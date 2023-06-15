Gestione degli asset e gestione dell'inventario: qual è la differenza?

Quando si tratta di gestire gli asset durante tutto il loro ciclo di vita, i dirigenti aziendali sanno di aver bisogno di una strategia completa per avere successo. Tuttavia, non sempre hanno un'idea chiara delle opportunità strategiche relative alla gestione dell'inventario dei ricambi e del ruolo che svolge nella strategia di manutenzione.
Mentre le soluzioni di gestione degli asset monitorano edifici, attrezzatura, veicoli, asset IT e altri elementi che un'azienda utilizza per condurre la propria attività, la gestione dell'inventario delle parti tiene traccia delle operazioni di manutenzione e riparazione dei pezzi di ricambio (MRO) necessarie per riparare gli asset in modo rapido ed efficace quando si guastano.
Cominciamo con le definizioni dei due termini.
Le aziende utilizzano gli asset per gestire le loro operazioni aziendali quotidiane e creare valore. Ciò include sia asset fisici (come materie prime, attrezzatura e veicoli) che asset non fisici (come proprietà intellettuale e brevetti).
Gli asset aziendali sono divisi in due categorie: fissi e non fissi. Gli asset fissi, o "proprietà, impianti e attrezzatura" (property, plant and equipment, o PP&E) sono articoli che la società intende utilizzare per più di un anno. Gli esempi includono terreni, edifici, veicoli, attrezzature e computer.
Gli asset non fissi hanno in genere un valore inferiore per un'azienda e l'azienda li detiene raramente per più di un anno. Alcuni esempi di asset non fissi includono forniture per ufficio, computer, attrezzatura audiovisiva e mobili per ufficio.
L'inventario delle parti, noto anche come "inventario delle forniture", si riferisce agli articoli che un'azienda deve immagazzinare per riparare gli asset di sua proprietà in modo rapido ed efficace. Le aziende di successo mantengono un rigoroso elenco delle parti di ricambio di cui hanno bisogno per far funzionare senza intoppi l'attrezzatura più importante e migliorare i profitti.
Ma quali parti di ricambio sono critici e quali sono semplicemente "piacevoli da avere"? Questa è la domanda al centro della strategia di inventario dei ricambi. Per rispondere, i responsabili della manutenzione, della riparazione e delle operazioni (MRO) si affidano alla "criticità dei ricambi", il processo di identificazione dei pezzi di ricambio che minacciano le operazioni aziendali in caso di carenza rispetto ai pezzi di ricambio che non sono così critici.
Sebbene entrambi i tipi di gestione riguardino le cose di proprietà delle aziende, i sistemi di gestione degli asset si occupano esclusivamente dell'attrezzatura e delle forniture di cui l'azienda ha bisogno per operare. La gestione dell'inventario delle parti, invece, riguarda gli articoli di cui l'azienda ha bisogno per riparare con successo un asset che si è guastato.
Gli asset possono avere forme e dimensioni diverse: dai camion agli impianti di produzione, dai mulini a vento alle condutture. La gestione degli asset tiene traccia dell'ubicazione e delle condizioni degli asset fisici e non di cui l'azienda ha bisogno per svolgere le operazioni aziendali durante il loro intero ciclo di vita.
Uno dei casi d'uso più comuni della gestione degli asset è la manutenzione, che viene utilizzata per mantenere il valore di un asset il più a lungo possibile. Per fare ciò, molte aziende si affidano a software di gestione degli asset come un sistema di gestione patrimoniale aziendale (EAM) per creare trasparenza, migliorare le funzionalità e risolvere rapidamente i problemi. Ecco alcuni dei benefici di un software di gestione degli asset efficace:
Di seguito sono riportati i quattro tipi di sistemi di tracciamento delle asset più utilizzati oggi disponibili:
Laddove la gestione degli asset si concentra sugli articoli che aiutano le aziende a operare, la gestione dell'inventario delle parti si concentra sui pezzi di ricambio e sui materiali che l'azienda deve avere a portata di mano per riparare le apparecchiature in caso di rottura. Per raggiungere questo obiettivo in modo affidabile ed economico, i team delle operazioni di manutenzione e riparazione (MRO) devono mantenere in modo strategici i livelli di inventario dei ricambi in modo da avere sempre ciò di cui hanno bisogno, ma ridurre al minimo la conservazione di scorte in eccesso o obsolete.
Ecco tre componenti critici dell'inventario dei ricambi e alcune domande da porre per garantire il suo successo:
Ogni giorno, i leader aziendali prendono decisioni critiche su come ridurre i costi, aumentare l'efficienza e cogliere nuove opportunità di mercato. Ma, senza solidi sistemi di gestione dell'inventario degli asset e delle parti di ricambio, queste decisioni sarebbero probabilmente irrilevanti. Una gestione ben eseguita dell'inventario di asset e parti di ricambio offre molti vantaggi importanti a un'organizzazione, tra cui:
Le soluzioni di gestione degli asset più performanti di oggi utilizzano tecnologia all'avanguardia come i dati in tempo reale forniti tramite IoT, analytics e monitoraggio potenziati dall'AI e le funzionalità basate sul cloud. La gestione degli asset aziendali con IBM® Maximo Application Suite aiuta le aziende a ottimizzare le prestazioni degli asset e prolungare la loro vita utile. È una piattaforma completamente integrata che utilizza strumenti di analytics avanzati e dati IoT per migliorare la disponibilità operativa e ridurre i tempi di inattività e i costi.
Utilizza i processi predittivi basati sull'AI per aumentare l'output dell'impianto, ridurre l'inventario dei ricambi e ottimizzare i servizi di gestione degli asset.
Scopri come potenziare i team delle operazioni con una gestione intelligente degli asset e delle prestazioni.
Grazie all'AI e ai dati IoT, le risorse connesse e intelligenti sono in grado di ottimizzare le prestazioni, adattarsi a circostanze mutevoli e contribuire a garantire la continuità.
Ottieni il massimo dai tuoi asset aziendali con IBM Maximo Application Suite, un set integrato di software intelligente. Gestisci e monitora gli asset in modo più efficace utilizzando analytics avanzate, AI e automazione, inclusa la manutenzione predittiva, per migliorare l'affidabilità degli asset.