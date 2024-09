IBM Rational Business Developer étend les actifs informatiques existants et fournit les fonctionnalités d’extensibilité, d’évolutivité et de productivité d’une plateforme Eclipse. Il s’intègre à IBM Developer for z/OS, IBM Rational Developer for i et IBM Rational Software Architect, et s’intègre à IBM Rational Team Concert Collection afin de permettre la configuration avancée, le contrôle des sources et la gestion des modifications.