Ce langage open source est constamment amélioré par la communauté. Go s’enorgueillit d’une communauté toujours plus nombreuse et passionnée de codeurs et d’enthousiastes qui ont été à l’origine de son développement et de son soutien. Son perfectionnement continu permet de garantir des solutions Go aussi matures que possible. Cette communauté ajoute également de nombreux modules supplémentaires à la collection de paquets Go.