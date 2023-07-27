Tirer parti des calculs hautes performances pour aider à résoudre des défis complexes dans tous les secteurs

Dans le monde des services financiers, il est important de disposer d’une puissance de calcul aussi élevée que possible afin d’obtenir une performance optimale. Alors que les banques accordent de plus en plus d’importance à la résilience, aux performances, à la sécurité et à la conformité, de nombreux facteurs externes peuvent avoir un impact sur le secteur des services financiers et les banques doivent être prêtes à y faire face. Il peut s’agir de situations susceptibles d’augmenter de manière significative la capacité de calcul dont les sociétés financières ont besoin au quotidien. Par exemple, les pressions concurrentielles, les obligations de déclaration réglementaire, les exigences en matière de sécurité et les fluctuations du marché peuvent tous contraindre les institutions de services financiers à réévaluer rapidement les risques. Pour ce faire, ils doivent être capables d’effectuer des calculs complexes qui nécessitent des niveaux élevés de puissance de calcul.

Pour atteindre la précision souhaitée, les modèles ont besoin d’un plus grand nombre de données et de la possibilité d’effectuer davantage d’itérations et de calculs. C’est là que le calcul haute performance (HPC) – qui peut fournir une puissance de calcul intensive à grande échelle – peut être particulièrement utile. Le HPC est conçu pour fournir les niveaux de performance requis par ces calculs intensifs, qu’il soit situé sur site ou dans le cloud, et peut aider les organisations à répondre aux exigences des normes réglementaires en constante évolution.

Maintenant plus que jamais, nous voyons également les institutions financières tirer parti de plus en plus du HPC pour des capacités comme les simulations de Monte Carlo sur les mouvements du marché, notamment pour alimenter l’intelligence artificielle (IA) et les solutions de machine learning pouvant aider les entreprises à prendre des décisions plus éclairées. À l’ère des données et de l’IA générative, le HPC est essentiel pour traiter les données et générer des informations rapidement. Avec IBM Cloud HPC Managed Service, les institutions financières peuvent bénéficier d’un déploiement personnalisé, d’un support continu de la plateforme et d’une gestion de l’optimisation de performance de l’application.