Il ruolo dell'AI nella manutenzione predittiva

Per comprendere l'impatto pratico della manutenzione predittiva basata su AI, esaminiamo la sua applicazione in diversi settori. Questi casi d'uso illustrano come le organizzazioni ottimizzano l'affidabilità degli asset e i workflow andando oltre una strategia di manutenzione tradizionale.

Produzione industriale

Nel settore della produzione, l'obiettivo principale è quello di raggiungere zero difetti ed eliminare i tempi di inattività. Implementando la manutenzione predittiva basata su AI, gli stabilimenti possono monitorare in tempo reale le linee di assemblaggio ad alta velocità. Questo approccio basato su AI consente ai produttori di rilevare malfunzionamenti o deviazioni nelle condizioni operative prima che provochino un guasto della macchina.

I dati indicano che queste soluzioni di manutenzione predittiva possono portare a una riduzione del 47% degli eventi di inattività non pianificati, garantendo che la supply chain rimanga ininterrotta e che gli obiettivi di produzione siano raggiunti con elevata efficienza[1].

Viaggi e trasporti

La produttività degli asset è la pietra angolare del settore dei trasporti. Utilizzando sensori IoT e analytics predittiva, gli operatori possono monitorare lo stato di salute delle attrezzature delle flotte e delle infrastrutture. Questa visibilità basata su AI consente ai team di manutenzione di eseguire interventi proattivi basati sull’usura reale, anziché su rigidi programmi di manutenzione.

La transizione a questi sistemi di manutenzione predittiva basati su AI ha dimostrato di aumentare la produttività dei tecnici del 26%, snellendo i workflow e garantendo elevati livelli di sicurezza e affidabilità per passeggeri e merci[1].

Energia e servizi di pubblica utilità

Il settore energetico utilizza l'intelligenza artificiale per ottimizzare le prestazioni degli asset rispettando rigorosamente gli standard di salute, sicurezza e ambiente (HSE). Attraverso la raccolta di dati da smart grid e sottostazioni, i modelli predittivi possono prevedere potenziali interruzioni causate dal degrado delle attrezzature. Utilizzando strumenti di AI per il monitoraggio continuo, le utility possono estendere la durata delle infrastrutture critiche fino al 17%, garantendo una fornitura energetica stabile e riducendo il carico finanziario della manutenzione reattiva[1].

Petrolio e gas

Nell'ambiente ad alto rischio del settore petrolifero e del gas, il mantenimento delle prestazioni e della sicurezza degli asset è critico. La strategia di manutenzione predittiva in questo settore si concentra sul monitoraggio delle complesse attrezzature di estrazione e raffinazione per individuare potenziali guasti. Applicando algoritmi di machine learning ai dati dei sensori, le organizzazioni possono identificare potenziali problemi come la corrosione delle condotte o l'usura delle pompe.

Questo processo decisionale basato sui dati ha portato a un aumento del 34% dell'efficienza e della precisione delle ispezioni, consentendo un'esecuzione più precisa della strategia di manutenzione senza interrompere la produzione[1].

Governo e infrastrutture

Le agenzie governative devono bilanciare le aspettative dei cittadini per servizi affidabili con la necessità di operazioni efficienti in termini di costi. Le soluzioni di gestione degli asset basate su AI vengono utilizzate per monitorare le infrastrutture pubbliche, dagli impianti di trattamento delle acque alle reti di trasporto. Adottando il monitoraggio basato su AI, le agenzie possono garantire l'affidabilità degli asset e la sicurezza dei lavori pubblici. Questa transizione dalla manutenzione preventiva ai sistemi predittivi aiuta a evitare costose riparazioni di emergenza e guasti catastrofici, proteggendo in ultima analisi le risorse pubbliche e mantenendo la fiducia da parte della comunità.

