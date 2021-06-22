Comprendere la “criticità delle riserve” nel tuo inventario MRO

Quali pezzi sono più importanti?
Se è responsabile dell'inventario delle forniture per la manutenzione, la riparazione e le operazioni (MRO), questa è una domanda chiave da porsi e a cui rispondere. L'inventario è un investimento e tale investimento deve essere gestito. Ma non tutte i pezzo sono uguali. Alcune sono essenziali per le operazioni o per la sicurezza dei dipendenti. Altre sono "utili da avere", ma non urgenti.
Ecco perché è fondamentale avere una metodologia definita per i pezzi di ricambio, unita a una profonda comprensione della criticità dei pezzi di ricambio per le tue operazioni. È il modo migliore per garantire prestazioni elevate e affidabili. Ed è anche il modo in cui è possibile determinare il livello di stoccaggio ottimale.
Tentare di esaminare manualmente e assegnare un punteggio di "criticità dei pezzi di ricambio" a ogni singolo articolo è praticamente impossibile, considerando le decine o centinaia di migliaia di articoli presenti in molti inventari MRO. Abbiamo collaborato con molti clienti per assegnare un livello di criticità ad asset e attrezzature e l'esperienza ci dimostra che l'assegnazione di un livello di criticità anche ai pezzi di ricambio offre notevoli benefici. Questo tipo di informazioni:
I due grafici qui sotto rappresentano un profilo medio per la revisione approfondita dell'inventario di un'azienda:
È importante sottolineare, tuttavia, che la semplice assegnazione di un codice al pezzo di ricambio non è sufficiente. Ci sono anche delle variabili che devono essere considerate quando si esamina la criticità di un particolare pezzo. Ad esempio:
Una volta deciso quali dei parametri sopra riportati sono più rilevanti per la tua organizzazione, devi selezionare una metodologia e una soluzione che effettuino regolarmente audit di tali parametri. Ad esempio, ogni volta che viene creata una nuova transazione nell'Enterprise Resource Planning (ERP), la soluzione deve applicare quella transazione al materiale per determinare se il livello di criticità è ancora corretto.
Mentre lavori per ottimizzare il tuo inventario MRO, tieni presente quanto segue:
IBM Maximo MRO Inventory Optimization può aiutarti a ottimizzare l'inventario di manutenzione, riparazione e operazioni (MRO) fornendo un quadro preciso e dettagliato delle prestazioni.
Per aiutarti a comprendere quanto sia importante ogni pezzo, il servizio MRO IO Material Criticality Value combina tecnologie di analytics MRO all'avanguardia e competenze di consulenza per fornire una valutazione pertinente della criticità dei pezzi di ricambio. Esplora la demo e scopri come ottenere una visione più chiara e accurata del tuo inventario.
