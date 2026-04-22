Les progrès de la connectivité haut débit, notamment la 5G, associés aux avancées du cloud computing, de l’IA et du machine learning (ML), ont considérablement modifié le paysage des infrastructures de stockage, renforçant ainsi le rôle du stockage en périphérie.

D’après une étude de Straits Recherche, le marché mondial edge computing était évalué à 38,32 milliards de dollars en 2024 et devrait passer de 55,44 milliards de dollars en 2025 à 1 065,63 milliards de dollars en 2033, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 44,7 %.1

Le volume de données est le principal moteur de cette croissance. Selon IDC, le volume mondial de données générées devrait atteindre 393,9 ZB d’ici 2028, sous l’impulsion de l’IA générative et d’autres technologies.2 Une part croissante de ces données proviendra et restera en périphérie, au lieu de transiter vers le cloud ou des centres de données sur site.

Plusieurs facteurs, allant de la gravité des données à la souveraineté des données, justifient la souveraineté des données en périphérie. Alors que la gravité des données illustre le phénomène par lequel les données attirent des applications et services onéreux à déplacer, la souveraineté des données décrit les réglementations imposant le maintien des données au sein de limites géographiques déterminées.

La sécurité est un autre facteur. D’après le Rapport sur le coût d’une violation de données IBM 2025, le coût moyen des violations touchant des données réparties sur plusieurs environnements s’élève à 5,05 millions d’USD, avec un délai d’identification et de confinement de 276 jours. En stockant les données localement en périphérie plutôt que sur plusieurs environnements, les organisations limitent les points à surveiller et à sécuriser.

Pour les secteurs comme la finance, le traitement de données en temps réel est critique : les délais induits par le routage vers un cloud distant ne sont pas envisageables. Le stockage en périphérie permet de relever ce défi en assurant le traitement et le stockage des données sur site, au point même de collecte.

Les besoins en stockage ia et big data accélèrent encore davantage le besoin de stockage en périphérie. À mesure que l’inférence IA migre des centres de données centralisés vers des appareils et des installations distribués, la demande de stockage local rapide augmente en conséquence. Cela favorise une utilisation accrue de supports de stockage hautes performances, tels que les SSD NVMe, pour traiter les workloads d’IA sans dépendre de la connectivité cloud.***