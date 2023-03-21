Il collegamento mancante: perché la visibilità è essenziale per creare una supply chain resiliente

La visibilità della supply chain rappresenta l’anello debole da quando le onde d’urto del 2020 si sono propagate in tutto il mondo e i consumatori hanno avvertito l’impatto dei problemi legati alla supply chain su larga scala. Ma cosa significa visibilità della supply chain? In genere è definita come la tracciabilità di parti, componenti o prodotti in transito dal produttore alla destinazione, con l'obiettivo di migliorare e rafforzare la supply chain rendendo i dati visibili, fruibili e facilmente accessibili a tutti gli stakeholder, incluso il cliente.
Sebbene sia chiaro che quegli eventi dirompenti abbiano costretto i leader della supply chain a riesaminare quanto siano resilienti le loro reti, la piena visibilità rimane irraggiungibile per molti. Perché? Il motivo si riduce a una sola parola: barriere.
Esistono barriere di visibilità all'interno dei processi della supply chain e tra silos, applicazioni, fornitori e clienti. Queste barriere impediscono di vedere quando un ordine viene spedito, cosa è stato spedito o se ci sono modifiche a un ordine. Questo spesso porta a esaurimenti di scorte, problemi di soddisfazione del cliente e spese elevate. È spesso difficile identificare la causa principale di questi problemi e prevenire che si ripresentino in futuro. Secondo Gartner, il 60% dei responsabili della supply chain afferma che le proprie supply chain sono state progettate per l'efficienza dei costi, non per la resilienza. E poiché uno dei principali driver della resilienza è la visibilità, si può vedere dove affonda le radici questo problema.
Diamo un'occhiata più da vicino a come ottenere una visibilità di alto livello sulle lacune della supply chain possa aiutarti a ottenere una chiarezza che potrebbe sembrare irraggiungibile.
Se non hai visibilità sulla supply chain, non puoi vedere dove vanno gli ordini una volta effettuati. Senza visibilità, non puoi vedere tutto ciò che accade nella tua supply chain in tempo reale, inclusi lo stato di un ordine, la data di ogni fase del processo mentre procede lungo la timeline, i documenti associati e le potenziali eccezioni. Se non si ha trasparenza su tutte queste variabili man mano che si presentano, è inevitabile che si verifichino problemi che finiranno per incidere negativamente sui profitti della propria attività e creare partner commerciali insoddisfatti. Le aziende con cui abbiamo parlato lo chiamano "buco nero". Quando non riesci a trovare e spiegare i documenti in entrata o in uscita ai partner commerciali, questo è un problema.
Avere visibilità ti permetterà di inserire un numero d'ordine o di documento e vedere istantaneamente tutti i documenti associati presentati in un formato facile da leggere. Dovrebbe inoltre consentire agli utenti non tecnici di visualizzare facilmente questi documenti, di verificarne lo stato attuale e di identificare problemi importanti fino al livello di singola voce.
La visibilità in tempo reale della tua supply chain significa poter tracciare gli ordini e avere insight su cosa contiene. Significa anche poter identificare discrepanze tra ordini (soprattutto se sono stati modificati), spedizioni e fatture, senza dover incrociare manualmente i dati di più sistemi. Avere una visione chiara della propria rete consente di visualizzare il tasso di evasione degli ordini e i tempi di consegna delle spedizioni. La visibilità ti permette anche di conciliare fatture con ordini di acquisto, documentazione di spedizione e ricevute per identificare discrepanze di quantità e prezzo. Questo è un fattore critico quando si tratta di essere proattivi e di individuare i problemi prima che diventino costosi grattacapi.
Il 69% dei consumatori "è molto meno propenso ad acquistare presso un rivenditore in futuro se un articolo acquistato non viene consegnato entro due giorni dalla data promessa".
Se sei costantemente all'oscuro riguardo al sapere se un ordine è stato modificato, identificare carenze prima che arrivi un ordine o tracciare un ordine in tempo reale, allora hai bisogno di uno strumento di visibilità. Una soluzione all'avanguardia ti consentirà di ottenere una corrispondenza dei documenti a tre e quattro vie, fondamentale per ottenere una visibilità completa. Dovrebbe anche aiutarti a correlare tutti gli ordini con le accettazioni, gli ASN, la ricezione e le fatture corrispondenti per garantire che ciò che è stato ordinato corrisponda a ciò che è stato ricevuto prima di pagare una fattura. Ciò ti aiuterà ad aumentare l'accuratezza, a risparmiare denaro e a mantenere registri accurati.
Eventuali modifiche o discrepanze nei tuoi documenti non dovrebbero sorprenderti. È essenziale sapere se un documento non è stato elaborato, non è stato ricevuto in tempo o presenta valori mancanti. Se non riesci a creare regole di eccezione per monitorare in modo proattivo e ricevere notifiche sulle irregolarità nei tuoi documenti, allora ti manca la visibilità della supply chain. Una soluzione dovrebbe inviare queste notifiche tramite app e tramite e-mail per garantire completa trasparenza. Le eccezioni stesse dovrebbero consentirti di visualizzare l'ordine e i documenti associati. Grazie agli avvisi proattivi, puoi promuovere la responsabilità dei problemi ed evitare discrepanze prima che si trasformino in grossi grattacapi.
I produttori e i distributori spendono l'8% di tutti i ricavi per pagare gli addebiti dei rivenditori ogni anno. Potrebbe non sembrare molto a prima vista, ma per un'azienda che incassa 10 milioni di dollari all'anno, si tratta di ben 800.000 dollari spesi per coprire gli addebiti.
Grazie alla visibilità completa della tua supply chain, puoi garantire che le spedizioni vengano effettuate nei tempi previsti e con una precisione del 100%. D'altra parte, se sei un rivenditore, non vuoi perdere visibilità sui livelli di inventario una volta effettuato un ordine. Grazie alla visibilità completa, puoi vedere tutto ciò che accade dopo aver effettuato un ordine e sapere esattamente quando arriverà nel tuo magazzino. Con questo tipo di sicurezza, non sarà più necessario aumentare le scorte di sicurezza e l'inventario in eccesso.
Secondo il Business Continuity Institute, il 72% dei fornitori che hanno affrontato un guasto nella loro supply chain non hanno avuto la visibilità completa e in tempo reale necessaria per trovare una soluzione rapida e semplice. Avere una visione chiara della tua rete ti aiuterà a essere proattivo nella gestione di qualsiasi tipo di interruzione, consentendoti di prevenire ritardi e risparmiare denaro. La visibilità istantanea e in tempo reale ti permette anche di essere proattivo nel monitorare le tendenze, gestire le priorità chiave e monitorare le interruzioni all'interno della tua organizzazione.
Che tu sia un fornitore o un rivenditore, devi essere Agile e soddisfare le mutevoli esigenze dei clienti. Avere una visibilità completa sulla tua supply chain ti aiuterà a identificare le tendenze, così potrai collaborare con i tuoi partner per migliorare le prestazioni e assicurarti di soddisfare le loro aspettative. Una visibilità completa ti consentirà inoltre di comunicare in modo produttivo con i clienti, perché avrai a disposizione le informazioni necessarie per rispondere alle domande e correggere le inesattezze prima di dover affrontare addebiti non effettuati o mancati pagamenti puntuali.
Sempre più spesso, le aziende si rendono conto della necessità di migliorare le analytics della loro supply chain. Ma molti ancora non sfruttano gli strumenti necessari per ottenere visibilità. Se sei uno di loro, sappi che ci sono molti benefici che attendono di essere realizzati. I clienti di Syncrofy hanno segnalato i seguenti benefici derivanti dall'investimento in visibilità:
Quando sei pronto a migliorare la resilienza della tua supply chain, segui questi passaggi per migliorare la visibilità:
Il risultato finale è il tuo risultato finale. Con la visibilità della supply chain, potrai identificare, dare priorità e risolvere problemi di esecuzione prima che influenzino i ricavi. Seguendo i passaggi descritti sopra, puoi superare le barriere della supply chain, trovare il "collegamento mancante" e ottenere piena visibilità sulla tua supply chain.
In collaborazione con Oracle e Accelalpha, esploriamo come i modelli operativi di agentic AI basati su cloud per le supply chain supportano l'automazione, aumentano l'efficienza e accelerano l'innovazione.
Scopri cosa pensano della sostenibilità i CEO e come la inseriscono nelle loro attività.
Scopri come gen AI offre ai leader della supply chain gli strumenti ideali per affrontare le sfide più difficili di oggi.
Semplifica la gestione delle applicazioni e ottieni insight fruibili generati dall'AI con IBM® Concert, una piattaforma di automazione della tecnologia basata su AI generativa.
Utilizza le soluzioni per la supply chain di IBM per ridurre le interruzioni e avviare iniziative resilienti e sostenibili.
Crea supply chain sostenibili e abilitate dall'AI con i servizi di consulenza per le supply chain di IBM.
Attraverso l'AI, IBM Concert scopre insight di importanza chiave sulle operazioni e fornisce raccomandazioni specifiche per migliorare le applicazioni. Scopri come Concert può migliorare il tuo business.