La boîte à outils utilise deux fonctionnalités de z/OS pour le contrôle des environnements provisionnés. Vous pouvez définir des workflows dans IBM z/OS Management Facility (z/OSMF) qui peuvent provisionner des environnements d’exécution. Vous pouvez gérer et contrôler ces workflows à l’aide d’IBM Cloud Provisioning and Management for z/OS. Les workflows peuvent être personnalisés en fonction des conventions de nommage et des procédures opérationnelles locales. z/OS Provisioning Toolkit gère ces workflows.