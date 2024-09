Che acquistino in negozio oppure online, i clienti di oggi hanno esigenze sempre più sofisticate. Si aspettano non solo che l'inventario sia disponibile, ma anche che le opzioni di consegna siano più ecologiche e che il supporto sia impeccabile. Per arricchire il percorso del cliente attraverso i negozi fisici e le piattaforme di e-commerce, hai bisogno di una strategia omnicanale B2C avanzata e di una piattaforma di gestione degli ordini progettata per aiutarti a tenere il passo con richieste in rapida evoluzione.

IBM® Sterling Order Management consente ai rivenditori al dettaglio di superare le aspettative dei clienti accelerando l'automazione e la trasformazione digitale con una tecnologia semplice e scalabile. Offri un'esperienza utente senza attriti in tutti i punti di contatto, basata su dati dei clienti affidabili per mantenere le promesse fatte.