Une suite d’outils pour améliorer la productivité du développement. Il comprend un choix d’environnements de développement intégrés, des outils facilitant l’analyse des problèmes, une assistance aux tests unitaires, des fonctionnalités de construction intelligente, un déploiement automatisé et bien d’autres fonctions.

Les utilisateurs peuvent acheter Application Delivery Foundation for z/OS séparément ou dans le cadre d’une licence d’entreprise. L’offre groupée comprend :