Le stockage en périphérie est une approche de stockage de données qui stocke, gère et traite les données à proximité de leur source d'origine (telles que les capteurs, les appareils de l'Internet des objets (IoT) et les caméras). Au lieu de centraliser les données dans un centre de données ou dans le cloud, cette solution permet de les maintenir à proximité de leur lieu de création.
Dans cette approche, les données résident dans des emplacements périphériques distribués, notamment des centres de données régionaux, des serveurs sur site et d’autres infrastructures informatiques positionnées au plus près des utilisateurs et des sources de données. Le traitement local limite la nécessité d’acheminer en permanence les données vers un centre de données centralisé. Cette approche permet d’obtenir des temps de réponse plus rapides, de limiter la consommation de bande passante et d’accroître la résilience.
Dans certains secteurs, le traitement local s’avère indispensable. Dans le secteur de la santé, par exemple, les dispositifs portables peuvent suivre les signes vitaux des patients et alerter les prestataires de soins en cas de changements nécessitant une attention immédiate. Dans le secteur de l’énergie, les capteurs d’un réseau électrique peuvent détecter des problèmes d’équipement et signaler les pannes avant qu’une panne ne survienne.
Les entreprises s’appuient de plus en plus sur des systèmes de stockage en périphérie d’entreprise pour gérer de gros volumes de données à grande échelle, en mettant l’accent sur les performances élevées, l’évolutivité et la fiabilité. Avec l’adoption croissante de l’intelligence artificielle (IA) et la multiplication des appareils connectés aux réseaux, le stockage en périphérie est devenu un élément important de la manière dont les organisations gèrent et utilisent les données en temps réel.
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Les progrès de la connectivité haut débit, notamment la 5G, associés aux avancées du cloud computing, de l’IA et du machine learning (ML), ont considérablement modifié le paysage des infrastructures de stockage, renforçant ainsi le rôle du stockage en périphérie.
D’après une étude de Straits Recherche, le marché mondial edge computing était évalué à 38,32 milliards de dollars en 2024 et devrait passer de 55,44 milliards de dollars en 2025 à 1 065,63 milliards de dollars en 2033, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 44,7 %.1
Le volume de données est le principal moteur de cette croissance. Selon IDC, le volume mondial de données générées devrait atteindre 393,9 ZB d’ici 2028, sous l’impulsion de l’IA générative et d’autres technologies.2 Une part croissante de ces données proviendra et restera en périphérie, au lieu de transiter vers le cloud ou des centres de données sur site.
Plusieurs facteurs, allant de la gravité des données à la souveraineté des données, justifient la souveraineté des données en périphérie. Alors que la gravité des données illustre le phénomène par lequel les données attirent des applications et services onéreux à déplacer, la souveraineté des données décrit les réglementations imposant le maintien des données au sein de limites géographiques déterminées.
La sécurité est un autre facteur. D’après le Rapport sur le coût d’une violation de données IBM 2025, le coût moyen des violations touchant des données réparties sur plusieurs environnements s’élève à 5,05 millions d’USD, avec un délai d’identification et de confinement de 276 jours. En stockant les données localement en périphérie plutôt que sur plusieurs environnements, les organisations limitent les points à surveiller et à sécuriser.
Pour les secteurs comme la finance, le traitement de données en temps réel est critique : les délais induits par le routage vers un cloud distant ne sont pas envisageables. Le stockage en périphérie permet de relever ce défi en assurant le traitement et le stockage des données sur site, au point même de collecte.
Les besoins en stockage ia et big data accélèrent encore davantage le besoin de stockage en périphérie. À mesure que l’inférence IA migre des centres de données centralisés vers des appareils et des installations distribués, la demande de stockage local rapide augmente en conséquence. Cela favorise une utilisation accrue de supports de stockage hautes performances, tels que les SSD NVMe, pour traiter les workloads d’IA sans dépendre de la connectivité cloud.***
Le stockage en périphérie a évolué au fil des décennies, porté par les progrès du réseau, de l’informatique et par une tendance croissante à traiter les données au plus près de leur point de génération.
Il faut remonter à la fin des années 1990 pour trouver les racines de cette technologie, à l’époque où les réseaux de diffusion de contenu (CDN) sont apparus pour diffuser pages Web et vidéos depuis des serveurs proches des utilisateurs, évitant ainsi le recours à une origine unique éloignée. Qui dit distance réduite dit livraison accélérée. Avec la montée en puissance de ces réseaux, qui ont progressivement intégré l’hébergement d’applications aux côtés du contenu, l’étendue des possibilités de l’infrastructure en périphérie s’est largement élargie.
Dès le début des années 2000, l’informatique en périphérie commerciale gérait des opérations quotidiennes essentielles, comme les paniers d’achat ou l’actualisation en temps réel des flux de nouvelles.
Depuis cette époque, l’envergure et la complexité des environnements en périphérie n’ont cessé de croître, suivant l’expansion de l’infrastructure informatique à travers une multitude de sites et de terminaux. L’architecture en périphérie d’aujourd’hui intègre serveurs, passerelles, réseaux haut débit et stockage local, permettant ainsi de collecter, traiter et router les données à proximité immédiate de leur source.
De plus en plus, les déploiements en périphérie actuels font appel aux conteneurs et à Kubernetes pour aider les entreprises à gérer uniformément leurs workloads, qu’il s’agisse d’infrastructures en périphérie ou de cloud central, et ce, qu’elles couvrent un réseau logistique, un réseau d’énergie ou une chaîne de distribution.
Avec la gestion croissante des données sur des sites multiples, conserver le stockage au plus près de la source est devenu une composante pragmatique de la conception et de l’administration des infrastructures informatiques distribuées.
Les environnements en périphérie, cloud et sur site sont tous essentiels au fonctionnement du stockage de données et de l’infrastructure informatique d’aujourd’hui. Les entreprises recourent de manière croissante à une combinaison de ces différentes technologies.
Aujourd’hui, la plupart des grandes entreprises exploitent ces trois types de stockage, en articulant leur infrastructure de données en fonction de la solution la plus adaptée à leurs objectifs opérationnels.
Le stockage en périphérie s’inscrit dans un modèle d’informatique distribuée. Au lieu de centraliser l’intégralité des données en un seul point, cette approche assure le stockage et le traitement des informations sur de multiples nœuds physiques. Les nœuds en périphérie effectuent une mise en cache locale des données ; ils s’appuient sur un serveur d’origine pour les extraire en cas de besoin, puis répondent aux requêtes des utilisateurs ou des appareils situés à proximité, évitant ainsi le routage du trafic vers un centre de données lointain.
Voici une liste de plusieurs composants clés du stockage edge :
Le stockage en périphérie procure de nombreux avantages aux entreprises dont la gestion des données s’effectue sur des sites distribués :
De nombreux secteurs produisent d’importants volumes de données dans des lieux où le transfert systématique vers une installation centrale n’est pas assez rapide, ou s’avère peu pratique et onéreux. Le stockage en périphérie permet de maintenir ces données à l’endroit où leur disponibilité est la plus critique.
Les usines génèrent un flux continu de données issues des machines et des chaînes de production. En stockant ces données sur site, il est possible d’identifier les défaillances des équipements avant qu’elles n’entraînent un temps d’arrêt.
Les établissements hospitaliers et les cliniques gèrent des données à la fois volumineuses, continues et soumises à une réglementation stricte. Maintenir ces données au sein de l’établissement permet aux systèmes cliniques d’y accéder à la vitesse requise pour les soins, tout en assurant la conformité à la norme HIPAA et le respect des exigences en matière de résidence des données.
En cas d’interruption du réseau, le stockage en périphérie permet aux points de vente de poursuivre leurs activités. Les systèmes de point de vente, les caméras de sécurité ainsi que les outils de gestion d’inventaire peuvent être exploités via un stockage local, les données étant synchronisées avec les systèmes centraux de manière planifiée. Pour les enseignes disposant de centaines de points de vente, cette approche supprime aussi la nécessité de faire transiter systématiquement chaque transaction par un centre névralgique.
Les acteurs de l’énergie, exploitants de pipelines et producteurs d’énergies renouvelables travaillent souvent sur des sites isolés à faible connectivité. Au lieu de dépendre d’un centre de données centralisé, ces sites assurent le stockage et l’analyse des données opérationnelles en local, tout en transmettant les alertes au besoin.
Les systèmes de CVC, de contrôle d’accès et de détection d’occupation fournissent des données qui orientent les décisions internes, notamment pour l’ajustement thermique, la gestion des accès ou le monitoring de l’énergie. Le stockage local permet aux bâtiments de fonctionner sans dépendre du temps de réponse d’une connexion au cloud.
Le stockage en périphérie génère des défis de gestion inexistants dans les centres de données centralisés. Comme les équipements sont déployés sur des sites isolés ou parfois non surveillés, il est plus complexe d’y assurer une sécurité uniforme. Voici quelques pratiques qui peuvent vous aider :
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1 Taille du marché de l'edge computing, Straits Research, octobre 2024
2 Une analyse approfondie des dépenses mondiales d'IDC en matière d'IA et d'IA générative, IDC, 16 août 2024