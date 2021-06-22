Comprendere la “criticità delle riserve” nel tuo inventario MRO

Quali pezzi sono più importanti?

Se è responsabile dell'inventario delle forniture per la manutenzione, la riparazione e le operazioni (MRO), questa è una domanda chiave da porsi e a cui rispondere. L'inventario è un investimento e tale investimento deve essere gestito. Ma non tutte i pezzo sono uguali. Alcune sono essenziali per le operazioni o per la sicurezza dei dipendenti. Altre sono "utili da avere", ma non urgenti.

Ecco perché è fondamentale avere una metodologia definita per i pezzi di ricambio, unita a una profonda comprensione della criticità dei pezzi di ricambio per le tue operazioni. È il modo migliore per garantire prestazioni elevate e affidabili. Ed è anche il modo in cui è possibile determinare il livello di stoccaggio ottimale.