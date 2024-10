Per anni, i professionisti della supply chain hanno misurato il successo in base alla capacità di ridurre i costi e aumentare l'efficienza. Il Just-in-time (JIT) è diventato una forma d'arte e i maestri di questa pratica hanno raggiunto nuovi livelli di precisione. Le merci arrivavano esattamente quando necessario, gli sprechi e i costi di mantenimento erano ridotti al minimo e prevalevano le strategie basate su un unico fornitore per ragioni di semplicità e risparmio sui costi.

Poi, il 2020 ha sconvolto molte strategie JIT: la trasformazione è stata troppo grande da assorbire e gli ecosistemi della supply chain non erano stati concepiti per adattarsi. Nel momento in cui abbiamo iniziato a renderci conto del fatto che l'incertezza è destinata a persistere, c'è stato un risveglio nella disciplina della supply chain per quanto riguarda la resilienza. È giunto il momento di cambiare l'attenzione maniacale per l'efficienza con una che bilanci sia l'efficienza che la resilienza. Gli esperti della supply chain dell'industria e del mondo accademico sottolineano che è possibile per le aziende trovare un equilibrio tra il just in time e il just in case. Wendy Tate, professoressa di gestione della supply chain presso l'Università del Tennessee e co-redattrice capo del Journal of Purchasing and Supply Chain Management, ha detto bene (link esterno a ibm.com): "Eliminare gli sprechi è una buona cosa, ma l'inventario non è necessariamente sinonimo di spreco. Eliminare gran parte dell'inventario significa introdurre rischi. In breve, dobbiamo riconsiderare il significato di JIT e i compromessi che comporta". Ora è chiaro che la resilienza deve comprendere la capacità di adattarsi rapidamente alle interruzioni e persino di trarne vantaggio, preservando il più possibile l'efficienza.

Secondo Geraint John (link esterno a ibm.com), Vice President Analyst della practice Supply Chain di Gartner, "I dirigenti della supply chain riconoscono in modo schiacciante la necessità di rendere le loro reti più resilienti e agili". Gartner definisce la resilienza della supply chain come la capacità di adattarsi ai cambiamenti strutturali modificando le strategie, i prodotti e le tecnologie della supply chain, e l'agilità come la capacità di percepire e rispondere a cambiamenti imprevisti della domanda o dell'offerta in modo rapido e affidabile, senza sacrificare costi o qualità.

I leader della supply chain con cui IBM ha parlato abbracciano questa nuova attenzione alla resilienza della supply chain e cercano un approccio che minimizzi il compromesso tra JIT e pianificazione dell'incertezza. In questo blog esploreremo le best practice che promuovono la resilienza della supply chain basandoci su questa definizione. Ciò include lo sviluppo della resilienza nei framework della supply chain espandendo e migliorando gli ecosistemi e le relazioni con i partner, mantenendo al contempo l'attenzione sull'efficienza e sulla soddisfazione delle aspettative dei clienti. Conoscendo le opzioni a disposizione, prendendo decisioni basate sui dati e mantenendo la comunicazione con i clienti e gli altri stakeholder, è possibile trovare il giusto equilibrio per il proprio business.

Perché la resilienza della supply chain è importante?

Le supply chain sono la spina dorsale dell'economia globale. Inoltre, sono diventate sempre più complesse e ora includono centinaia di fornitori, provider di servizi e centri di produzione e distribuzione sparsi in tutto il mondo. Poiché la vita come la conosciamo dipende dalla capacità delle supply chain globali di ottenere approvvigionamenti e collaborare efficacemente con i partner commerciali, le reti business-to-business devono essere costruite tenendo conto della resilienza. E anche di fronte all'incertezza, le aziende possono fornire i prodotti giusti nel posto e nel momento giusti e persino superare la concorrenza.

Sebbene le interruzioni delle supply chain possano variare in termini di entità e impatto, chiunque abbia lavorato nella gestione della supply chain per un po' sa che le interruzioni sono inevitabili. Tuttavia, uno studio mostra che il 60% dei leader della supply chain afferma (link esterno a ibm.com) che le proprie supply chain sono state progettate per l'efficienza dei costi, non per la resilienza.

Le supply chain sono state così ottimizzate per ridurre sprechi e costi che, quando i responsabili della supply chain hanno dovuto prendere decisioni rapide per affrontare cambiamenti radicali nella domanda, nell'offerta e nella logistica, le loro opzioni erano limitate. Mancavano i dati e un solido ecosistema e relazioni con i partner per trovare alternative praticabili per mantenere attive le loro supply chain. Infatti, uno studio del World Economic Forum (link esterno a ibm.com) ha rilevato che solo il 12% delle principali aziende globali è sufficientemente protetto da future interruzioni nella supply chain e nelle operazioni, mentre il restante 88% necessita urgentemente di misure aggiuntive per rafforzare la resilienza.

Le moderne supply chain devono essere in grado di adeguare in modo rapido ed efficiente le operazioni per gestire le interruzioni e persino anticiparle per ridurre al minimo l'impatto degli eventi prima che si verifichino. Con l'accesso a dati attendibili e in tempo reale e a un solido ecosistema di partner, le aziende all'avanguardia nell'innovazione stanno sfruttando le interruzioni per migliorare i risultati aziendali, non solo i ricavi, ma puntando sull'ottimizzazione dei costi e superando le aspettative dei clienti.

Come iniziare con la resilienza della supply chain



Quando si verificano interruzioni dell'attività, i professionisti della supply chain possono trovarsi ad affrontare pressioni sulla fornitura, limitazioni logistiche, drastici cambiamenti nel mix della domanda, mancanza di visibilità sul conteggio delle scorte e limitazioni di posizione e capacità. E questo elenco è tutt'altro che completo.

Ecco perché le aziende stanno dando la priorità alla resilienza della supply chain: l'87% delle organizzazioni (link esterno a ibm.com) intervistate da Gartner intende investire nella resilienza della supply chain nei prossimi due anni. Se la tua organizzazione ha piani simili, ecco cinque suggerimenti per assicurarti di costruire la tua strategia su una base solida che ti consenta di ridurre al minimo il compromesso tra efficienza e resilienza:

1. Mantieni i clienti sempre in primo piano. Una lezione fondamentale che i responsabili della supply chain hanno imparato è che i clienti desiderano sempre più una visibilità completa delle supply chain, dall'inventario alla logistica. Le aziende devono fornire tutto ciò per soddisfare le aspettative dei clienti. Secondo un nuovo sondaggio condotto da Morning Consult per conto di IBM su 2.200 consumatori adulti, due terzi hanno dichiarato di aspettarsi di avere opzioni di consegna (67%) e inventario (65%) immediatamente disponibili quando fanno acquisti online, mentre il 64% afferma di rivolgersi altrove per l'acquisto di un articolo se non è disponibile per la consegna entro una o due settimane. Anche le aziende B2B sono sottoposte a una pressione inaspettata per offrire esperienze digitali paragonabili a quelle offerte dal mercato consumer. In effetti, più del 70% degli acquirenti B2B afferma di passare agli acquisti da remoto o digitali.

2. Digitalizza per poter automatizzare. La capacità di generare dati granulari e sicuri in tempo reale sulla supply chain è passata dall'essere un optional, a diventare una necessità. Ma è difficile essere agili se ci si affida a moduli manuali, fax ed e-mail per le transazioni aziendali. Dare priorità alla digitalizzazione dei processi manuali essenziali è un primo passo fondamentale per garantire la visibilità di dati accurati e in tempo reale, nonché una connettività senza attriti con i fornitori. Questo ti consentirà di rilevare i problemi prima che abbiano un impatto sui tuoi clienti e sulla tua attività, aumentando al contempo l'efficienza.

3. Eliminare i silos. Per molte organizzazioni, i dati sono sparpagliati in sistemi a silos all'interno e all'esterno dei confini organizzativi, per cui i team non dispongono delle informazioni di cui hanno bisogno quando e dove ne hanno bisogno. Una visibilità completa e in tempo reale delle attività di inventario e workflow in tutta la tua organizzazione ti consente di ottimizzare le prestazioni della supply chain, soddisfare le aspettative dei clienti e ottenere un vantaggio competitivo. Questo include la visibilità su più reparti e divisioni e sull'ecosistema esteso di fornitori e partner. È inoltre necessario essere in grado di gestire enormi quantità di dati interni ed esterni sparsi in sistemi a silos, provenienti da fonti diverse e disponibili in formati diversi. Grazie alla capacità di integrare tutte le fonti di dati rilevanti e di creare un quadro completo, è possibile prendere decisioni più consapevoli sulla supply chain e promuovere l'azione.

4. Valuta la tua strategia di sourcing. Le aziende stanno sempre più diversificando le loro strategie di approvvigionamento per identificare più fornitori di beni e servizi e ridurre ulteriormente la loro esposizione integrando fornitori in diverse aree geografiche. Ma forse ancora più importante è la forza delle relazioni con i fornitori. Gli ecosistemi della supply chain basati su partnership realmente collaborative promuovono maggiore creatività e flessibilità nel modo in cui si affrontano e si mitigano le interruzioni. Quando le relazioni con i partner commerciali sono costruite a lungo termine su una base di fiducia, è possibile soddisfare in modo più efficace le aspettative dei clienti, bilanciando costi e rischi.

5. Preparati per un processo di lunga data. La resilienza della supply chain non è un progetto una tantum, ma un processo continuo. Una strategia per la resilienza oggi, potrebbe non essere una strategia adatta anche domani. Le fonti, i tipi e le lunghezze delle interruzioni cambiano. La tua attività è dinamica. E le aspettative dei clienti continuano ad aumentare. L'unica costante è l'esigenza di opzioni che ti consentano di creare una rete di sicurezza fin da subito e di modificarla man mano che la tua attività e il tuo ambiente operativo evolvono. La resilienza non è una funzione separata, ma deve essere integrata nei team funzionali esistenti nella supply chain.

Best practice per la resilienza della supply chain

La resilienza della supply chain richiede un approccio multiforme che varia in base all'organizzazione, al settore, ai clienti e al ruolo all'interno della rete aziendale. Ecco solo alcune delle best practice che le organizzazioni stanno adottando per costruire una supply chain più resiliente.

Conosci le tue opzioni. La forza del tuo ecosistema di partner contribuisce direttamente alla resilienza della supply chain. Quando si è vincolati a un unico fornitore, le tue opzioni sono limitate, quindi è necessario cercare nuovi modi per creare e mantenere la fiducia e la trasparenza con più partner. Tecnologie come la blockchain possono aiutare a semplificare e accelerare l'identificazione, l'onboarding e la gestione dei fornitori, definendo il tono delle relazioni reciprocamente vantaggiose. Uno scambio di informazioni sicuro e scalabile alimenta la trasparenza e la fiducia, consentendoti di comprendere meglio le opzioni su cui agire per ottenere risultati migliori per i clienti e per l'azienda.

La forza del tuo ecosistema di partner contribuisce direttamente alla resilienza della supply chain. Quando si è vincolati a un unico fornitore, le tue opzioni sono limitate, quindi è necessario cercare nuovi modi per creare e mantenere la fiducia e la trasparenza con più partner. Tecnologie come la blockchain possono aiutare a semplificare e accelerare l'identificazione, l'onboarding e la gestione dei fornitori, definendo il tono delle relazioni reciprocamente vantaggiose. Uno scambio di informazioni sicuro e scalabile alimenta la trasparenza e la fiducia, consentendoti di comprendere meglio le opzioni su cui agire per ottenere risultati migliori per i clienti e per l'azienda. Prendi decisioni basate sui dati. Quando si crea una base di visibilità end-to-end lungo tutta la supply chain, in ogni fonte di domanda e offerta, inclusi i dettagli su clienti, ordini e inventario, è possibile identificare potenziali punti deboli e sviluppare piani di emergenza. La sovrapposizione di tecnologie chiave come l'AI, il machine learning e l'analisi consente di ottenere informazioni sull'impatto di eventi esterni che potrebbero causare interruzioni. Grazie a una conoscenza approfondita del funzionamento quotidiano della tua attività, puoi trarre vantaggio da una serie di approcci per affrontare sfide su più livelli. Infatti, quasi la metà dei consumatori intervistati da Morning Consult per conto di IBM ha dichiarato di essere più propensa ad acquistare da un'azienda che utilizza tecnologie avanzate come l'AI per contribuire a ridurre i ritardi nelle spedizioni. Quindi, ti suggeriamo di utilizzare AI e analytics per sbloccare nuove opportunità e prendere decisioni migliori.

Quando si crea una base di visibilità end-to-end lungo tutta la supply chain, in ogni fonte di domanda e offerta, inclusi i dettagli su clienti, ordini e inventario, è possibile identificare potenziali punti deboli e sviluppare piani di emergenza. La sovrapposizione di tecnologie chiave come l'AI, il machine learning e l'analisi consente di ottenere informazioni sull'impatto di eventi esterni che potrebbero causare interruzioni. Grazie a una conoscenza approfondita del funzionamento quotidiano della tua attività, puoi trarre vantaggio da una serie di approcci per affrontare sfide su più livelli. Infatti, quasi la metà dei consumatori intervistati da Morning Consult per conto di IBM ha dichiarato di essere più propensa ad acquistare da un'azienda che utilizza tecnologie avanzate come l'AI per contribuire a ridurre i ritardi nelle spedizioni. Quindi, ti suggeriamo di utilizzare AI e analytics per sbloccare nuove opportunità e prendere decisioni migliori. Gestisci le aspettative. Non puoi evitare ogni interruzione, non importa quanto ci provi. Parte della resilienza della supply chain consiste nel pianificare gli imprevisti ed essere sempre in grado di definire e gestire le aspettative. Una volta presa una decisione e comunicata ai clienti, mantieni aperte queste linee di comunicazione. Con l'inventario sempre aggiornato e le informazioni sugli ordini a portata di clic, puoi comunque offrire valore ai clienti anche quando sorgono ulteriori complicazioni. Dimostrare di avere l'intenzione di intraprendere la strada migliore in quel momento per ottimizzare i risultati è un passo importante verso la protezione del brand.

Soluzioni per la resilienza della supply chain

Le tensioni nella supply chain continuano a rappresentare una preoccupazione costante per tutti. Quindi, sviluppare resilienza nella supply chain non è mai stato così importante. IBM conosce ciò che è necessario per creare resilienza nei framework, negli ecosistemi e nelle relazioni della supply chain, mantenendo al contempo l'attenzione sull'efficienza e soddisfacendo le aspettative dei clienti.

Per aiutarti nel tuo percorso, prendi in considerazione le seguenti soluzioni:

IBM Supply Chain Intelligence Suite – Una soluzione di ottimizzazione e automazione della supply chain basata sull'AI che aiuta ad accelerare il time to value, aumentare l'agilità della supply chain e migliorare la resilienza attraverso insight fruibili, workflow più intelligenti e automazione dell'intelligence. Soluzioni come IBM Blockchain Transparent Supply consentono di creare il proprio ecosistema blockchain per promuovere la visibilità della supply chain, condividere i dati in modo sicuro con partner di fiducia e aumentare l'efficienza. Grazie all'intelligenza artificiale leader del settore, IBM Supply Chain Control Tower offre la visibilità che ti serve per orchestrare la tua rete di supply chain end-to-end, identificare e comprendere l'impatto degli eventi esterni per prevedere le interruzioni e intraprendere azioni basate su raccomandazioni per mitigare gli effetti a monte e a valle.

IBM Sterling Supply Chain Business Network – Una rete business-to-business affidabile e scalabile che aiuta ad automatizzare e orchestrare i processi della supply chain e la collaborazione con i partner su un'unica piattaforma basata sul cloud. Supporta i picchi di volume di qualsiasi tipo di transazione con alta disponibilità e insight sui dati basati sull'AI per aiutarti a rilevare anomalie e intraprendere azioni correttive per evitare interruzioni. Unifica dati, insight e azioni della supply chain tra clienti, partner e fornitori in un'unica rete aziendale.

IBM Sterling Order Management : offri esperienze ottimali ai clienti con una piattaforma completa di evasione degli ordini omnicanale che ti consente di ottimizzare per il presente e prepararti per il futuro. Accelera la trasformazione semplificando la tecnologia e la complessità dell'implementazione per offrire funzionalità di evasione degli ordini omnicanale, come il ritiro fuori dal negozio, l'acquisto online con ritiro presso il punto vendita (BOPIS) e la spedizione tra punti vendita (SFS). Consenti alla tua azienda di massimizzare i risultati gestendo business rules adatte ai tuoi clienti e alla tua azienda.

Ovunque ti trovi nel tuo percorso verso la resilienza della supply chain, siamo a disposizione per aiutarti a esplorare le tue opzioni e sfruttare nuovi modi per trovare l'equilibrio tra efficienza e resilienza.