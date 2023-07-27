Tirer parti des calculs hautes performances pour aider à résoudre des défis complexes dans tous les secteurs

Dans le contexte concurrentiel actuel, il est essentiel de disposer d’une puissance de calcul élevée. Qu’une banque ait besoin d’effectuer rapidement des analyses de risque pour naviguer sur des marchés volatils, que l’industrie des semi-conducteurs ait besoin d’optimiser la conception des puces ou qu’une entreprise du secteur des sciences de la vie doive effectuer un traitement et un séquençage rapides et répétitifs du génome pour réaliser sa prochaine percée, le calcul à haute performance (HPC) peut s’avérer essentiel pour résoudre des problèmes complexes et de grande ampleur en moins de temps qu’avec les méthodes de calcul traditionnelles.
Alors que les entreprises cherchent à résoudre leurs défis les plus complexes, IBM Cloud HPC est conçu pour apporter une solution intégrée couvrant les composants critiques du calcul, du réseau, du stockage et de la sécurité, et vise à aider les entreprises à répondre aux exigences réglementaires et d’efficacité client. La solution inclut également la sécurité et les contrôles intégrés dans la plateforme et est conçue pour permettre aux clients de tous les secteurs d’activité d’utiliser le HPC comme un service entièrement géré tout en les aidant à gérer les risques liés aux tiers et aux quatrièmes parties.
Dans le monde des services financiers, il est important de disposer d’une puissance de calcul aussi élevée que possible afin d’obtenir une performance optimale. Alors que les banques accordent de plus en plus d’importance à la résilience, aux performances, à la sécurité et à la conformité, de nombreux facteurs externes peuvent avoir un impact sur le secteur des services financiers et les banques doivent être prêtes à y faire face. Il peut s’agir de situations susceptibles d’augmenter de manière significative la capacité de calcul dont les sociétés financières ont besoin au quotidien. Par exemple, les pressions concurrentielles, les obligations de déclaration réglementaire, les exigences en matière de sécurité et les fluctuations du marché peuvent tous contraindre les institutions de services financiers à réévaluer rapidement les risques. Pour ce faire, ils doivent être capables d’effectuer des calculs complexes qui nécessitent des niveaux élevés de puissance de calcul.
Pour atteindre la précision souhaitée, les modèles ont besoin d’un plus grand nombre de données et de la possibilité d’effectuer davantage d’itérations et de calculs. C’est là que le calcul haute performance (HPC) – qui peut fournir une puissance de calcul intensive à grande échelle – peut être particulièrement utile. Le HPC est conçu pour fournir les niveaux de performance requis par ces calculs intensifs, qu’il soit situé sur site ou dans le cloud, et peut aider les organisations à répondre aux exigences des normes réglementaires en constante évolution.
Maintenant plus que jamais, nous voyons également les institutions financières tirer parti de plus en plus du HPC pour des capacités comme les simulations de Monte Carlo sur les mouvements du marché, notamment pour alimenter l’intelligence artificielle (IA) et les solutions de machine learning pouvant aider les entreprises à prendre des décisions plus éclairées. À l’ère des données et de l’IA générative, le HPC est essentiel pour traiter les données et générer des informations rapidement. Avec IBM Cloud HPC Managed Service, les institutions financières peuvent bénéficier d’un déploiement personnalisé, d’un support continu de la plateforme et d’une gestion de l’optimisation de performance de l’application.
Les entreprises doivent concevoir à un rythme soutenu, car les attentes des clients sont de plus en plus élevées. Le secteur des semi-conducteurs ne fait pas exception à la règle. Ces dernières années, nous avons constaté à quel point les semi-conducteurs sont essentiels pour une variété de secteurs – y compris le transport et la santé – et pourquoi il est si important que les entreprises puissent développer ces matériaux rapidement. Alors que les fabricants de semi-conducteurs cherchent à innover rapidement, les outils d’automatisation de la conception électronique (EDA) peuvent constituer un atout majeur.
Parallèlement, les progrès en matière de conception et de complexité nécessitent une puissance de calcul nettement supérieure. Nous voyons de plus en plus d’entreprises se tourner vers le cloud pour cette capacité, y compris les solutions de cloud hybride qui peuvent les aider à gérer plus efficacement les pics de workloads. IBM Cloud HPC est conçu pour offrir des performances de stockage accrues, une puissance de calcul plus élevée et des niveaux de sécurité supérieurs dans le cloud (ou par débordement vers celui-ci), et il peut aider les clients EDA à améliorer le HPC pour les performances des workloads de logiciels de calcul et à augmenter l’efficacité globale.
Grâce à la capacité de gérer de manière flexible les workloads gourmands en ressources de calcul, à la fois sur site et dans le cloud, avec des niveaux élevés de résilience et de performance, les dirigeants de l’EDA peuvent tirer parti d’IBM Cloud HPC pour répondre aux pics de demande de calcul tout en aidant à atténuer les risques de temps d’arrêt, ce qui peut favoriser la réalisation des travaux stratégiques de R&D.
À mesure que la quantité de données disponibles dans les sciences de la vie augmente, les possibilités de faire des découvertes essentielles susceptibles d’avoir un impact réel sur la vie quotidienne des gens se multiplient. Qu’il s’agisse de biotechnologie, de produits pharmaceutiques ou de génomique, il est particulièrement important pour les entreprises du secteur des sciences de la vie de mettre au point des innovations aussi rapidement que possible afin d’aider le plus grand nombre de personnes possible.
Le HPC peut permettre aux professionnels des sciences de la vie de traiter des données en temps quasi réel et de générer des informations susceptibles de révéler de nouvelles découvertes. Grâce à la flexibilité et à l’évolutivité du HPC, les entreprises du secteur des sciences de la vie peuvent mieux gérer des workloads divers et analyser plus précisément leurs données afin de transformer les résultats. Alors que le monde continue de faire face à de nouveaux défis sanitaires, tirer parti du HPC dans les sciences de la vie peut aider à fournir la puissance de calcul nécessaire pour innover sur de nouvelles percées, telles que l’accélération du développement de nouveaux médicaments.
Nous avons vu le HPC devenir un aspect clé de l’industrie automobile et être utilisé pour diverses fonctions, notamment pour la mécanique des fluides numérique (CFD). Le logiciel CFD est un outil de traitement utile qui peut être exploité par les ingénieurs automobiles pour analyser et résoudre les problèmes liés aux flux de fluides. Il s’agit notamment de simuler l’aérodynamique pour réduire la traînée et la friction de l’air et de permettre la simulation des batteries afin d’en optimiser les performances et la sécurité. Tout cela peut se faire en utilisant moins de temps et de ressources que les tests physiques traditionnels. Comme les simulations CFD peuvent être très volumineuses, elles nécessitent une puissance de calcul intensive que peut fournir le HPC, en particulier si les résultats sont nécessaires dans les délais.
Parallèlement, l’industrie automobile se prépare également à relever les défis de demain. Avec l’essor des véhicules autonomes et des fonctionnalités intelligentes, le besoin et la capacité d’analyser de grands volumes de données augmentent de façon exponentielle. La puissance du HPC peut permettre aux constructeurs automobiles d’obtenir des informations plus rapidement, ce qui a le potentiel de les aider à innover plus vite alors qu’ils s’efforcent de fournir des produits plus sûrs, plus fiables et plus efficaces. Le calcul haute performance peut accélérer le processus de conception et de développement de bout en bout, qu’il s’agisse d’aider les ingénieurs automobiles à optimiser la consommation de carburant ou d’améliorer la sécurité du conducteur à l’aide de simulations avancées et de l’analyse de données.
Alors que les industries de tous types s’efforcent de rester compétitives, IBM Cloud HPC est conçu pour les aider à analyser des données, à effectuer des calculs complexes, à réaliser des simulations intensives et plus encore, rapidement. En réunissant l’expérience de longue date d’IBM en matière de gestion des workloads et de planification avec IBM LSF et IBM Symphony, ainsi qu’IBM Cloud HPC dans un environnement de cloud hybride, nous visons à aider les clients de tous les secteurs – y compris les services financiers, les semi-conducteurs, les sciences de la vie, l’aérospatiale et l’automobile – à tirer parti de l’automatisation qui permet d’optimiser les tâches HPC et d’obtenir un délai de création de valeur plus court, d’améliorer les performances et de minimiser les coûts.
De plus, associé à la solution de stockage IBM Storage Scale, IBM Cloud HPC peut offrir une solution unique et intégrée à l’échelle mondiale, conçue pour aider les utilisateurs à gérer et à déplacer facilement et à moindre coût des données à travers des environnements hybrides afin d’exécuter des workloads HPC en temps réel.
