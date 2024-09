IBM Migration Utility for z/OS migre les applications en CA Easytrieve Classic et Plus vers IBM COBOL. L’outil protège vos investissements Easytrieve en utilisant le code source en Easytrieve de la bibliothèque d’origine. Générez des rapports IBM COBOL et mettez à jour ou créez des applications en Easytrieve. Cet utilitaire de migration vers COBOL comprend la découverte, la conversion par lots, les tests parallèles et la comparaison des sorties électroniques. L’analyse des terminaisons anormales du programme (en anglais « abnormal end » ou « abend» ) simplifie la sortie vers les serveurs web sur IBM Z Systems et les plateformes distribuées. Utilisez l’Explorer d’IBM Migration Utility, avec ses fonctionnalités de multi-threading, pour effectuer des tâches mainframe sur votre poste de travail Windows 7 ou Windows 10.