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Stockage Cloud

En quoi consiste le stockage en périphérie ?

By Stephanie Susnjara , Ian Smalley
Publié le 22 avril 2026

Stockage Edge, défini

Le stockage en périphérie est une approche de stockage de données qui stocke, gère et traite les données à proximité de leur source d'origine (telles que les capteurs, les appareils de l'Internet des objets (IoT) et les caméras). Au lieu de centraliser les données dans un centre de données ou dans le cloud, cette solution permet de les maintenir à proximité de leur lieu de création.

Dans cette approche, les données résident dans des emplacements périphériques distribués, notamment des centres de données régionaux, des serveurs sur site et d’autres infrastructures informatiques positionnées au plus près des utilisateurs et des sources de données. Le traitement local limite la nécessité d’acheminer en permanence les données vers un centre de données centralisé. Cette approche permet d’obtenir des temps de réponse plus rapides, de limiter la consommation de bande passante et d’accroître la résilience.

Dans certains secteurs, le traitement local s’avère indispensable. Dans le secteur de la santé, par exemple, les dispositifs portables peuvent suivre les signes vitaux des patients et alerter les prestataires de soins en cas de changements nécessitant une attention immédiate. Dans le secteur de l’énergie, les capteurs d’un réseau électrique peuvent détecter des problèmes d’équipement et signaler les pannes avant qu’une panne ne survienne.

Les entreprises s’appuient de plus en plus sur des systèmes de stockage en périphérie d’entreprise pour gérer de gros volumes de données à grande échelle, en mettant l’accent sur les performances élevées, l’évolutivité et la fiabilité. Avec l’adoption croissante de l’intelligence artificielle (IA) et la multiplication des appareils connectés aux réseaux, le stockage en périphérie est devenu un élément important de la manière dont les organisations gèrent et utilisent les données en temps réel.

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Pourquoi le stockage en périphérie est-il important ?

Les progrès de la connectivité haut débit, notamment la 5G, associés aux avancées du cloud computing, de l’IA et du machine learning (ML), ont considérablement modifié le paysage des infrastructures de stockage, renforçant ainsi le rôle du stockage en périphérie.

D’après une étude de Straits Recherche, le marché mondial edge computing était évalué à 38,32 milliards de dollars en 2024 et devrait passer de 55,44 milliards de dollars en 2025 à 1 065,63 milliards de dollars en 2033, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 44,7 %.1

Le volume de données est le principal moteur de cette croissance. Selon IDC, le volume mondial de données générées devrait atteindre 393,9 ZB d’ici 2028, sous l’impulsion de l’IA générative et d’autres technologies.2 Une part croissante de ces données proviendra et restera en périphérie, au lieu de transiter vers le cloud ou des centres de données sur site.

Plusieurs facteurs, allant de la gravité des données à la souveraineté des données, justifient la souveraineté des données en périphérie. Alors que la gravité des données illustre le phénomène par lequel les données attirent des applications et services onéreux à déplacer, la souveraineté des données décrit les réglementations imposant le maintien des données au sein de limites géographiques déterminées.

La sécurité est un autre facteur. D’après le Rapport sur le coût d’une violation de données IBM 2025, le coût moyen des violations touchant des données réparties sur plusieurs environnements s’élève à 5,05 millions d’USD, avec un délai d’identification et de confinement de 276 jours. En stockant les données localement en périphérie plutôt que sur plusieurs environnements, les organisations limitent les points à surveiller et à sécuriser.

Pour les secteurs comme la finance, le traitement de données en temps réel est critique : les délais induits par le routage vers un cloud distant ne sont pas envisageables. Le stockage en périphérie permet de relever ce défi en assurant le traitement et le stockage des données sur site, au point même de collecte.

Les besoins en stockage ia et big data accélèrent encore davantage le besoin de stockage en périphérie. À mesure que l’inférence IA migre des centres de données centralisés vers des appareils et des installations distribués, la demande de stockage local rapide augmente en conséquence. Cela favorise une utilisation accrue de supports de stockage hautes performances, tels que les SSD NVMe, pour traiter les workloads d’IA sans dépendre de la connectivité cloud.***

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Origines du stockage en périphérie

Le stockage en périphérie a évolué au fil des décennies, porté par les progrès du réseau, de l’informatique et par une tendance croissante à traiter les données au plus près de leur point de génération.

Il faut remonter à la fin des années 1990 pour trouver les racines de cette technologie, à l’époque où les réseaux de diffusion de contenu (CDN) sont apparus pour diffuser pages Web et vidéos depuis des serveurs proches des utilisateurs, évitant ainsi le recours à une origine unique éloignée. Qui dit distance réduite dit livraison accélérée. Avec la montée en puissance de ces réseaux, qui ont progressivement intégré l’hébergement d’applications aux côtés du contenu, l’étendue des possibilités de l’infrastructure en périphérie s’est largement élargie.

Dès le début des années 2000, l’informatique en périphérie commerciale gérait des opérations quotidiennes essentielles, comme les paniers d’achat ou l’actualisation en temps réel des flux de nouvelles.

Depuis cette époque, l’envergure et la complexité des environnements en périphérie n’ont cessé de croître, suivant l’expansion de l’infrastructure informatique à travers une multitude de sites et de terminaux. L’architecture en périphérie d’aujourd’hui intègre serveurs, passerelles, réseaux haut débit et stockage local, permettant ainsi de collecter, traiter et router les données à proximité immédiate de leur source.

De plus en plus, les déploiements en périphérie actuels font appel aux conteneurs et à Kubernetes pour aider les entreprises à gérer uniformément leurs workloads, qu’il s’agisse d’infrastructures en périphérie ou de cloud central, et ce, qu’elles couvrent un réseau logistique, un réseau d’énergie ou une chaîne de distribution.

Avec la gestion croissante des données sur des sites multiples, conserver le stockage au plus près de la source est devenu une composante pragmatique de la conception et de l’administration des infrastructures informatiques distribuées.

Stockage en périphérie versus stockage cloud versus stockage sur site

Les environnements en périphérie, cloud et sur site sont tous essentiels au fonctionnement du stockage de données et de l’infrastructure informatique d’aujourd’hui. Les entreprises recourent de manière croissante à une combinaison de ces différentes technologies.

  • Le stockage cloud désigne un modèle de service de cloud computing où des données et fichiers sont hébergés hors site par un tiers, permettant un accès via Internet ou une connexion réseau privée dédiée. Le stockage cloud peut être public, privé ou hybride, et il fonctionne bien pour la rétention à long terme, des analyses à grande échelle et des données accessibles de n’importe où.
  • Avec le stockage sur site, les données sont maintenues dans les propres locaux de l’entreprise, sur une infrastructure matérielle dont elle assure la propriété et l’administration. Elle garantit un contrôle optimal ainsi que des performances prévisibles pour les workloads nécessitant une sécurité ou une conformité rigoureuse, notamment dans le cadre d’activités gouvernementales ou pour des applications dont l’exécution est plus efficace sans transit de données sur un réseau.
  • Le stockage en périphérie se trouve à proximité immédiate du point de génération et d’utilisation des données. Loin de se substituer au stockage cloud ou sur site, cette solution vient les compléter. Le stockage en périphérie prend en charge le traitement en temps réel ainsi que la récupération locale des informations, transmettant au cloud ou au centre de données uniquement les éléments qui requièrent un archivage pérenne ou une analyse plus poussée.

Aujourd’hui, la plupart des grandes entreprises exploitent ces trois types de stockage, en articulant leur infrastructure de données en fonction de la solution la plus adaptée à leurs objectifs opérationnels.

Comment fonctionne le stockage en périphérie ?

Le stockage en périphérie s’inscrit dans un modèle d’informatique distribuée. Au lieu de centraliser l’intégralité des données en un seul point, cette approche assure le stockage et le traitement des informations sur de multiples nœuds physiques. Les nœuds en périphérie effectuent une mise en cache locale des données ; ils s’appuient sur un serveur d’origine pour les extraire en cas de besoin, puis répondent aux requêtes des utilisateurs ou des appareils situés à proximité, évitant ainsi le routage du trafic vers un centre de données lointain.

Voici une liste de plusieurs composants clés du stockage edge :

  • Serveurs en périphérie : ces serveurs assurent le stockage et le traitement des données au niveau local, au point d’origine. Conçus pour des environnements distribués sans personnel informatique dédié sur place, ces serveurs doivent allier compacité et résilience. Les clusters de serveurs en périphérie permettent de traiter des volumes de données élevés et assurent la redondance sur un même site en cas de panne d’un nœud.
  • Supports de stockage NVMe et SSD : les SSD reposant sur l’architecture PCI et utilisant la norme NVMe (Non-Volatile Memory express) permettent d’exécuter des tâches à forte intensité de données, comme le traitement vidéo ou les workloads de calcul haute performance (HPC), à des vitesses nettement plus élevées que les disques durs classiques. Les disques SSD à haute capacité s’avèrent adaptés aux scénarios de type vidéosurveillance sur des sites déportés, où il est nécessaire de conserver et de consulter les images localement, sans dépendre d’une liaison constante avec un système centralisé.
  • Object Storage : Object Storage gère de grands volumes de données non structurées , telles que des fichiers vidéo et des images de capteurs, et évolue sans la surcharge d’un système de stockage de fichiers traditionnel. De nombreuses entreprises s’appuient sur cette solution en périphérie pour stocker temporairement leurs données localement, avant tout transfert vers des environnements cloud ou sur site pour une conservation prolongée.
  • Matériel d'inférence IA : les unités de traitement graphique (GPU) et les unités de traitement neuronal (NPU) exécutent modèles IA directement sur les périphériques edge, en s'appuyant sur des données stockées localement plutôt que de les envoyer à un système central. Une caméra de sécurité peut analyser les images sur place ou un capteur d’usine peut détecter une anomalie sans avoir à se rendre dans le cloud.
  • Logiciel de gestion et de hiérarchisation des données : La couche logicielle contrôle quelles données restent en périphérie, lesquelles sont transférées vers un stockage central et lesquelles sont supprimées par le système. Les solutions de stockage en périphérie destinées aux entreprises (du type IBM FlashSystem, AWS Outposts ou Dell EMC) permettent d’automatiser les workflows au sein d’architectures distribuées, tout en respectant les règles établies en amont par les organisations. Par ailleurs, les interfaces de programmation d’applications (API) ouvertes permettent aux applications d’accéder aux données de tous les sites en périphérie et d’en assurer la gestion.
  • Infrastructure réseau et de passerelle : la fiabilité de la connectivité ainsi que les passerelles en périphérie régissent la vitesse de transfert des données entre les nœuds en périphérie et les systèmes centraux. Elles assurent par ailleurs le transfert sécurisé des données au-delà des frontières du réseau. Les opérateurs de télécommunications déploient la couverture 5G, permettant ainsi d’étendre les capacités des infrastructures en périphérie tout en assurant le traitement de volumes de données plus élevés avec une latence réduite sur les sites mobiles et distribués.
  • Centre de données central ou cloud : le centre de données central ou le cloud conserve la copie maîtresse des données et intègre les éléments transférés par les nœuds en périphérie suite au traitement local. Il assure la conservation à long terme et les analyses plus performantes lorsqu’elles sont centralisées.

Avantages du stockage en périphérie

Le stockage en périphérie procure de nombreux avantages aux entreprises dont la gestion des données s’effectue sur des sites distribués :

  • Faible latence : stocker et traiter les données au plus près de la source permet d’accélérer les temps de réponse et d’optimiser l’expérience utilisateur ; un atout indispensable pour les applications nécessitant une réactivité immédiate, comme dans le cas des véhicules autonomes ou de l’analyse vidéo en temps réel.
  • Diminution des coûts de bande passante : le stockage edge réduit la quantité de données qui transite sur le réseau en gérant le traitement localement. Les entreprises n'envoient que ce qui est nécessaire pour accéder au cloud, ce qui réduit la tarification du cloud et les coûts de sortie et de stockage de données.
  • Résilience et opérations hors ligne : les nœuds edge fonctionnent indépendamment, donc une panne centrale ou une interruption de connexion n'interfèrent pas avec les opérations. Dans des environnements totalement déconnectés ou isolés, tels que des sites industriels ou militaires éloignés, le stockage edge peut fonctionner sans aucun lien avec un système central.
  • Flexibilité du stockage : Le stockage en réseau (NAS), storage area network (SAN) et Object Storage fonctionnent tous à l'edge et à grande échelle pour répondre aux besoins changeants de stockage, allant d’un site distant unique à des centaines de sites. Les entreprises ont la possibilité de sélectionner la solution de stockage la mieux adaptée à chaque workload, qu’il s’agisse de Object Storage pour les données non structurées ou d’un réseau SAN pour les applications exigeant de hautes performances.
  • IA à la périphérie : Les modèles d’IA en périphérie (Edge AI) sur les appareils distribués nécessitent un stockage local rapide pour fonctionner. Sans cela, l’inférence IA dépend d’une connexion cloud. Le stockage en périphérie assure aussi la hiérarchisation des données et la gestion de leur cycle de vie ; il permet de maintenir les données essentielles sur site tout en transférant automatiquement les données plus anciennes ou moins prioritaires vers un stockage central plus économique.
  • Sécurité : conserver les données en local permet de les maintenir à l’écart des infrastructures partagées et d’éviter leur transfert sur des réseaux publics ou tiers, diminuant ainsi les risques d’exposition. Pour les entreprises opérant dans des secteurs réglementés, il est également plus aisé d’appliquer des politiques d’accès cohérentes lorsque les données restent au sein de l’installation.
  • Souveraineté des données : De nombreux secteurs d’activité sont soumis à des réglementations sur la souveraineté des données qui limitent la destination des données. Le stockage en périphérie offre aux entreprises une maîtrise directe sur le lieu de stockage des données ainsi que sur les accès associés, sans nécessiter de transfert via le cloud.

Cas d’utilisation de stockage en périphérie

De nombreux secteurs produisent d’importants volumes de données dans des lieux où le transfert systématique vers une installation centrale n’est pas assez rapide, ou s’avère peu pratique et onéreux. Le stockage en périphérie permet de maintenir ces données à l’endroit où leur disponibilité est la plus critique.

Industrie

Les usines génèrent un flux continu de données issues des machines et des chaînes de production. En stockant ces données sur site, il est possible d’identifier les défaillances des équipements avant qu’elles n’entraînent un temps d’arrêt.
Soins de santé

Les établissements hospitaliers et les cliniques gèrent des données à la fois volumineuses, continues et soumises à une réglementation stricte. Maintenir ces données au sein de l’établissement permet aux systèmes cliniques d’y accéder à la vitesse requise pour les soins, tout en assurant la conformité à la norme HIPAA et le respect des exigences en matière de résidence des données.
Vente au détail

En cas d’interruption du réseau, le stockage en périphérie permet aux points de vente de poursuivre leurs activités. Les systèmes de point de vente, les caméras de sécurité ainsi que les outils de gestion d’inventaire peuvent être exploités via un stockage local, les données étant synchronisées avec les systèmes centraux de manière planifiée. Pour les enseignes disposant de centaines de points de vente, cette approche supprime aussi la nécessité de faire transiter systématiquement chaque transaction par un centre névralgique.
Énergie et services publics

Les acteurs de l’énergie, exploitants de pipelines et producteurs d’énergies renouvelables travaillent souvent sur des sites isolés à faible connectivité. Au lieu de dépendre d’un centre de données centralisé, ces sites assurent le stockage et l’analyse des données opérationnelles en local, tout en transmettant les alertes au besoin.
Bâtiments intelligents

Les systèmes de CVC, de contrôle d’accès et de détection d’occupation fournissent des données qui orientent les décisions internes, notamment pour l’ajustement thermique, la gestion des accès ou le monitoring de l’énergie. Le stockage local permet aux bâtiments de fonctionner sans dépendre du temps de réponse d’une connexion au cloud.

Bonnes pratiques de stockage en périphérie

Le stockage en périphérie génère des défis de gestion inexistants dans les centres de données centralisés. Comme les équipements sont déployés sur des sites isolés ou parfois non surveillés, il est plus complexe d’y assurer une sécurité uniforme. Voici quelques pratiques qui peuvent vous aider :

  • Définissez les politiques du cycle de vie des données dès le départ : Décidez quelles données restent en périphérie, lesquelles sont transférées au stockage central et combien de temps chaque type est conservé. En l'absence de politiques claires, les entreprises constatent souvent qu'elles ne disposent pas d'une capacité de stockage suffisante sur les sites edge ou qu'elles conservent des données plus longtemps que nécessaire.
  • Centraliser la surveillance et les mises à jour : Les sites isolés manquent souvent de personnel informatique dédié. La gestion des mises à jour logicielles, des performances de stockage et des politiques de sécurité à partir d’une plateforme centrale permet de garder les déploiements distribués gérables à mesure que le nombre d’emplacements en périphérie augmente.
  • Redondance intégrée : le matériel de stockage edge fonctionne souvent sur des sites dépourvus de climatisation ou de Physical Security. Le déploiement de clusters plutôt que de serveurs uniques sur les sites critiques permet d’éviter qu’une seule panne n’interrompe le stockage local.
  • Appliquez des politiques de sécurité cohérentes sur tous les sites : chaque nœud edge est un point d'entrée potentiel dans le réseau. Les contrôles d’accès et politiques de sécurité doivent s’appliquer à tous les sites pour protéger les données, où qu’elles soient stockées, et non uniquement dans les systèmes centraux.
Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

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Notes de bas de page

1 Taille du marché de l'edge computing, Straits Research, octobre 2024

2 Une analyse approfondie des dépenses mondiales d'IDC en matière d'IA et d'IA générative, IDC, 16 août 2024