Fonctionnalité utilisée pour créer et automatiser le déploiement d’autres environnements de développement et de test z/OS sur du matériel x86 sur site et dans le cloud. Donnez aux programmeurs système le moyen de créer des images d’applications z/OS plus rapidement, avec la sécurité et le contrôle qu’ils exigent. Les développeurs et les testeurs peuvent auto-déployer ces images officielles à des fins de développement et de test en quelques clics. Ils disposent ainsi de l’autonomie et l’accès dont ils ont besoin par l’intermédiaire d’équipements facilement virtualisés, clonés et réinitialisés.