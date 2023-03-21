Il collegamento mancante: perché la visibilità è essenziale per creare una supply chain resiliente

La visibilità della supply chain rappresenta l’anello debole da quando le onde d’urto del 2020 si sono propagate in tutto il mondo e i consumatori hanno avvertito l’impatto dei problemi legati alla supply chain su larga scala. Ma cosa significa visibilità della supply chain? In genere è definita come la tracciabilità di parti, componenti o prodotti in transito dal produttore alla destinazione, con l'obiettivo di migliorare e rafforzare la supply chain rendendo i dati visibili, fruibili e facilmente accessibili a tutti gli stakeholder, incluso il cliente.

Sebbene sia chiaro che quegli eventi dirompenti abbiano costretto i leader della supply chain a riesaminare quanto siano resilienti le loro reti, la piena visibilità rimane irraggiungibile per molti. Perché? Il motivo si riduce a una sola parola: barriere.

Esistono barriere di visibilità all'interno dei processi della supply chain e tra silos, applicazioni, fornitori e clienti. Queste barriere impediscono di vedere quando un ordine viene spedito, cosa è stato spedito o se ci sono modifiche a un ordine. Questo spesso porta a esaurimenti di scorte, problemi di soddisfazione del cliente e spese elevate. È spesso difficile identificare la causa principale di questi problemi e prevenire che si ripresentino in futuro. Secondo Gartner, il 60% dei responsabili della supply chain afferma che le proprie supply chain sono state progettate per l'efficienza dei costi, non per la resilienza. E poiché uno dei principali driver della resilienza è la visibilità, si può vedere dove affonda le radici questo problema.

Diamo un'occhiata più da vicino a come ottenere una visibilità di alto livello sulle lacune della supply chain possa aiutarti a ottenere una chiarezza che potrebbe sembrare irraggiungibile.