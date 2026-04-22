Les outils de développement des logiciels IBM Z jouent un rôle crucial dans le développement du mainframe, en aidant les développeurs à créer, déboguer, tester, déployer et surveiller les applications logicielles de manière efficace et efficiente.
Les capacités des outils de développement pour IBM Z sont réparties dans différentes catégories de produits. Elles comprennent l’IA accélérée, les tests, la productivité du développement, le développement cloud natif, les logiciels hôtes, les langages de programmation, les compilateurs et le traitement des transactions.
Watsonx Code Assistant for Z
Un produit assisté par l’IA générative qui accélère la modernisation des applications mainframe à moindre coût et avec moins de risques. Il offre la découverte et l’analyse des applications, le refactoring automatique du code, la conversion de COBOL à Java, la génération automatisée de tests et l’explication de code.
Integrated Facility for Linux
Un processeur pour les workloads Linux sur IBM Z et LinuxONE. Il est pris en charge par le système d’exploitation Linux pour IBM Z et IBM LinuxONE, IBM z/VM et KVM. IBM z16 et LinuxONE 4 offrent une capacité de traitement élevée, une accélération sur puce et des fonctionnalités de pointe pour la cyber-résilience.
IBM Test Accelerator for Z
Un cadre d’automatisation et de génération de tests prenant en charge les environnements de développement et de test virtuels z/OS à la demande.
IBM Virtual Dev and Test for zOS
Un outil qui aide les entreprises à utiliser leurs logiciels et middleware z/OS existants sous Linux sur IBM Z. Il est conçu pour fonctionner avec le matériel IBM Z, ce qui permet de migrer facilement les applications entre les systèmes et d’accélérer le développement en vous donnant les moyens d’adapter vos activités de développement, de test et de formation initiales en toute simplicité.
IBM Z Development and Test Environment
Une plateforme pour le développement, la démonstration et la formation associés à des applications mainframe. Elle permet à tout logiciel z/OS de s’exécuter sur un système sur site compatible x86 ou sur une instance cloud en émulant les ensembles d’instructions IBM Z et en utilisant des CP virtuels, des E/S et autres appareils.
IBM Z Virtual Test Platform
Un outil de test qui permet de réaliser un test shift-left d’intégration complète au début du cycle de développement. En outre, il fournit une technologie de test révolutionnaire qui permet au développeur de tester l’application z/OS de manière isolée à l’aide d’un modèle d’enregistrement et de relecture.
IBM HourGlass
Simulateur d’horloge pour tester les applications mainframe et permettre la simulation de la date et de l’heure (dans le passé, présent ou futur), sans modifier le code de l’application ni nécessiter un environnement informatique distinct.
IBM Application Delivery Foundation for z/OS
Une suite d’outils pour améliorer la productivité du développement. Il comprend un choix d’environnements de développement intégrés, des outils facilitant l’analyse des problèmes, une assistance aux tests unitaires, des fonctionnalités de construction intelligente, un déploiement automatisé et bien d’autres fonctions.
Les utilisateurs peuvent acheter Application Delivery Foundation for z/OS séparément ou dans le cadre d’une licence d’entreprise. L’offre groupée comprend :
IBM Application Discovery and Delivery Intelligence
Un outil d’analyse qui permet de visualiser les applications, les données et les travaux sur z/OS. Il permet aux architectes et aux développeurs de découvrir les dépendances en un clic, de mettre en œuvre des changements en toute confiance et de maintenir la documentation à jour et précise. Utilisez les capacités d’IBM Application Discovery for IBM Z et d’IBM Wazi Analyze pour accélérer la modernisation de vos applications.
IBM z/OS Provisioning Toolkit
Une fonctionnalité de ligne de commande simple pour le provisionnement rapide des environnements de développement z/OS. Tous les clients IBM z/OS V2 peuvent utiliser cet ensemble d’outils entièrement pris en charge, sans frais supplémentaires.
IBM Rational Programming Patterns
Un environnement de développement intégré (IDE) collaboratif, qui fait partie des solutions IBM Jazz Collaborative Lifecycle Management. Il offre des fonctionnalités de programmation pilotée par les modèles (Pattern Driven Programming) pour une expérience de codage améliorée, associée à des outils d’analyse d’impact, de contrôle de la qualité et d’extensibilité, ainsi qu’à des procédures de migration automatique sécurisée des applications Pacbase.
Fonctionnalité IBM High Level Assembler et Toolkit
Une solution de développement flexible pour toutes les applications écrites en langage d’assemblage. L’assembleur et la boîte à outils en option améliorent la productivité du programmeur et simplifient le développement et la maintenance des programmes.
IBM z/OS Container Platform
Une plateforme qui aide les utilisateurs à adopter le développement cloud natif en exécutant des applications z/OS UNIX conteneurisées. Les développeurs peuvent facilement créer des ressources et y accéder en libre-service dans un environnement sécurisé et isolé sur z/OS. Elle comprend des versions z/OS d’outils de conteneurs essentiels, couvrant tous les aspects, de la création d’images à l’orchestration avancée.
IBM Z Digital Integration Hub
Un produit qui garantit un flux d’informations en temps réel à l’échelle, protégeant les environnements de production contre le trafic de requêtes imprévisible tout en offrant une flexibilité avec des API et des architectures basées sur les événements. Il permet un échange de données rapide et en temps réel entre les systèmes d’enregistrement IBM z/OS et les applications de cloud hybride.
IBM z/OS Connect
Les utilisateurs peuvent utiliser ce logiciel pour concevoir et exécuter des API conformes à OpenAPI afin d’interagir avec les applications et les données z/OS. Créez des interfaces OpenAPI 3.0 consommables en quelques minutes pour libérer la valeur de vos sous-systèmes IBM Z avec des API RESTful.
IBM Wazi as a Service
Une solution qui permet une expérience cloud native de développement et de test pour z/OS dans IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC). Avec Wazi as a Service, les développeurs d’applications peuvent développer et tester des composants d’application z/OS dans un environnement d’infrastructure virtuelle « as a Service » fonctionnant sur l’architecture IBM Z sur IBM Public Cloud.
IBM z/OS Cloud Broker
Un produit qui donne accès aux ressources et services z/OS à partir de Red Hat OpenShift Container Platform pour intégrer votre infrastructure z/OS à des environnements et stratégies multicloud hybrides.
IBM Open Enterprise Foundation for z/OS
Une collection gratuite d’outils de développement open source approuvés (Git, Curl, GNU Bash, Vim et plus encore) pour z/OS qui fournit des outils de développement logiciel Linux et UNIX populaires pour z/ OS. Elle permet une utilisation fluide des outils de développement, simplifiant ainsi l’intégration des talents.
IBM Open Enterprise SDK for Apache Kafka
UN SDK gratuit qui permet au code COBOL ou C/C++ exécuté sur z/OS de communiquer nativement avec un courtier Kafka et d’effectuer la transition entre les copybooks COBOL et les événements JSON.
IBM Open Enterprise SDK for Node.js
Un SDK gratuit qui permet de connecter des applications Node.js aux ressources z/OS. Il fournit un environnement d’exécution JavaScript autonome et une solution JavaScript côté serveur dédiés à la création de modules Node.js natifs et JavaScript pour la plateforme IBM Z.
IBM Open Enterprise SDK for Python
Un compilateur et un interpréteur Python pour IBM Z/OS. Il permet de prendre en charge vos applications z/OS écrites en Python. Utilisez-le pour moderniser vos applications critiques en développant des API, des plugins et des encapsuleurs pour améliorer vos applications métier critiques et travailler plus rapidement.
IBM Open Enterprise SDK for Go
Un compilateur Go standard optimisé pour la plateforme z/OS. Le compilateur Go utilise les instructions z/Architecture actuelles pour fournir une implémentation exceptionnelle sur la plateforme z/OS.
IBM Semeru Runtime Certified Edition for z/OS
Une plateforme pour la création d’applications d’entreprise modernes particulièrement robustes, évolutives et fiables. Les développeurs peuvent créer des applications par lots et transactionnelles, des microservices et bien plus encore en utilisant les API, les bibliothèques et les cadres d’exigences de Java.
IBM Rational Business Developer
Un IDE basé sur Eclipse qui simplifie le développement d’applications Web 2.0, mobiles, SOA et traditionnelles en utilisant le langage EGL (Enterprise Generation Language). Il permet aux programmeurs d’utiliser la technologie Java, Java Platform, Enterprise Edition, les plateformes de navigateur, le déploiement dans le cloud, les bases de données, les systèmes IBM i et IBM Z sans avoir à se former aux technologies sous-jacentes.
IBM Disk Operating System/Virtual Storage (DOS/VS) Report Program Generator (RPG) II
IBM DOS/VS RPG II est un langage de programmation qui permet de créer des programmes pour effectuer diverses tâches de traitement de données commerciales. La version 3 d’IBM DOS/VS RPG II est une amélioration de la version 2 du compilateur DOS/VS RPG II actuel, principalement destinée à un usage interactif.
Airline Control System V2
Une interface logicielle entre les programmes d’applications et le système d’exploitation z/OS. Elle fonctionne comme une tâche ou une tâche démarrée sous z/OS, fournissant des installations de traitement des transactions en temps réel pour les compagnies aériennes, les banques, les hôtels et autres secteurs qui génèrent des taux de transaction élevés et exigent des temps de réponse rapides et une haute disponibilité système. Des applications typiques sont les réservations de passagers et de fret des compagnies aériennes et ferroviaires, les systèmes de réservation d’hôtels et les autorisations de cartes de crédit.
IBM Graphical Data Display Manager
Une famille de programmes qui fournit des services de présentation dans les applications de traitement de données hôtes IBM. Ces services sont composés d’un ensemble de fonctions permettant d’afficher des données sur les terminaux d’affichage IBM et d’autres périphériques.
IBM Rational Host Integration Solution
Une solution complète d’accès aux hôtes et de modernisation pour des environnements multiples. Accédez aux applications sur écran vert indépendamment de la plateforme, du réseau, de la connectivité ou du système hôte.
IBM Host Access Transformation Services
Un service qui permet d’étendre les applications critiques des terminaux au Web, aux appareils mobiles, aux portails, aux clients riches ou en tant que services Web SOAP ou RESTful standard, sans toucher à l’application existante. Il ne nécessite pas de réécrire, de remanier ou d’accéder au code source de l’application.
IBM Host On-Demand
Un produit qui fournit une émulation de terminal Web-hôte hautement sécurisée et un support de programmation d’applications d’accès aux hôtes à partir d’une interface unique.
Il est disponible en tant que produit autonome ou dans le cadre du IBM Host Access Client Package et d’ IBM Host Integration Solution.
IBM Personal Communications
Un package de communication avec les hôtes et d’émulation de terminal pour Microsoft Windows. Avec une architecture 64 bits complète, il prend en charge l’émulation de terminal virtuel (VT) et la prise en charge des applications SNA (Systems Network Architecture) et fournit une plateforme pour accéder aux données et aux applications sur différents systèmes hôtes.
Il s’agit d’un composant d’IBM Host Access Client Package et d’IBM Host Integration Solution.
Déploiement d'IBM Communications Server for Data Center
Un produit qui consolide et étend Communications Server for AIX, Linux et Linux on IBM Z. Les utilisateurs sont connectés aux applications et aux données hôtes de l’entreprise sur divers réseaux, qu’il s’agisse d’un réseau SNA, TCP/IP, d’un intranet, d’un extranet ou d’Internet. Bénéficiez de services de communication tout-en-un entre les postes de travail et les systèmes hôtes.
IBM Host Access Client Package
Les utilisateurs peuvent utiliser ce logiciel pour bénéficier de l’accès à distance et de l’émulation de terminal des hôtes z/OS. Il offre un accès aux hôtes flexible et ininterrompu, ainsi que l’émulation de terminal et des communications depuis des appareils multiples pour les utilisateurs des plateformes Windows, UNIX et IBM Z travaillant sur site ou à distance.
Il comprend : IBM Personal Communications, IBM Host On-Demand et IBM Host Access Client Package Extended Edition.
utilitaire utilitaire IBM Interactive System Productivity utilitaire
Un ensemble d’outils de développement multiforme pour IBM Z qui permet le développement de logiciels basés sur l’hôte, y compris la gestion de la configuration logicielle. Manipulez le code source et les données stockées sur un hôte et travaillez avec des applications interactives appelées boîtes de dialogue.
COBOL Compiler Family
Les compilateurs COBOL vous aident à utiliser vos applications existantes sur les plateformes z/OS et AIX.
Fortran Compiler Family
Ces compilateurs avancés et performants peuvent être utilisés pour développer des programmes Fortran complexes.
C and C++ Compiler Family
Des compilateurs haute performance utilisés pour développer des programmes C et C++ complexes.
PL/I Compiler Family
Compilateurs avancés pour l’intégration des applications PL/I aux technologies web modernes.
IBM Migration Utility for z/OS
Une version sous licence IBM de la famille d’outils de développement COBOL Transiom Software Program Engineering (FS/PEngi) qui permet de migrer les applications CA Easytrieve Classic et Plus vers IBM COBOL. Cet utilitaire de migration vers COBOL comprend la découverte, la conversion par lots, les tests parallèles et la comparaison des sorties électroniques. L’analyse des terminaisons anormales du programme (en anglais « abnormal end » ou « abend» ) simplifie la sortie vers les serveurs Web sur IBM Z Systems et les plateformes distribuées.
Rational COBOL Runtime for z/VSE
Un produit qui active les applications COBOL générées par EGL sur la plateforme z/VSE. Il a été étendu pour activer la génération d’EGL en tant que source COBOL pouvant être compilée et déployée sur z/VSE.
Utilisez des outils et des processus normalisés pour simplifier et accélérer l’innovation logicielle et offrir aux développeurs une expérience cohérente et plus productive.
Intégrez IBM Z de façon fluide à votre cloud hybride pour profiter de l’agilité et de la flexibilité du cloud grâce aux informations alimentées par l’IA et à l’évolutivité des IBM Z Systems.
Modernisez les applications mainframe grâce aux pratiques DevOps et aux outils de développement modernes qui incluent l’IA générative.