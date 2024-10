Che cos'è l'ottimizzazione dell'inventario?

Le soluzioni di ottimizzazione dell'inventario utilizzano dati, analisi e algoritmi avanzati per stabilire i livelli di inventario ottimali per ogni unità di stoccaggio (SKU) lungo la supply chain.

Dipende da un'accurata previsione della domanda, ovvero dalla supposizione della quantità di prodotti che i clienti acquisteranno in futuro. Queste previsioni si basano su dati storici, tendenze di mercato, stagionalità e altri fattori.

Le aziende stabiliscono quindi la quantità ottimale di inventario da conservare in base a:

Tempi di consegna , ovvero il tempo necessario per ricevere l'articolo dal fornitore o dal produttore





Tempo di elaborazione in entrata , ovvero il tempo necessario per elaborare l'articolo una volta arrivato nelle tue strutture





Tempo di elaborazione in uscita , che tiene conto del tempo e dell'impegno necessari per preparare l'articolo per la spedizione al cliente finale





Il costo dello stoccaggio della merce invenduta

Per garantire il rifornimento dell'inventario, le aziende stabiliscono un punto di riordino o il momento specifico in cui ordinare nuove scorte per evitare che queste alla fine si esauriscano. Possono anche prendere in considerazione le scorte di sicurezza, che rappresentano scorte extra conservate come cuscinetto per tenere conto della variabilità della domanda o dell'offerta. E i piani di inventario devono essere rivisti e aggiornati regolarmente in base ai dati in tempo reale e alle mutevoli condizioni di mercato.