Bénéficiez de la modernisation fluide des applications et de l’infrastructure DevOps avec IBM Open Enterprise Foundation for z/OS. Cette suite d’outils open source fondamentaux, tels que Git, GNU Bash, Perl et d’autres, permet aux développeurs z/OS d’interagir avec la plateforme de la même manière qu’avec les systèmes Linux ou UNIX.

Que vous soyez un développeur expérimenté ou que vous découvriez tout juste l’environnement z/OS, Open Enterprise Foundation for z/OS permet de rationaliser les processus de développement, de réduire la courbe d’apprentissage pour les nouveaux talents et d’assurer la fiabilité grâce au service et au support exceptionnels d’IBM. Profitez d’outils éprouvés, d’une intégration aisée à z/OS et de la possibilité de capitaliser sur les compétences existantes.