migliorando le competenze del personale, le analisi dell'AI generativa prolungano la durata degli asset del 15%-20% e aumentano il tempo di attività di circa il 5%-10%.
Una volta completati gli ordini di lavoro, spesso viene segnalata la necessità di passare a quello successivo. Tuttavia, l'analisi intelligente degli ordini di lavoro completati può rivelare aree in cui i processi di conformità o manutenzione devono essere migliorati. L'AI generativa può consigliare aggiornamenti per migliorare l'efficacia della manutenzione programmata del 15%-25% e creare nuovi piani di lavoro basati sul piano di lavoro completato se assenti, quindi aumentando la competenza di pianificazione del 10%-20%.
L'AI generativa fornisce assistenza in tempo reale per la sicurezza dei settori, del sito o dell'asset e la conformità normativa, riducendo le multe del 25% e migliorando la conformità fino al 50%. L'addestramento di modelli che utilizzano linee guida di sicurezza pubblicate, normative, documenti regolatori, decisioni e fonti di dati interne migliora in modo significativo la velocità, la precisione e il tasso di successo delle pratiche regolatorie per pianificatori e tecnici.
