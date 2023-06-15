Tag
Gestione degli asset e gestione dell'inventario: qual è la differenza?

Quando si tratta di gestire gli asset durante tutto il loro ciclo di vita, i dirigenti aziendali sanno di aver bisogno di una strategia completa per avere successo. Tuttavia, non sempre hanno un'idea chiara delle opportunità strategiche relative alla gestione dell'inventario dei ricambi e del ruolo che svolge nella strategia di manutenzione.

Mentre le soluzioni di gestione degli asset monitorano edifici, attrezzatura, veicoli, asset IT e altri elementi che un'azienda utilizza per condurre la propria attività, la gestione dell'inventario delle parti tiene traccia delle operazioni di manutenzione e riparazione dei pezzi di ricambio (MRO) necessarie per riparare gli asset in modo rapido ed efficace quando si guastano.

Cominciamo con le definizioni dei due termini.

Cos'è un asset?

Le aziende utilizzano gli asset per gestire le loro operazioni aziendali quotidiane e creare valore. Ciò include sia asset fisici (come materie prime, attrezzatura e veicoli) che asset non fisici (come proprietà intellettuale e brevetti).

Gli asset aziendali sono divisi in due categorie: fissi e non fissi. Gli asset fissi, o "proprietà, impianti e attrezzatura" (property, plant and equipment, o PP&E) sono articoli che la società intende utilizzare per più di un anno. Gli esempi includono terreni, edifici, veicoli, attrezzature e computer.

Gli asset non fissi hanno in genere un valore inferiore per un'azienda e l'azienda li detiene raramente per più di un anno. Alcuni esempi di asset non fissi includono forniture per ufficio, computer, attrezzatura audiovisiva e mobili per ufficio.

Che cos'è l'inventario delle parti?

L'inventario delle parti, noto anche come "inventario delle forniture", si riferisce agli articoli che un'azienda deve immagazzinare per riparare gli asset di sua proprietà in modo rapido ed efficace. Le aziende di successo mantengono un rigoroso elenco delle parti di ricambio di cui hanno bisogno per far funzionare senza intoppi l'attrezzatura più importante e migliorare i profitti.

Ma quali parti di ricambio sono critici e quali sono semplicemente "piacevoli da avere"? Questa è la domanda al centro della strategia di inventario dei ricambi. Per rispondere, i responsabili della manutenzione, della riparazione e delle operazioni (MRO) si affidano alla "criticità dei ricambi", il processo di identificazione dei pezzi di ricambio che minacciano le operazioni aziendali in caso di carenza rispetto ai pezzi di ricambio che non sono così critici.

Gestione degli asset e gestione dell'inventario: come funziona

Sebbene entrambi i tipi di gestione riguardino le cose di proprietà delle aziende, i sistemi di gestione degli asset si occupano esclusivamente dell'attrezzatura e delle forniture di cui l'azienda ha bisogno per operare. La gestione dell'inventario delle parti, invece, riguarda gli articoli di cui l'azienda ha bisogno per riparare con successo un asset che si è guastato.

Gestione degli asset

Gli asset possono avere forme e dimensioni diverse: dai camion agli impianti di produzione, dai mulini a vento alle condutture. La gestione degli asset tiene traccia dell'ubicazione e delle condizioni degli asset fisici e non di cui l'azienda ha bisogno per svolgere le operazioni aziendali durante il loro intero ciclo di vita.

Uno dei casi d'uso più comuni della gestione degli asset è la manutenzione, che viene utilizzata per mantenere il valore di un asset il più a lungo possibile. Per fare ciò, molte aziende si affidano a software di gestione degli asset come un sistema di gestione patrimoniale aziendale (EAM) per creare trasparenza, migliorare le funzionalità e risolvere rapidamente i problemi. Ecco alcuni dei benefici di un software di gestione degli asset efficace:

  • Informazioni centralizzate sugli asset: gli addetti alla manutenzione devono sapere dov'è un asset e come si comporta in ogni momento. Per farlo, molti utilizzano un sistema computerizzato di gestione della manutenzione (CMMS) come parte del loro approccio EAM generale. Ciò mantiene le informazioni sulla manutenzione in un unico posto e facilmente accessibili per i lavoratori che devono utilizzarle per svolgere attività di manutenzione regolari come previsione e rifornimenti.
  • Risoluzione proattiva dei problemi: nell'era Internet of Things (IoT), ogni cosa, da una singola valvola a una conduttura lunga mille miglia, può essere collegata a sensori che forniscono dati in tempo reale sulle loro condizioni e misurano il deprezzamento nel tempo. Incorporando l'intelligenza artificiale (AI) e l'analisi avanzata nel sistema software, i team di manutenzione sul campo possono accedere alle informazioni critiche in pochi secondi e prendere decisioni più informate. Queste funzionalità costituiscono la base della manutenzione preventiva, un approccio che anticipa e previene i guasti prima che si verifichino attraverso una combinazione di machine learning, analytics dei dati operativi e monitoraggio predittivo degli asset.
  • Applicazioni operative consolidate: un potente software EAM stabilisce un unico punto di contatto per la gestione praticamente di qualsiasi asset o tipo di asset. I processi possono essere unificati e standardizzati in un'ampia gamma di funzioni che abbracciano l'intera azienda.
  • Informazioni sugli asset in tempo reale: una gestione degli asset efficace dipende dalla disponibilità di informazioni accurate e in tempo reale su tutto ciò che un'azienda possiede. Immagina di aver pagato per un pezzo di attrezzatura critico che devi consegnare alla tua struttura di produzione, ma di non avere modo di tracciarne il percorso durante il trasporto. Il monitoraggio degli asset e il software di monitoraggio degli asset svolgono un ruolo fondamentale nel successo dei sistemi di gestione.

Di seguito sono riportati i quattro tipi di sistemi di tracciamento delle asset più utilizzati oggi disponibili:

  • Tag identificativi a radiofrequenza (RFID): i tag RFID sono piccoli tag applicati sugli asset che trasmettono una gamma di informazioni su di essi utilizzando segnali a radiofrequenza e tecnologia Bluetooth. In aggiunta alla posizione, i tag RFID possono trasmettere la temperatura e l'umidità dell'ambiente in cui un asset viene conservato.
  • Tracciamento WiFi: i sistemi di tracciamento WiFi utilizzano un tag apposto su un asset per trasmettere una serie di informazioni su una rete WiFi locale. Come l'RFID, tuttavia, il tracciamento WiFi è efficace per tracciare gli articoli solo se si trovano all'interno e nel raggio di una rete WiFi.
  • Codici QR: i codici QR sono un aggiornamento significativo del loro predecessore, il codice a barre universale. Come i numeri di serie e i codici a barre, un codice QR può fornire svariate informazioni su un asset in modo rapido e semplice. Ma, a differenza del codice a barre, i codici QR sono bidimensionali e possono essere letti da uno smartphone puntato verso il codice da qualsiasi angolazione.
  • Georeferenziazione satellitare (GPS): molte aziende utilizzano i satelliti per tracciare i propri asset in transito. Sull'asset viene posizionato un tracker che poi comunica le informazioni su di esso con la rete Global Navigation Satellite System (GNSS). Trasmettendo un segnale a un satellite, i tracker consentono ai responsabili di vedere dove si trova un asset, in qualsiasi parte del mondo, in tempo reale. Il GPS è il sistema più utilizzato per tracciare gli asset e l'inventario che risiedono all'aperto e lontano da una rete Bluetooth o WiFi.

Gestione dell'inventario dei ricambi

Laddove la gestione degli asset si concentra sugli articoli che aiutano le aziende a operare, la gestione dell'inventario delle parti si concentra sui pezzi di ricambio e sui materiali che l'azienda deve avere a portata di mano per riparare le apparecchiature in caso di rottura. Per raggiungere questo obiettivo in modo affidabile ed economico, i team delle operazioni di manutenzione e riparazione (MRO) devono mantenere in modo strategici i livelli di inventario dei ricambi in modo da avere sempre ciò di cui hanno bisogno, ma ridurre al minimo la conservazione di scorte in eccesso o obsolete.

Ecco tre componenti critici dell'inventario dei ricambi e alcune domande da porre per garantire il suo successo:

  • Qualità del servizio: il team MRO fornisce un servizio di riparazione rapido ed efficiente quando viene chiamato? È in grado di rimettere in funzione le attrezzature critiche dopo un guasto? Cosa si può fare per migliorare il servizio e in che modo questo influirebbe sui livelli di inventario delle parti di ricambio?
  • Livelli di inventario: MRO ha a portata di mano gli articoli di cui ha bisogno pur rispettando considerazioni finanziarie, di budget e di magazzino? Cosa si può fare per ridurre ulteriormente l'inventario senza compromettere i livelli di servizio?
  • Costi per l'organizzazione: il costo complessivo dell'inventario dei ricambi MRO è qualcosa che l'organizzazione può permettersi o deve eliminare strategicamente alcuni articoli che attualmente ha a portata di mano per ridurre ulteriormente i costi?

Vantaggi di una gestione efficace dell'inventario di asset e parti di ricambio

Ogni giorno, i leader aziendali prendono decisioni critiche su come ridurre i costi, aumentare l'efficienza e cogliere nuove opportunità di mercato. Ma, senza solidi sistemi di gestione dell'inventario degli asset e delle parti di ricambio, queste decisioni sarebbero probabilmente irrilevanti. Una gestione ben eseguita dell'inventario di asset e parti di ricambio offre molti vantaggi importanti a un'organizzazione, tra cui:

  • Miglioramento dell'efficienza e dei risultati aziendali: se eseguito correttamente, l'inventario degli asset garantisce operazioni senza interruzioni, identifica le ridondanze nell'attrezzatura e nei pezzi di ricambio e migliora i risultati aziendali.
  • Costi ridotti: monitorando attentamente le prestazioni degli asset e mantenendo un rigoroso sistema di gestione dell'inventario delle parti di ricambio, i decisori possono individuare le opportunità per migliorare i processi e ottimizzare l'inventario per ridurre i costi.
  • Maggiore sicurezza e protezione: solidi sistemi di gestione dell'inventario di asset e delle parti migliorano le condizioni in luoghi come magazzini, impianti industriali e linee di assemblaggio, dove furti e incidenti sono frequenti. Ciò può portare a un ambiente di lavoro più sicuro, a una riduzione dei furti e a una riduzione delle aliquote assicurative nel tempo.

Soluzioni di gestione degli asset

Le soluzioni di gestione degli asset più performanti di oggi utilizzano tecnologia all'avanguardia come i dati in tempo reale forniti tramite IoT, analytics e monitoraggio potenziati dall'AI e le funzionalità basate sul cloud. La gestione degli asset aziendali con IBM® Maximo Application Suite aiuta le aziende a ottimizzare le prestazioni degli asset e prolungare la loro vita utile. È una piattaforma completamente integrata che utilizza strumenti di analytics avanzati e dati IoT per migliorare la disponibilità operativa e ridurre i tempi di inattività e i costi.

Autore

Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think