Tag
Operazioni di business

Comprendere la “criticità delle riserve” nel tuo inventario MRO

Tecnico addetto alla manutenzione in tenuta protettiva che utilizza un touchpad con tavoletta digitale e lavora in piedi

Quali pezzi sono più importanti?

Se è responsabile dell'inventario delle forniture per la manutenzione, la riparazione e le operazioni (MRO), questa è una domanda chiave da porsi e a cui rispondere. L'inventario è un investimento e tale investimento deve essere gestito. Ma non tutte i pezzo sono uguali. Alcune sono essenziali per le operazioni o per la sicurezza dei dipendenti. Altre sono "utili da avere", ma non urgenti.

Ecco perché è fondamentale avere una metodologia definita per i pezzi di ricambio, unita a una profonda comprensione della criticità dei pezzi di ricambio per le tue operazioni. È il modo migliore per garantire prestazioni elevate e affidabili. Ed è anche il modo in cui è possibile determinare il livello di stoccaggio ottimale.

Perché la criticità è importante per l'inventario MRO

Tentare di esaminare manualmente e assegnare un punteggio di "criticità dei pezzi di ricambio" a ogni singolo articolo è praticamente impossibile, considerando le decine o centinaia di migliaia di articoli presenti in molti inventari MRO. Abbiamo collaborato con molti clienti per assegnare un livello di criticità ad asset e attrezzature e l'esperienza ci dimostra che l'assegnazione di un livello di criticità anche ai pezzi di ricambio offre notevoli benefici. Questo tipo di informazioni:

  • Fornisce una valutazione accurata dei pezzi di ricambio critici e del denaro investito in quei pezzi
  • Garantisce trasparenza e visibilità sull'inventario di ricambi critici e non critici per l'organizzazione
  • Elimina le occorrenze di "esaurimento scorte"
  • Riduce il tempo passato a cercare e ordinare pezzi di ricambio
  • Riduce le scorte di inventario inattive/non movimentate.
  • Accelera lo smaltimento di materiali obsoleti
  • Migliora l'allocazione delle scorte per migliorare l'utilizzo dello spazio
  • Ottimizza i costi di inventario bilanciando l'inventario con la domanda operativa.

I due grafici qui sotto rappresentano un profilo medio per la revisione approfondita dell'inventario di un'azienda:

 
Grafico che illustra la distribuzione delle scorte di inventario di pezzi di ricambio
Grafico dell'allocazione delle scorte di inventario di pezzi di ricambio

Le otto domande da porsi per ogni pezzo di ricambio

È importante sottolineare, tuttavia, che la semplice assegnazione di un codice al pezzo di ricambio non è sufficiente. Ci sono anche delle variabili che devono essere considerate quando si esamina la criticità di un particolare pezzo. Ad esempio:

  1. Qual è l'attrezzatura su cui verrà utilizzato questo pezzo di ricambio e quanto è fondamentale tale apparecchiatura per le operazioni?
  2. Chi fornisce questo pezzo? Si tratta di un OEM o di un fornitore di terze parti?
  3. Quanto tempo è necessario per rifornire il magazzino del pezzo in questione?
  4. In quale magazzino è conservato questo pezzo?
  5. Hai la distinta base (BOM) corretta?
  6. Il pezzo viene utilizzato su più tipi di attrezzature?
  7. Qual è il livello di servizio target?
  8. Quali sono le priorità degli ordini di lavoro?

Una volta deciso quali dei parametri sopra riportati sono più rilevanti per la tua organizzazione, devi selezionare una metodologia e una soluzione che effettuino regolarmente audit di tali parametri. Ad esempio, ogni volta che viene creata una nuova transazione nell'Enterprise Resource Planning (ERP), la soluzione deve applicare quella transazione al materiale per determinare se il livello di criticità è ancora corretto.

Comprendere gli obiettivi di gestione dell'inventario

Mentre lavori per ottimizzare il tuo inventario MRO, tieni presente quanto segue:

  • Se vuoi offrire ai clienti il massimo livello di servizio, quali azioni si possono intraprendere per migliorare tale livello di servizio e in che modo ciò influisce sulle decisioni relative all'inventario?
  • Se vuoi mantenere il livello minimo di inventario e raggiungere considerazioni finanziarie, di bilancio o di magazzino, quali metodi puoi utilizzare per ridurre tali livelli di inventario?
  • Se il tuo obiettivo è operare al costo più basso e, ancora una volta, raggiungere obiettivi finanziari o di budget, cosa puoi fare per ridurre questi costi?

Esplora la soluzione MRO di IBM

IBM Maximo MRO Inventory Optimization può aiutarti a ottimizzare l'inventario di manutenzione, riparazione e operazioni (MRO) fornendo un quadro preciso e dettagliato delle prestazioni.

Per aiutarti a comprendere quanto sia importante ogni pezzo, il servizio MRO IO Material Criticality Value combina tecnologie di analytics MRO all'avanguardia e competenze di consulenza per fornire una valutazione pertinente della criticità dei pezzi di ricambio. Esplora la demo e scopri come ottenere una visione più chiara e accurata del tuo inventario.
Soluzioni correlate
IBM Envizi: intelligenza della Supply Chain

Coinvolgi i fornitori e semplifica i calcoli delle tue emissioni Scope 3, Categoria 1, per soddisfare i requisiti di reporting e ottimizzare le prestazioni.

 Scopri IBM Envizi
Soluzioni per la supply chain

Utilizza le soluzioni per la supply chain di IBM per ridurre le interruzioni e avviare iniziative resilienti e sostenibili.

 Esplora le soluzioni per la supply chain
Servizi di consulenza per la supply chain

Crea supply chain sostenibili e abilitate dall'AI con i servizi di consulenza per le supply chain di IBM.

 Scopri i servizi per la supply chain
Fasi successive

Crea supply chain sostenibili e supportate dall'AI in grado di preparare la tua azienda al futuro del lavoro, offrire una maggiore trasparenza e migliorare l'esperienza di clienti e dipendenti.

 

 Esplora i servizi per la supply chain Esplora le soluzioni per la supply chain