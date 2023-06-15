Gestione degli asset e gestione dell'inventario: qual è la differenza?

Le aziende utilizzano gli asset per gestire le loro operazioni aziendali quotidiane e creare valore. Ciò include sia asset fisici (come materie prime, attrezzatura e veicoli) che asset non fisici (come proprietà intellettuale e brevetti).

Gli asset aziendali sono divisi in due categorie: fissi e non fissi. Gli asset fissi, o "proprietà, impianti e attrezzatura" (property, plant and equipment, o PP&E) sono articoli che la società intende utilizzare per più di un anno. Gli esempi includono terreni, edifici, veicoli, attrezzature e computer.

Gli asset non fissi hanno in genere un valore inferiore per un'azienda e l'azienda li detiene raramente per più di un anno. Alcuni esempi di asset non fissi includono forniture per ufficio, computer, attrezzatura audiovisiva e mobili per ufficio.